Otro tren se sale de la vía en Cataluña: entre Tordera y Maçanet por rocas en los raíles

Dos trenes de Rodalíes han descarrilado entre las las estaciones de Maçanet Massanes y Tordera (Girona) y entre Gélida y Martorell (Barcelona) causados por el temporal. El primero se trata de un tren de la línea RG1 ha descarrilado entre las estaciones de Tordera y Maçanet-Massanes después de haber impactado con una de las rocas que había en los raíles, según ha informado Adif a 'Elnacional.cat'. Tras el accidente, ha sido necesario interrumpir temporalmente tanto esta línea como la R1 entre las estaciones de Tordera y Maçanet.

| etiquetas: tren , maçanet , dos trenes , descarrilamiento , girona
28 comentarios
Connect #1 Connect
Este es otro. Son dos hoy en Cataluña. El de Gelida que está en portada, y este ahora en Maçanet.
Jakeukalane #9 Jakeukalane *
#1 en el otro se menciona este accidente también. Pero no votaré dupe porque es muy de pasada, no daba suficiente información. (Edit, le acaban de añadir más cosas)
Mangione #18 Mangione
#1 Teniendo en cuenta los intentos de sabotaje a lo largo del año pasado... empieza a oler raro.
Justiciero_Solitario #27 Justiciero_Solitario
#1 Exacto solo hoy ya van dos.  media
#8 Pixmac *
En días así, con un temporal tan fuerte, no deberían salir los trenes pero si no salen los pasajeros se quejarán. No hay más que ver que el otro día tras el accidente de Adamuz muchos pasajeros se enfadaron por cortar el tráfico ferroviario y tener que buscar otro medio de transporte. La precaución debería importar más que la prisa en llegar al destino deseado.
oliver7 #11 oliver7 *
#8 vivimos al límite con el tiempo contado. Cualquier contratiempo y la gente no tiene ya paciencia y se ve desbordada sin priorizar. Es un síntoma de mucha tensión y acelerada.
Polmac #12 Polmac
#8 Bueno, creo que más que por tener que buscar otro medio de transporte, la mayoría se quejaba porque no hubiera alternativas. Los billetes de autobús volaron.
Elanarkadeloshuevos #26 Elanarkadeloshuevos
#8 ¿Sentido común? ¿Eso que es? ¿Se come?
#28 ingenieril
#8 Hombre, 1) tenemos un país centralizado en Madrid, 2) Andalucía incomunicada por AVE a Madrid, 3) con poco puente aereo entre Andalucia y Madrid por no “estar lo suficientmeente lejos”.

En este caso, y teniendo en cuenta que hasta Febrero mínimo no abren, y que hay papeleo/negocios/eventos que no puede esperar (habemus burocracium), lo suyo es que el Gobierno habilitase y sufragasen puentes aereos de Sevilla y Malaga (y luego pasasen los costes a la aseguradora responsable) a los que ya…   » ver todo el comentario
Priorat #3 Priorat
Ah, este mes dos descarrilados. En febrero con suerte solo será uno. Es el rodalias mensual que descarrila.
meroespectador #19 meroespectador
Son accidentes causados por inclemencias meteorológicas, poco se puede alegar aquí sobre todo si son lluvias torrenciales.
Pertinax #2 Pertinax *
Comienza a recordar a la temporada meneante de descarrilamiento en EEUU de hace unos años. ¿Os acordáis? Fue un no parar.
pepel #5 pepel
Relacionada: Comunicación de ADIF.
x.com/i/status/2013621408090185927
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 Y porque votas duplicada si son dos accidentes distintos en dos poblaciones distintas
pepel #10 pepel
#6 También he votado positivo el comentario aclaratorio, para darle visibilidad.
Golan_Trevize #25 Golan_Trevize
Tendremos que esperar a que la red ferroviaria vuelva a estar gestionada por la ultraderecha para poder reclamar al respecto sin correr el riesgo de que se nos tache de carroñeros, sinvergüenzas y fachanazis. :-/
Rihusu #15 Rihusu
Me recuerda a: "el que pueda hacer que haga" ...
Waves #22 Waves
#15 No seas tan mal pensado. En este caso es por el temporal y, si no hubiera sido por lo ocurrido anteriormente, seguramente pasaba desapercibido.

Pero es verdad que el saboteo de vías es una posible explicación en el otro caso.
alfre2 #7 alfre2
Rocas en los raíles??
c0re #24 c0re
#23 puede ser. Se ve de todo en estos casos.

Si es así, mis disculpas.
#13 fernando_sierra *
Cuando haces pop ya no hay stop
borteixo #4 borteixo
wtf wtf ?(
#17 Falco
Me sorprende que no haya ni una crítica al ministerio de Transporte.
c0re #20 c0re
#17 tal vez te apetezca hacerlo. Ah, que ya lo has hecho.  media
#23 Falco
#20 Yo no he criticado a nadie, simplemente me ha sorprendido algo, aún no he compartido mi opinión pero tu la has supuesto.
domadordeboquerones #21 domadordeboquerones *
#17 El anterior ministro de transportes en la cárcel y el actual onfire a jornada completa en Twitter, llámame facha pero con un escenario así que quieres que te diga.
#14 Nobodyatall
Coincidencias, casualidades...
Piñe_de_La_Metralla_1 #16 Piñe_de_La_Metralla_1
¡Qué mala suerte!
