Los Países Bajos dispuestos a ceder el control de Nexperia si se reanuda el suministro de chips [EN]

El Gobierno neerlandés está dispuesto a suspender la orden que le otorgaba la facultad de bloquear o modificar decisiones corporativas clave en el fabricante de chips Nexperia si China reanuda las exportaciones de chips críticos, según informó Bloomberg News el viernes, citando a personas familiarizadas con el asunto. Reuters no pudo verificar inmediatamente la información. Nexperia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.