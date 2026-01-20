Otro tren se sale de la vía en Cataluña: entre Tordera y Maçanet por rocas en los raíles

Dos trenes de Rodalíes han descarrilado entre las las estaciones de Maçanet Massanes y Tordera (Girona) y entre Gélida y Martorell (Barcelona) causados por el temporal. El primero se trata de un tren de la línea RG1 ha descarrilado entre las estaciones de Tordera y Maçanet-Massanes después de haber impactado con una de las rocas que había en los raíles, según ha informado Adif a 'Elnacional.cat'. Tras el accidente, ha sido necesario interrumpir temporalmente tanto esta línea como la R1 entre las estaciones de Tordera y Maçanet.
En este caso, y teniendo en cuenta que hasta Febrero mínimo no abren, y que hay papeleo/negocios/eventos que no puede esperar (habemus burocracium), lo suyo es que el Gobierno habilitase y sufragasen puentes aereos de Sevilla y Malaga (y luego pasasen los costes a la aseguradora responsable) a los que ya… » ver todo el comentario
Pero es verdad que el saboteo de vías es una posible explicación en el otro caso.
Si es así, mis disculpas.