Los Países Bajos dispuestos a ceder el control de Nexperia si se reanuda el suministro de chips [EN]

El Gobierno neerlandés está dispuesto a suspender la orden que le otorgaba la facultad de bloquear o modificar decisiones corporativas clave en el fabricante de chips Nexperia si China reanuda las exportaciones de chips críticos, según informó Bloomberg News el viernes, citando a personas familiarizadas con el asunto. Reuters no pudo verificar inmediatamente la información. Nexperia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.
¿O es que por arte de magia Nexperia ha dejado de ser un peligro para la seguridad nacional?
Al final se la han tenido que envainar, como muchos ya auguramos.
PS: Sin duda recuperaran Nexperia y harán a los políticos occidentales más cautos y dejaran de pensar con los cxjones del zanahorio.