Otro tren se sale de la vía en Cataluña: entre Tordera y Maçanet por rocas en los raíles

Dos trenes de Rodalíes han descarrilado entre las las estaciones de Maçanet Massanes y Tordera (Girona) y entre Gélida y Martorell (Barcelona) causados por el temporal. El primero se trata de un tren de la línea RG1 ha descarrilado entre las estaciones de Tordera y Maçanet-Massanes después de haber impactado con una de las rocas que había en los raíles, según ha informado Adif a 'Elnacional.cat'. Tras el accidente, ha sido necesario interrumpir temporalmente tanto esta línea como la R1 entre las estaciones de Tordera y Maçanet.