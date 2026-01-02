edición general
11 meneos
87 clics
Países Bajos pone fin a la pensión garantizada y marca el camino en Europa

Países Bajos pone fin a la pensión garantizada y marca el camino en Europa

Desde el 1 de enero de 2026, el sistema de pensiones de Países Bajos ha empezado a funcionar con unas reglas muy distintas a las actuales. El país ha comenzado a abandonar progresivamente un modelo que garantizaba una prestación futura para pasar a otro en el que la pensión final dependerá de las aportaciones realizadas y de cómo se comporten los mercados financieros. Se trata de un cambio de filosofía que afecta al mayor sistema de pensiones ocupacionales de la Unión Europea y que empieza a tener efectos más allá del ámbito social.

| etiquetas: holanda , pensión , renta variable
9 2 1 K 106 politica
61 comentarios
9 2 1 K 106 politica
Comentarios destacados:                
#7 #2 #3 puestos a soltar demagogia:

Países Bajos ha comprometido aproximadamente €20 600 millones (20,6 mil millones de euros) en asistencia total a Ucrania entre 2022 y 2025. Esto incluye ayuda militar (€13,6 mil millones) y no militar (€6,3 mil millones), con parte de ese apoyo en forma de préstamos, garantías y donaciones directas.
HeilHynkel #4 HeilHynkel
La mierda libertarra fatxapobre celebra que van a tener una vejez miserable.
5 K 70
#17 Hynkel
#4 Para mí todo esto se podría gestionar de una forma muy sencilla. Problema, que yo mismo doy por hecho que es una utopía porque duele.

No es más que hacer cuentas, ver los recursos que se tienen, cuadrarlo con las necesidades, y hacer sacrificios. Pero todo el mundo, no sólo los de siempre.

Todo lo que esté destinado a tratar de mantener el chiringo, viendo el invierno demográfico que tenemos, nos puede llevar en poco tiempo a tensiones gordas.
0 K 7
#41 chavi
#17 Pero todo el mundo,

Supongo que estarás de coña.... ¿ El Rey también ? Lo ponemos a vivir con el SMI ?

Y lo del "invierno demográfico" es un sinsentido que no se sostiene ni tres segundos a poco que medites y observes la realidad....

De este modo vemos países con más de 500 habitantes por km2 quejándose "del invierno demográfico".... ¿ Y cuando sean 1000 por km2 ?

Y quejarse de eso en un país con españa con un paro por encima del 10% ya es de traca.. ¿…   » ver todo el comentario
0 K 12
#54 Hynkel
#41 El invierno demográfico es muy real. Se debate sobre si la población mundial ya ha alcanzado su pico, el pico en sí se da por hecho.

Las estadísticas están ahí para quien quiera buscarlas.
0 K 7
#58 chavi *
#54 Yo no digo que no sea real. Lo que niego es que sus efectos sean tan malísimos como dicen. Y desde luego niego rotundamente que en este país precisamente supongan un problema para el pago de pensiones con la tasa de paro que soportamos.

Las estadísticas están ahí para quien quiera buscarlas.


¿ Tienes algún argumento que contraponer ? ¿ los parados cotizan ? ¿ Los cotizantes no se jubilan ? ¿ Mas cotizantes hoy no significan más pensionesn mañana que siguiendo el razonamiento necesitarían aún más cotizantes hoy, etc etc etc ? ¿ Eso te parece "sostenible" ?
0 K 12
#60 Hynkel
#58 Sí, que nadie da duros a cuatro pesetas.

Aunque se intente cubrir con impuestos, recorte de gastos, y demás, el sistema de las pensiones simplemente no funciona si no hay una pirámide de población sana. Si se monta como un Ponzi, por definición todos los Ponzis caen.

Sin acritud, tratar de demostrar esto es como entrar en discusiones sobre si dos y dos suman cuatro.
0 K 7
#61 chavi *
#60 Aunque se intente cubrir con impuestos, recorte de gastos, y demás, el sistema de las pensiones simplemente no funciona si no hay una pirámide de población sana

A que le llamas una piramide de población sana??
Te recuerdo que los nacimientos y jovenes de hoy son los jubilados de mañana.

Ojo con lo que crees que se necesita para ser "sostenible"...

Y por qué no funciona exactamente??
Claro que funciona, siempre que la economia lo haga.

Y no. No es ningún Ponzi.
0 K 12
#42 Meconvirtióengrillo
#17 a ver, ¿y no sería más fácil hacer políticas que sirvan para fomentar la natalidad?
Coño, que lo que muchos pedimos es que si nos llaman del colegio/guardería porque el crío/a está enfermo, no te amenacen con echarte si te vas.
Y otros tantos que las viviendas VPO no sean vendibles, si no de alquiler hasta que te puedas permitir comprar una.
Actualizar la jornada laboral, que es más arcaica que la monarquía española.
El invierno demográfico viene en mayor medida por culpa de olvidarse que…   » ver todo el comentario
0 K 6
#56 Hynkel
#42 Sería lo deseable pero no es fácil.

Los jefes, las empresas, y la sociedad en general no están de facilitadores. Quieren poco ruido porque no pueden lidiar con más. A menudo, por su propia incompetencia.

Esto de no ver más allá de sus narices se va manifestando cada vez más, con aquello de "es que no encuentro trabajadores". Aunque aún falta para que veamos la auténtica escasez, de momento esto ya es un síntoma de que no se traga como antes. Incluso la carta de traer inmigrantes está en la práctica quemada. El que viene sabe perfectamente a qué juego viene, le van a explotar para que otro apague sus propios fuegos. Lo aceptará mientras aprende y extraiga todo lo que le es útil, y se irá.
0 K 7
Dragstat #18 Dragstat
#4 no, lo que celebran es que muchos otros pobres tengan una vejez miserable, eso les hace disfrutar más de lo que sufren
0 K 20
#25 chavi *
#15 Nadie te está diciendo que después de currar 40 años te jodas.
Básicamente si.

En Chile, Japón o EEUU se ve de que va la cosa.

El sistema actual funciona bien, es bueno, y es perfectamente sostenible. Cuando esos fondos de inversión se den la hostia, veremos que ocurre.
7 K 67
elmakina #48 elmakina *
#25 Que no te enteras, artista. Nadie dice “te jodes”, se dice que cobras según lo que aportas y lo que produce tu ahorro, que es muy distinto a vivir de promesas políticas.

Poner de ejemplo a Chile sin distinguir su modelo antiguo del actual es ir de listo sin tener puta idea, y meter en el mismo saco a Japón y Estados Unidos ya lo remata, que demuestra que no tienes puta idea ni de la demografía ni de los números de los países de los que hablas.

Que digas que lo que tenemos ahora funciona,…   » ver todo el comentario
0 K 9
#57 chavi
#48 se dice que cobras según lo que aportas
Lo que quiere decir que no se redistribuye nada, y que a una vida de trabajador esclavo currando como un cabrón a cambio de migajas le corresponderá una vejez de miseria.

Si, es un "te jodes" en toda regla.

Artista.

Poner de ejemplo a Chile sin distinguir su modelo antiguo del actual
Es que tu propugnas el antiguo, artista....

¿ Estas a favor de que el Estado pague una pensión básica completando las aportaciones…   » ver todo el comentario
0 K 12
Eibi6 #49 Eibi6
#25 o en la España de los mutualistas de la abogacía, que tienen un sistema con el espíritu que le gusta a este señor y están teniendo que trabajar hasta que el cuerpo les aguante para no morir de hambre
0 K 9
#52 chavi
#49 ..... al mismo tiempo que lloran porque tienen una pensión de mierda después de cobrar una pasta toda su vida y no querer cotizar al nivel que cualquier trabajador muerto de hambre.
1 K 21
#5 chavi
Que "marque" lo que quiera.
No hay ninguna obligación de seguir ese camino de psicópatas.
4 K 56
carakola #12 carakola
Gana la banca.
2 K 48
mmlv #28 mmlv
El resultado es una cuenta personal que puede aumentar cuando la economía acompaña, pero también reducirse en periodos adversos.

Cojonudo, tú pensión dependerá del circo de 4 pistas de "los mercados"
3 K 44
dirlego1 #21 dirlego1
#16 No me gusta, lo siento. A la psicología tampoco lamenteesmaravillosa.com/por-que-el-sentido-comun-es-el-menos-comun-de. "Las premisas de Furnham son rotundas y nos advierten de lo siguiente: no debemos dar nada por sentado: a veces, lo que se considera que es de sentido común es un auténtico sinsentido."
2 K 41
#38 VFR
#21 dato vs relato
0 K 8
Atusateelpelo #24 Atusateelpelo *
Basicamente te estan diciendo que:

- Cria unos hijos (hazlo bien, hace falta mano de obra y es muy importante en el ultimo punto)
- Trabaja por una miseria.
- Ahorra lo poco que puedas.
- Comprate una casa si puedes.
- Jubilate.
- Vive unos años de la jubilacion.
- Malvive unos años con lo que hayas podido ahorrar una vez se te acabe la jubilacion.
- Tira de eutanasia cuando te quedes sin recursos, tengas 90 años y no puedas trabajar.
- Porque eres viejo y una carga para la sociedad (ya que…   » ver todo el comentario
2 K 39
#22 chavi
Eso votas, eso tienes.

El leopardo comecaras ataca de nuevo.
1 K 30
dirlego1 #11 dirlego1 *
Que disfruten los holadeses del neoliberalismo más extremo. Eso sí, la bandera trans ondea por todas partes en Amsterdam en edificios oficiales.
1 K 29
Verdaderofalso #37 Verdaderofalso
#13 un gasto como si el dinero brotara del suelo es que allí no subvencionan a los toros por ejemplo
1 K 29
elmakina #2 elmakina
Es sentido común del bueno, del que duele a los que viven del cuento. Allí han asumido que no se puede prometer una pensión eterna con una demografía podrida y han puesto el riesgo donde toca, con reglas claras y sin engañar a nadie. Aquí en España seguimos jugando a que el reparto es mágico y que siempre habrá alguien detrás pagando la fiesta, cuando los números no salen ni a tiros. Ojalá copiemos algo parecido y dejemos de tratar a la gente como tontos aunque ya sé que a más de uno le da miedo que se acabe el autoengaño.
13 K 25
#3 Borgiano
#2 Aquí seguirá la orquesta tocando aunque el Titanic ya esté a 3000 m de profundidad
0 K 8
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#2 #3 puestos a soltar demagogia:

Países Bajos ha comprometido aproximadamente €20 600 millones (20,6 mil millones de euros) en asistencia total a Ucrania entre 2022 y 2025. Esto incluye ayuda militar (€13,6 mil millones) y no militar (€6,3 mil millones), con parte de ese apoyo en forma de préstamos, garantías y donaciones directas.
15 K 169
elmakina #13 elmakina
#7 Ya puestos a soltar demagogia, crack, conviene no hacerse el sueco. Países Bajos puede reformar pensiones, asumir riesgos y hablar de sostenibilidad porque tiene margen fiscal y cabeza, y entre otras cosas ha sido capaz de comprometer fondos para apoyar a Ucrania sin que se le caiga el país. Aquí en España nos llevamos las manos a la cabeza por cualquier ajuste mientras pedimos cheques infinitos para todo, como si el dinero brotara del suelo.
13 K -37
#8 chavi
#2 Espero que nadie de los de tu cuerda jamás tenga el poder suficiente para llevar a cabo algo así.

Por cierto, después de 40 años trabajando como un burro para llegar justo a fin de mes me quedo en la pobreza más absoluta, cojo una escopeta y me echo al monte.
10 K 128
elmakina #15 elmakina
#8 Baja dos marchas, artista, porque te vienes arriba. Nadie te está diciendo que después de currar 40 años te jodas. Precisamente de lo que hablamos es de dejar de vender pensiones de fantasía que luego acaban en recortes encubiertos, inflación o parches de última hora que sí te dejan tirado sin que nadie asuma responsabilidades.
A ver si maduras y eres capaz de admitir que el sistema actual también te puede llevar a la pobreza pero sin siquiera decirte cuándo ni cómo.
3 K 6
Nadieenespecial #30 Nadieenespecial
#15 Lo que va a servir es para que las pensiones paguen las inversiones de las empresas privadas, con los que deberían ser quien pongan la pasta de gestores, y cuando haya crisis sean las pensiones las que se coman la ostia y los otros de rositas.
Los que no os enteráis sois vosotros, que esto ya ha ocurrido
2 K 23
#31 tyrrelco *
#8 Échate al Parlamento :troll:
1 K 22
#35 VFR
#8 si has trabajado 40 años habrás aportado mucho, salvo que hayas trabajado en negro esos 40 años
0 K 8
#47 chavi
#35 Claro. Y en este caso un buen pellizco de eso se lo llevarán los gestores privados de los fondos, que no "trabajan" gratis.

Si se quiere ver los resultados de ese modo gestionar las pensiones basta mirar como les va o les fué a los ancianos de los países que las han gestionado así.
1 K 21
#45 eipoc
#8 de su cuerda son todos. Que no tomen la medidas es por miedo a que ardan las calles no porque no quieran o lo estén deseando. Así funciona el sistema, el proletariado tiene el poder y la burguesía solo actúa por miedo.
0 K 10
dirlego1 #9 dirlego1
#2 El problema es que el "sentido común" suele coincidir con la propaganda dominante. Siempre me resultó curioso.
4 K 50
elmakina #16 elmakina
#9 El “sentido común” no es el que repite el poder, es el que sobrevive cuando los números mandan y las fantasías se acaban. Aunque no te guste.
1 K 17
#33 tyrrelco
#16 Los alemanes con sus Minions a los 75 años lo han aprendido bien
0 K 10
sorrillo #10 sorrillo
#2 Si no cubres la problemática económica de los que ya no pueden trabajar esa carga acaba siendo asumida por sus familia o su entorno, el problema no desaparece por dejar de pagar a través del estado, al contrario, se agrava.

A todo ello el dinero que el estado distribuye a esas personas que necesitan recursos y no pueden trabajar por ellos acaba repercutiendo al resto de la sociedad en forma de alquileres que pagan impuestos, en forma de alimentación que paga impuestos, etc.
5 K 59
jonolulu #23 jonolulu
#10 Pero esa carga la soportan los inmediatos, no los ricos, que son los beneficiados de la no-redistribución
1 K 24
elmakina #43 elmakina
#10 Céntrate, campeón, que nadie está diciendo que a quien no puede trabajar se le deje tirado, eso es un hombre de paja. Una cosa es un sistema de pensiones contributivas y otra la protección social a la dependencia, la discapacidad o la pobreza, que debe ir vía impuestos generales y bien focalizada, no escondida dentro de una promesa falsa de jubilación universal. Que no te enteras, el problema no es ayudar, es fingir que todos los viejos cobran de lo mismo cuando no todos han aportado…   » ver todo el comentario
0 K 9
#50 chavi
#43 que nadie está diciendo que a quien no puede trabajar se le deje tirado
Eso es justo lo que se está diciendo.

eso es un hombre de paja
No, no lo es. Indicar que eliminar las pensiones públicas es dejar a los que menos ganan tirados es decir una verdad como un templo, no "un hombre de paja".
¿ Sabes que es eso ?

Una cosa es un sistema de pensiones contributivas y otra la protección social a la dependencia, la discapacidad o la pobreza,
¿Ves? Eso si es una…   » ver todo el comentario
0 K 12
elmakina #59 elmakina
#50 “eso es justo lo que se está diciendo” No, nadie ha defendido dejar tirado a quien no puede trabajar, pero sigues sin aportar una sola cita ni una medida concreta que haga eso. Confundes cambiar un sistema de pensiones contributivas con abolir la protección social básica, y esa mezcla interesada es tu truco constante. En Países Bajos no han eliminado el Estado social, han separado claramente lo que es ahorro para jubilación de lo que es asistencia, justo lo contrario de “dejar tirados” a…   » ver todo el comentario
0 K 9
Battlestar #14 Battlestar
#2 Pues no sé.
Cuando esa gente se quede sin comer o pille una hipotermia por dormir en la calle, ¿Qué hospital o centro de salud piensas que van saturar? Pues el mismo que usas tu ¿Qué calles van a ocupar? ¿O poniéndonos en plan super dramático a quién crees que van atracar?

Igual estás aumentando el coste de mantenerlos. Porque no es que si cobran desaparecen sin más de la existencia si no que causaran otro tipo de gastos, más un añadido de inseguridad social, e igual te sale mas caro que las pagas.
0 K 10
#34 chavi
#14 ¿Qué calles van a ocupar?
Eso se soluciona fácil. Se manda a Policía o Guardia Civil que los desalojen.
Además, morirán pronto.
0 K 12
elmakina #44 elmakina
#14 Das por hecho que sin pagas todo el mundo acaba en la calle delinquiendo, cuando los datos dicen justo lo contrario, que la pobreza cronificada se reduce con inserción y empleo, no con cheques eternos. Lo que sale caro de verdad es perpetuar gente fuera del sistema, con dependencia permanente y cero incentivos, porque eso sí genera gasto sanitario, asistencial y marginalidad estructural. Que no te enteras, campeón, pagar por no arreglar nada es lo más caro que hay.
0 K 9
jonolulu #19 jonolulu *
#2 "Allí han asumido que no se puede prometer una pensión eterna..."

Allí lo que han asumido es el neoliberalismo con todas sus letras.

Si el PIB crece y la población lo hace en menor proporción o no lo hace, debiera haber más para todos. Lo que falla es el reparto, pero es más fácil culpar a los pensionistas.

No hay para pensiones pero sí para rearmar a Ucrania xD
5 K 65
#36 chavi *
#19 Y para subir el gasto en defensa al 5% del PIB.

El gasto total en pensiones en Paises bajos actualmente ronda el 6-7% del PIB.
0 K 12
#40 VFR *
#19 empezar con un "Si" mal asunto, ya no hablemos de dos condiciones
0 K 8
elmakina #46 elmakina
#19 Vas de listo y no tienes ni idea, campeón. En Países Bajos no “culpan a los pensionistas”, asumen que crecimiento del PIB no garantiza ingresos futuros cuando envejeces, los tipos cambian y las carreras son discontinuas (PIB no es caja fiscal, que eres un analfabeto económico).
El problema no es “el reparto”, es prometer prestaciones fijas con bases variables, y eso está condenado a reventar. En España seguimos negándolo y parcheando. Y lo de Ucrania es tu salida por peteneras para no afrontar la realidad, que el gasto puntual no arregla un sistema estructuralmente desequilibrado, ni hoy ni mañana.
A ver si aprendes a separar consignas de números, crack.
0 K 9
Dragstat #26 Dragstat *
#2 lo mejor de todo es que es muy posible que tanto los sistemas públicos como los privados se vayan a la mierda. El sistema económico se basa en crecimientos exponenciales de población, va a estar complicado mantener cualquier instrumento financiero aumentando su valor si la demanda de prácticamente todo se hunde. Al final el sistema y el sentido común va a proponer eutanasia para los que sobren.
1 K 30
#27 perej
#2 ¿De què manera es mas seguro cobrar cuando paga una empresa privada? ¿Invertir te da rendimiento asegurado, o es posible perder?
¿Tu dinero, invertido, donde está?
¿Qué pasa si quiebran?
Mentira, tras mentira, el capitalismo financiero acabará con la sociedad.
1 K 20
elmakina #51 elmakina *
#27 Que no te enteras, que nadie ha dicho que la empresa privada sea buena por arte de magia, se habla de sistemas supervisados y con patrimonio separado, no de darle el dinero al cuñado. Que son sistemas hiper regulados y auditados públicamente, campeón.

Invertir no da rendimiento asegurado, claro, pero tampoco lo da un sistema público quebrado que depende de que haya cada vez más cotizantes que no existen.

El dinero invertido está en activos reales, no en promesas políticas. Pero…   » ver todo el comentario
0 K 9
#29 perej
#2 "vivir del cuento", supongo que te refieres a los banqueros, o a los rentistas. Digo yo.
0 K 10
elmakina #53 elmakina
#29 No, campeón, me refiero a quien cree que puede cobrar una pensión garantizada pase lo que pase mientras la demografía se hunde y las cuentas no salen, que no te enteras.
0 K 9
Mltfrtk #32 Mltfrtk
#2 Reportado por incitación al odio.
0 K 12
elmakina #39 elmakina *
#_32 Decir que un sistema es insostenible y que otros países hacen los deberes no es odiar a nadie, es describir la realidad aunque escueza. Reporta lo que quieras, artista, que no das para más, pero los números siguen sin cuadrar por mucho que patalees. #2

0 K 9
azathothruna #1 azathothruna
Se acaba el chiringuito y vivir a cuerpo de rey de los europedos.
Ya era hora.
Cuando se complete el karma global, los europedos no llegaran a los 50 años
Se iran al otro barrio por sobredosis mas que nada.
1 K 13
#20 Pitchford
#1 El artículo es poco claro. Lo que he entendido es que los planes de pensiones van a cambiar las inversiones en deuda publica de interés fijo por inversiones en bolsa, con lo cual su rentabilidad y futuros pagos en la jubilación serán variables. Aquí ya es así para los planes de pensiones privados.
1 K 21
suppiluliuma #55 suppiluliuma *
#1 ¡Wolfgang! Ya sé que tú eres más de construír una utopía aria en las estepas rusas, en la que la raza nórdica tendrá una esperanza de vida de 50 años a base de luchar incesantemente contra los untermenschen, pero ahora estamos a otras cosas en Europa. ¡No te embales, hombre! :troll:
0 K 12
Enero2025 #6 Enero2025 *
Quitarán las no contributivas y el ingreso mínimo vital??? No creo, el socialismo funciona de los que viven del cuento
0 K 7

menéame