Países Bajos pone fin a la pensión garantizada y marca el camino en Europa

Desde el 1 de enero de 2026, el sistema de pensiones de Países Bajos ha empezado a funcionar con unas reglas muy distintas a las actuales. El país ha comenzado a abandonar progresivamente un modelo que garantizaba una prestación futura para pasar a otro en el que la pensión final dependerá de las aportaciones realizadas y de cómo se comporten los mercados financieros. Se trata de un cambio de filosofía que afecta al mayor sistema de pensiones ocupacionales de la Unión Europea y que empieza a tener efectos más allá del ámbito social.
Países Bajos ha comprometido aproximadamente €20 600 millones (20,6 mil millones de euros) en asistencia total a Ucrania entre 2022 y 2025. Esto incluye ayuda militar (€13,6 mil millones) y no militar (€6,3 mil millones), con parte de ese apoyo en forma de préstamos, garantías y donaciones directas.
No es más que hacer cuentas, ver los recursos que se tienen, cuadrarlo con las necesidades, y hacer sacrificios. Pero todo el mundo, no sólo los de siempre.
Todo lo que esté destinado a tratar de mantener el chiringo, viendo el invierno demográfico que tenemos, nos puede llevar en poco tiempo a tensiones gordas.
Supongo que estarás de coña.... ¿ El Rey también ? Lo ponemos a vivir con el SMI ?
Y lo del "invierno demográfico" es un sinsentido que no se sostiene ni tres segundos a poco que medites y observes la realidad....
De este modo vemos países con más de 500 habitantes por km2 quejándose "del invierno demográfico".... ¿ Y cuando sean 1000 por km2 ?
Y quejarse de eso en un país con españa con un paro por encima del 10% ya es de traca.. ¿… » ver todo el comentario
Las estadísticas están ahí para quien quiera buscarlas.
Las estadísticas están ahí para quien quiera buscarlas.
¿ Tienes algún argumento que contraponer ? ¿ los parados cotizan ? ¿ Los cotizantes no se jubilan ? ¿ Mas cotizantes hoy no significan más pensionesn mañana que siguiendo el razonamiento necesitarían aún más cotizantes hoy, etc etc etc ? ¿ Eso te parece "sostenible" ?
Aunque se intente cubrir con impuestos, recorte de gastos, y demás, el sistema de las pensiones simplemente no funciona si no hay una pirámide de población sana. Si se monta como un Ponzi, por definición todos los Ponzis caen.
Sin acritud, tratar de demostrar esto es como entrar en discusiones sobre si dos y dos suman cuatro.
A que le llamas una piramide de población sana??
Te recuerdo que los nacimientos y jovenes de hoy son los jubilados de mañana.
Ojo con lo que crees que se necesita para ser "sostenible"...
Y por qué no funciona exactamente??
Claro que funciona, siempre que la economia lo haga.
Y no. No es ningún Ponzi.
Coño, que lo que muchos pedimos es que si nos llaman del colegio/guardería porque el crío/a está enfermo, no te amenacen con echarte si te vas.
Y otros tantos que las viviendas VPO no sean vendibles, si no de alquiler hasta que te puedas permitir comprar una.
Actualizar la jornada laboral, que es más arcaica que la monarquía española.
El invierno demográfico viene en mayor medida por culpa de olvidarse que… » ver todo el comentario
Los jefes, las empresas, y la sociedad en general no están de facilitadores. Quieren poco ruido porque no pueden lidiar con más. A menudo, por su propia incompetencia.
Esto de no ver más allá de sus narices se va manifestando cada vez más, con aquello de "es que no encuentro trabajadores". Aunque aún falta para que veamos la auténtica escasez, de momento esto ya es un síntoma de que no se traga como antes. Incluso la carta de traer inmigrantes está en la práctica quemada. El que viene sabe perfectamente a qué juego viene, le van a explotar para que otro apague sus propios fuegos. Lo aceptará mientras aprende y extraiga todo lo que le es útil, y se irá.
Básicamente si.
En Chile, Japón o EEUU se ve de que va la cosa.
El sistema actual funciona bien, es bueno, y es perfectamente sostenible. Cuando esos fondos de inversión se den la hostia, veremos que ocurre.
Poner de ejemplo a Chile sin distinguir su modelo antiguo del actual es ir de listo sin tener puta idea, y meter en el mismo saco a Japón y Estados Unidos ya lo remata, que demuestra que no tienes puta idea ni de la demografía ni de los números de los países de los que hablas.
Que digas que lo que tenemos ahora funciona,… » ver todo el comentario
Lo que quiere decir que no se redistribuye nada, y que a una vida de trabajador esclavo currando como un cabrón a cambio de migajas le corresponderá una vejez de miseria.
Si, es un "te jodes" en toda regla.
Artista.
Poner de ejemplo a Chile sin distinguir su modelo antiguo del actual
Es que tu propugnas el antiguo, artista....
¿ Estas a favor de que el Estado pague una pensión básica completando las aportaciones… » ver todo el comentario
No hay ninguna obligación de seguir ese camino de psicópatas.
Cojonudo, tú pensión dependerá del circo de 4 pistas de "los mercados"
- Cria unos hijos (hazlo bien, hace falta mano de obra y es muy importante en el ultimo punto)
- Trabaja por una miseria.
- Ahorra lo poco que puedas.
- Comprate una casa si puedes.
- Jubilate.
- Vive unos años de la jubilacion.
- Malvive unos años con lo que hayas podido ahorrar una vez se te acabe la jubilacion.
- Tira de eutanasia cuando te quedes sin recursos, tengas 90 años y no puedas trabajar.
- Porque eres viejo y una carga para la sociedad (ya que… » ver todo el comentario
El leopardo comecaras ataca de nuevo.
Por cierto, después de 40 años trabajando como un burro para llegar justo a fin de mes me quedo en la pobreza más absoluta, cojo una escopeta y me echo al monte.
A ver si maduras y eres capaz de admitir que el sistema actual también te puede llevar a la pobreza pero sin siquiera decirte cuándo ni cómo.
Los que no os enteráis sois vosotros, que esto ya ha ocurrido
Si se quiere ver los resultados de ese modo gestionar las pensiones basta mirar como les va o les fué a los ancianos de los países que las han gestionado así.
A todo ello el dinero que el estado distribuye a esas personas que necesitan recursos y no pueden trabajar por ellos acaba repercutiendo al resto de la sociedad en forma de alquileres que pagan impuestos, en forma de alimentación que paga impuestos, etc.
Eso es justo lo que se está diciendo.
eso es un hombre de paja
No, no lo es. Indicar que eliminar las pensiones públicas es dejar a los que menos ganan tirados es decir una verdad como un templo, no "un hombre de paja".
¿ Sabes que es eso ?
Una cosa es un sistema de pensiones contributivas y otra la protección social a la dependencia, la discapacidad o la pobreza,
¿Ves? Eso si es una… » ver todo el comentario
Cuando esa gente se quede sin comer o pille una hipotermia por dormir en la calle, ¿Qué hospital o centro de salud piensas que van saturar? Pues el mismo que usas tu ¿Qué calles van a ocupar? ¿O poniéndonos en plan super dramático a quién crees que van atracar?
Igual estás aumentando el coste de mantenerlos. Porque no es que si cobran desaparecen sin más de la existencia si no que causaran otro tipo de gastos, más un añadido de inseguridad social, e igual te sale mas caro que las pagas.
Eso se soluciona fácil. Se manda a Policía o Guardia Civil que los desalojen.
Además, morirán pronto.
Allí lo que han asumido es el neoliberalismo con todas sus letras.
Si el PIB crece y la población lo hace en menor proporción o no lo hace, debiera haber más para todos. Lo que falla es el reparto, pero es más fácil culpar a los pensionistas.
No hay para pensiones pero sí para rearmar a Ucrania
El gasto total en pensiones en Paises bajos actualmente ronda el 6-7% del PIB.
El problema no es “el reparto”, es prometer prestaciones fijas con bases variables, y eso está condenado a reventar. En España seguimos negándolo y parcheando. Y lo de Ucrania es tu salida por peteneras para no afrontar la realidad, que el gasto puntual no arregla un sistema estructuralmente desequilibrado, ni hoy ni mañana.
A ver si aprendes a separar consignas de números, crack.
¿Tu dinero, invertido, donde está?
¿Qué pasa si quiebran?
Mentira, tras mentira, el capitalismo financiero acabará con la sociedad.
Invertir no da rendimiento asegurado, claro, pero tampoco lo da un sistema público quebrado que depende de que haya cada vez más cotizantes que no existen.
El dinero invertido está en activos reales, no en promesas políticas. Pero… » ver todo el comentario
Ya era hora.
Cuando se complete el karma global, los europedos no llegaran a los 50 años
Se iran al otro barrio por sobredosis mas que nada.