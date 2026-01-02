Países Bajos pone fin a la pensión garantizada y marca el camino en Europa

Desde el 1 de enero de 2026, el sistema de pensiones de Países Bajos ha empezado a funcionar con unas reglas muy distintas a las actuales. El país ha comenzado a abandonar progresivamente un modelo que garantizaba una prestación futura para pasar a otro en el que la pensión final dependerá de las aportaciones realizadas y de cómo se comporten los mercados financieros. Se trata de un cambio de filosofía que afecta al mayor sistema de pensiones ocupacionales de la Unión Europea y que empieza a tener efectos más allá del ámbito social.