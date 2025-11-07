edición general
Los Países Bajos dispuestos a ceder el control de Nexperia si se reanuda el suministro de chips [EN]

El Gobierno neerlandés está dispuesto a suspender la orden que le otorgaba la facultad de bloquear o modificar decisiones corporativas clave en el fabricante de chips Nexperia si China reanuda las exportaciones de chips críticos, según informó Bloomberg News el viernes, citando a personas familiarizadas con el asunto. Reuters no pudo verificar inmediatamente la información. Nexperia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

#2 diablos_maiq
Buen ejemplo de cómo no nos cuentan ni la mitad.

smilo #4 smilo
NACO Netherleands always chicken out

Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
¿Y eso no es reconocer por parte de Paises Bajos que la orden contra Nexperia era ilegal?
¿O es que por arte de magia Nexperia ha dejado de ser un peligro para la seguridad nacional?

TooBased #1 TooBased
Buena recogida de cable  media

#5 drstrangelove
La industria del automóvil estaría trinando con la escasez de chips de lavadora.

Al final se la han tenido que envainar, como muchos ya auguramos.

Yoryo #3 Yoryo *
China puede decidir que se queden con Nexperia y recuperar su inversión añadiendo un margen comercial a los chips del 2500% :troll:

PS: Sin duda recuperaran Nexperia y harán a los políticos occidentales más cautos y dejaran de pensar con los cxjones del zanahorio.


