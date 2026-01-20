·
más visitadas
10646
clics
Espectadores airados por lo que le ha dicho Ana Rosa a Juanma Moreno tras el accidente de Adamuz: "Ruin"
8023
clics
Vito Quiles borra un lamentable tuit después de que un pasajero de uno de los trenes descarrilados le retrate: "Desinformando como la rata que eres"
6439
clics
El accidente de tren de Adamuz en imágenes
4326
clics
EE. UU.: Los guardias fronterizos de Trump enfurecen a la red: los abrigos recuerdan la oscura época nazi (Ale)
5256
clics
Kim Novak en su apogeo: impresionantes fotos de los años 50 y 60
más votadas
431
El fondo de pensiones de Dinamarca se deshará de bonos de EE UU tras las amenazas de Trump sobre Groenlandia
449
La defensa de la asistente de Begoña Gómez pide que se aplique al juez Peinado el método del Supremo que condenó al fiscal general del Estado
474
Excavadoras israelíes comienzan a destruir el complejo de la ONU para refugiados palestinos
375
Vox plantea cerrar Les Escuelines, con 4.200 alumnos en toda Asturies
412
Guerra sucia en plena tragedia: la ultraderecha mediática carga contra RTVE mientras España entierra a sus muertos
Descarrila un tren de la R4 de Rodalies en Gelida (Barcelona)
Grave accidente en Rodalies. Este martes, 20 de enero, ha descarrilado un tren de la R4 en dirección Manresa. Según ha podido saber Metrópoli, el accidente se ha producido entre Gélida y Martorell.
actualidad
123 comentarios
#9
Veelicus
Este parece que claramente ha sido mala suerte, un muro ha caido en la via, posiblemente por la tormenta
13
K
132
#17
themarquesito
#9
Malísima suerte, desde luego
1
K
31
#88
Autarca
*
#17
#13
#9
Y
¿Que hacía un muro tan cerca de la vía?
¿Estaba en perfecto estado o se veía deterioro en el?
Tenemos que ser exigentes con estos temas, demasiados casos en muy poco tiempo
#27
Bien dicho
#59
Utilizar una desgracia para vender propaganda política ¿No te da vergüenza?
2
K
31
#91
Veelicus
#88
Debemos ser exigentes con todo, ahora, para pagar estas cosas hay que pagar impuestos y el nivel de control que tengamos dependera de los impuestos que paguemos.
Tengo la sensación de que son los que menos quieren pagar impuestos los que se piensan que con lo que pagan tiene que dar para que todo este perfecto...
0
K
13
#95
Autarca
#91
No solo pagar impuestos (que también) sino mirar con lupa en que se gastan
De nada nos sirve pagar mas si los políticos se lo van a gastar en fiestas, armas, o en financiar medios para asegurarse la reelección
Desgraciadamente la propaganda nos ayuda poco en este sentido, precisamente porque esta pagada con nuestros impuestos para servir a los políticos
1
K
21
#96
Veelicus
#95
Estoy totalmente de acuerdo en que cada euro publico debe ser fiscalizado
1
K
24
#116
woody_alien
#88
¿Que hacía un muro tan cerca de la vía?
¿Contener el terreno?
Seguramente ha colapsado debido al temporal de agua que está cayendo en la zona.
1
K
23
#123
Songji
#9
Yo creo que los muros cercanos a la vía no deberían dejarse a expensas de las tormentas y la suerte. Un accidente así debería ser inaceptable y debería haber suficiente mantenimiento para evitarlo. Y si decides no mantener los muros de márgenes que pueden caer en la vía, pues igual tienes que parar la circulación de trenes cuando llueva. En fin, en mi opinión, Adif es el principal problema, que es un cortijo creado a medida y utilizado por PPSOE para enchufar gente y gastar el dinero sin control en empresas "amigas". Los ciudadanos somos el segundo problema por no exigir y no hacer pagar responsabilidades políticas a los que montan estos chiringuitos para forrarse ellos y sus amigos a costa de que acabe muriendo gente.
0
K
7
#63
konde1313
#56
Pero, como ya ha dicho todo el mundo, las quejas no se referían a ese tramo que había recientemente remodelado. Lo que dices no tiene nada que ver con la causa del accidente.
Te reporto por bulo y por no tener la más mínima vergüenza.
11
K
88
#100
Druidaferal
#63
la vergüenza la tienes tu no?
@admin
este usuario está reportando comentarios en contra de su idiologia. Haréis algo?
3
K
-16
#112
konde1313
#100
No reporto ideologías, reporto bulos. Los bulos no son ninguna ideología.
1
K
17
#110
U5u4r10
*
#63
¿Qué pasa, que para que una queja tenga sentido, tiene que descarrilar un tren?
0
K
9
#45
Gaiden
Lo que tenemos es a los ciudadanos más subnormales de todos los putisimos tiempos.
9
K
77
#53
Druidaferal
#45
si, los que votan a corruptos y los justifican al grito de lo que viene es peor.
3
K
15
#50
avalancha971
#47
Tal vez el accidente de Ademuz hubiera quedado en un descarrilamiento sin importancia si no hubiera venido 20 segundos después un tren en sentido contrario.
7
K
64
#56
Druidaferal
#50
han habido muchísimas quejas del estado de las vías. Hay testimonios de maquinistas, de pasajeros, de empresas.
Es una vergüenza y este gobierno no la tiene
21
K
-60
#80
Drebian
#56
Pero si el tramo era nuevo
1
K
17
#99
GerardoSinMana
#56
después de leer algunas de tus perlas, iba a llamarte basura humana mientras terminaba de emplatar la comida en la cocina y vi el cubo de la basura pero al fina vi que el cubo de basura si que tenía utilidad así que no. Mi segundo pensamiento fue llamarte tonto útil pero tampoco tienes ninguna utilidad , así que lo único que me queda es que sigas comiendo mierda y vomitando bilis mientras la izquierda gobierna.
Consejo: no vayas de lo que no eres , ambos sabemos que NO pagas el 50% de tus impuestos porque apenas llegas al 2,3 del IPREM según tus ingresos. (no, no preguntes)
2
K
24
#101
Druidaferal
#99
tu me llamas a mi tonto útil?
Espera, espera.
2
K
-15
#65
Larusico
#50
Habrá que ver si son 20 segundos, que los audios del maquinista no lo dejan muy claro que digamos
2
K
27
#115
DraWatson
*
#65
el audio son 1:30 y son varias llamadas. Solo hay dos posibilidades. Lo de los 20' es mentira, o las llamadas son después del choque con el otro tren.
Me sorprende lo tranquilo que está, porque su cabina en las fotos está en el suelo y los bomberos tuvieron que sacarlo por una ventanilla.
Personalmente sigo pensando que lo de los 20' es verdad, porque los pasajeros hablan de dos golpes y el indica que tuvo un enganchón. Pero me sorprende lo tranquilo que está.
0
K
7
#74
glynch
#50
en Ademuz no hay trenes
0
K
7
#87
avalancha971
#74
Maldito corrector que me mandó al rincón.
1
K
18
#93
glynch
#87
nunca entenderé que se llame "corrector" a un sistema que comete tantos errores...
1
K
18
#114
EmuAGR
#93
Es que su nombre es "predictor", no "corrector".
0
K
10
#97
Ominous
#50
Y si no hubiera habido covid, Ayuso no habria "asesinado" 434372174261 ancianos.
Excusas muy malas la verdad.
2
K
24
#109
avalancha971
#97
¿Qué excusa?
0
K
11
#1
pedrario
Esperemos que no haya ninguna fatalidad en este caso.
5
K
53
#62
kumo
#1
Según la Vanguardia, cuatro heridos graves.
Y además:
Por otro lado, otro tren de la R1 entre las estaciones de Maçanet y Blanes ha descarrilado horas antes, con diez pasajeros y sin heridos.
3
K
38
#107
ElmaEscobar
#62
#1
ha fallecido el maquinista
1
K
17
#39
wildseven23
#32
¿Quieres decir que el malvado Perro Sanxe ha ido a tirar un muro para que descarrile un tren?
Pues eso, demostrando la inteligencia que tenéis los de la ultraderecha.
5
K
49
#40
AlaarLowe
*
#39
no tirarlo, pero no gastar un puto duro en mantenerlo para alimentar sus redes clientelares, es posible
9
K
-48
#43
aPedirAlMetro
*
#40
Yo creo que el PerroSanche debería invertir más en frenopáticos, para que gente como tú tenga unas condiciones de vida dignas (y alejada de la gente normal, que no tenemos culpa alguna de que se le resbalases el médico al nacer).
1
K
17
#44
AlaarLowe
#43
prefiere invertir en vuelos a la Republica Dominicana.
9
K
-21
#48
aPedirAlMetro
#44
anda no te vengas arriba que hasta hace 2 días, cuando alguien te hablaba de invertir, pensabas que se referia de darle la vuelta a algo
3
K
35
#66
insulabarataria
*
#44
no sé lo que has puesto, pero seguro que tu madre estaría muy orgullosa de lo bien que ha educado a su hijo. Escríbele cualquiera de tus mensajes y le dices: mira mamá! Para esto ha servido que me cuidaras y alimentarás durante todos estos años!
1
K
17
#72
quiquep
#52
pásame una copia de los cálculos de lo de tus impuestos y el ferrocarril que deberíamos tener, por fa. Lo hiciste en un bloc de cuadrículas, o lo hiciste de cabeza?
4
K
46
#21
aPedirAlMetro
*
#18
"De verdad te parece que mezclar víctimas y política da asco?"
Lo que ha dicho, es que
tú das asco
De nada, querido y triste
enero de 2026
.
Por cierto te queda el karma justo para llegar a fin de mes
4
K
42
#22
AlaarLowe
#21
Lo que ha dicho, es que tú das asco
Gracias por confirmarme lo que piensas de los tuyos.
16
K
-44
#24
aPedirAlMetro
*
#22
Oye, pidele a tu tutor que te lo explique, que te veo un poco... digamos, lento, como que vas tarde... ya me entiendes...
2
K
20
#30
obmultimedia
#22
No sabes ni hacer una cita.
2
K
27
#33
kumo
Aún recuerdo cuando la peña por aquí se reía porque en USA descarrilaban trenes... Pues...
3
K
41
#31
dunachio
#18
¿Coñazos del 7.291? Me voy a callar lo que pienso de ti porque no quiero me pongan un strike de un par de años, pero ya te puede imaginar que algo bonito no es. H*******
4
K
35
#36
AlaarLowe
#31
tú indignate mucho, que la utilización política de las víctimas no la inventó la derecha
Que te ponen un strike dos años??? Ay, que ingenuo eres. Juegas en casa
12
K
-38
#76
Jack29
#36
no hay que ser de derechas para saber que lo de la Dana, lo de los 7291, incluso el 11M, no es un tema de derechas o de izquierdas.
Lo de los 7291 ha pasado. Punto. Es real. Es fruto de politicas nefastas. Se ha buscado culpabilizar y responsabilizar a otros. Se ha mentido. Hay responsables. Ojala una DERECHA DIGNA.
Lo de la Dana, ha pasado. Punto. Es real. Es fruto de politicas nefastas. Se ha buscado culpabilizar y responsabilizar a otros. Se ha mentido. Hay responsables. Ojala una DERECHA DIGNA.
No son accidentes. Entérate. No va de izquierdas o de derechas. Va de gente normal versus SOCIOPATAS.
2
K
22
#58
Olepoint
#20
! Ah¡, ¿ pero es que le queda hueco a Ayuso para que la involucren en algo más ? Porque menudo historial que tiene.
4
K
32
#61
Tom__Bombadil
#20
#58
Sois unos carroñeros de mierda. Me dais asco.
3
K
11
#71
Druidaferal
*
#61
llevamos comiendo carroña en meneame desde tiempos inmemoriales.
La carroña que si está bien:
Residencias.
Dana.
Palestinos muertos.
Prestige.
11m.
La que no importa:
Yihadistas atropellando gente.
Iran.
Accidentes de tren bajo el psoe.
7
K
32
#108
Tom__Bombadil
#71
Pero puto asco me dais. Eres parte del problema.
0
K
9
#69
Gadfly
#20
ya se inventará algo el amigo Delay
2
K
28
#16
Horkid
*
Relacionado:
www.meneame.net/m/actualidad/accidente-adamuz-consecuencia-liberalizac
El accidente de Adamuz: ¿consecuencia de la liberalización ferroviaria en España?
1
K
26
#90
Manuel.G
Eso ya empieza a parecer demasiada casualidad
2
K
26
#2
JGG
Vaya racha llevamos.
2
K
25
#47
Druidaferal
#2
si vamos, lo normal de siempre, sucesos sin importancia.
9
K
-25
#98
crysys
#2
No te creas. Esto pasa habitualmente en Euskadi. Por ejemplo:
radiopopular.com/2024/12/el-desprendimiento-en-la-linea-bilbao-donosti
Y si buscas encontrarás de Usurbil, de Eibar...
Lo que pasa es que ahora estamos sensibles.
0
K
10
#34
aPedirAlMetro
*
#26
Ups, si, disculpa.
Es gracioso ver como todo el mundo quien es el saco de meirda, cuando hay uno dando vueltas en la sala
2
K
24
#75
Troglobyte
Ha habido 3 descarrilamientos. En la noticia menciona un segundo provocado por la presencia de un roca en la vía.
Con los datos que hay ahora mismo de los 3 accidentes, o ha habido muy mala suerte o yo no descartaría el sabotaje como opción.
1
K
23
#85
Battlestar
#75
O, se me ocurre otra opción, igual debido a ignorancia. Pero quizás los descarrilamientos son más habituales de lo que pensamos pero como está el otro reciente los que hay ahora salen enseguida?
0
K
10
#104
Panko
#85
Minipunto!
0
K
6
#29
wildseven23
#18
No hace falta que te lo explique, pero IDA asesinó a 7.291 ancianos para que su noviete se forrase, que se caiga un muro es una tragedia involuntaria.
9
K
22
#32
AlaarLowe
#29
claro, claro
11
K
-54
#77
Chinchorro
*
#73
Dímelo tú, que sabes ya que ha sido culpa del perro sanxe. Guau guau.
2
K
22
#94
guixOS
#77
Aquí un ejemplo clarísimo de lo que se suele llamar la falacia del hombre de paja.
1
K
6
#89
Veelicus
#52
Debieras agradecer que existe una sanidad publica, porque por mucho que portes dudo que de para pagar tu tratamiento
1
K
20
#92
Druidaferal
#89
a mi ese rollo de "te subieron el salario mínimo" "tienes sanidad pública" no me la cuela.
Que hagan su trabajo no signica que me tenga que arrodillar y lamer el culo a nadie. Esta gente tiene un salario, un salario altísimo e inmerecido en muchísimos casos. Salario que por cierto pagamos nosotros. Que exista algo no signica que exista por ellos.
1
K
20
#23
Nobby
#19
Según el artículo ha caído un muro sobre la vía
1
K
19
#27
Pontecorvo
#23
#13
Aunque habrá que ver qué ha pasado, eso también está presente en el mantenimiento de las infraestructuras.
4
K
50
#59
Olepoint
#27
Se te nota un poco deseoso... venga, ¡ Sueltalo, que luego se te queda dentro y no duermes !! -> ¡¡¡ Ha sido Perro Xanxe !!!!
2
K
28
#54
Yqsyo
#23
sí, ya lo pone el artículo
0
K
6
#55
Pontecorvo
#23
¿Y? Si el muro cerca de la vía llevaba tiempo con grietas por falta de revisión es una negligencia.
0
K
11
#51
crissis
"IDA asesinó a 7.291 ancianos"
1
K
17
#10
Katos
"De puente a puente y dimito porque me lleva la corriente "
Vamos como un cohete.
Pero qué cojones están haciendo con nuestro dinero, hdp.
25
K
17
#12
plutanasio
#10
Enchufar a sobrinas.
6
K
70
#35
pedrario
#12
*putas
5
K
36
#70
Gadfly
#35
eso, sobrinas putas
2
K
29
#15
Nobby
#10
En este caso no ha sido culpa de Óscar Puente sino mala suerte... Pero ya te digo lo que están haciendo con nuestro dinero: enchufar a putas en puestos directivos y comprar materiales no homologados a una empresa de Koldo.
1
K
18
#19
Pontecorvo
#15
Hombre, habrá que esperar para saber mejor lo que ha ocurrido.
0
K
11
#122
Suleiman
#19
Calla,calla, que aquí están los expertos que saben de todo.... Por cierto, el muro que ha provocado el accidente ha caído por las condiciones meteorológicas (dicho por los tecnicos).
0
K
13
#52
Druidaferal
#15
me importa una mierda. Con casi un 50% de mi salario en impuestos ya deberíamos tener el mejor ferrocarril de Europa. Pero de cojones van? Para corrupción y prostitutas si que hay diento y para prevenir estas cosas no?
En estos momentos no debería ocurrir otra vez, deberían estar alerta de absolutamente todos los detalles, pero no pongas a prueba la incompetencia de esta gente.
6
K
-20
#68
Larusico
#20
Lo mismo había algún viejo que se le escapó y estaba en el exilio catalán
1
K
14
#79
Lagartiji
se muere un chaval en una clínica depauperada porque no tienen recursos y la culpa es del perro...
mientras tanto sufragamos las privadas...
1
K
13
#3
Pontecorvo
Hay heridos graves
0
K
11
#7
Pontecorvo
Recordemos que si bien la Generalitat de Cataluña tiene la gestión y coordinación de Rodalies, es el Estado quien controla la infraestructura.
0
K
11
#13
Nobby
#7
En este caso no ha sido una rotura de la vía sino que se derrumbó un muro sobre ella y al pasar el tren...
3
K
48
#119
Suleiman
#13
El muro ha caído por el temporal.
0
K
13
#20
salchipapa77
#7
Pues a ver cómo van a hacer los meneantes para involucrar a Ayuso en todo esto
19
K
-34
#111
woody_alien
#20
... Pero si lo estás haciendo tú, piltrafilla
1
K
19
#28
DenisseJoel
Debe de haber unos cuantos descarrilamientos al año. El problema es que cuántos más hay, más probabilidad de que algunos sean graves.
0
K
11
#41
Yqsyo
*
#28
"debe de haber"... Cuéntame más por favor
0
K
6
#6
borteixo
wtf
0
K
10
#8
Zoidborg
Joer vaya casualidad. Y vaya susto se habrán llevado.
0
K
10
#38
Yqsyo
#8
susto o muerte?
No me pude resistir. Ya cierro al salir
1
K
13
#82
chalimac
*
Vivo cerca y en absoluto ha llovido torrencialmente como dicen. Renfe y Adif, las peores compañías ferroviarias del mundo. Da igual cuando lo leas. Los márgenes de esa vía están hechos un asco. 0 inversión.
0
K
9
#83
Olepoint
O te equivocas, o el sentido de carroñero no lo sabes, búscalo en el diccionario. Ayuso es una puta psicópata de manual. 7291 personas y sus familiares te lo pueden confirmar de primera mano.
0
K
8
#25
fpove
Y todavia no ha acabado enero.
0
K
7
#5
Febrero2034
Espero q no haya víctimas
0
K
7
#37
aPedirAlMetro
*
#5
Bueno, tenemos a
#4
, que parece que también pasaba por ahí cuando se ha caído el muro, y le ha dado en toda la cabeza.
Pero segun informan algunos conocidos suyos, tampoco la usaba para nada antes.
1
K
17
#49
Piñe_de_La_Metralla_1
Había que preguntarle a Rufián si este también es por mala suerte
0
K
6
#60
Piñe_de_La_Metralla_1
¡NOOO! ¡QUÉ MALA SUERTE!
0
K
6
#67
danip3
vaya semanita con los rusos amargando a Oscar Puente.
0
K
6
#86
Darbader
Y EL DE LA DGT DICIENDO QUE COJAMOS EL TRANSPORTE PUBLICO
0
K
6
#46
Druidaferal
Esto es una vergüenza. Cuanto tardará meneame en decirme que no politice esta barbaridad?
15
K
-12
#78
TripodeDeEbano
#46
Poco me parece, para un ministro claro.
Deberíamos cambiar a todos los ministros y politicos' por árbitros de primera, que para eso ganan más.
1
K
13
#81
Druidaferal
#78
seguirá cobrando menos que Cristiano Ronaldo. Es un crack en un deporte que mueve miles y miles de millones?
Imagino que el tío para ser ministro de transportes será como mínimo ingeniero civil, no?
1
K
5
#103
Panko
#46
Vergüenza es lo que tiene cualquier persona con dos dedos de frente cuando ve que a pesar de la miserabilidad que destilas también eres una persona...
1
K
13
#42
Druidaferal
Es una broma? Estamos ante el peor gobierno de todos los putisimos tiempos
20
K
-44
#64
Chinchorro
#42
Si tio, van tirando muros en las vías los muy marcianos. Una cosa loquísima lo del gobierno.
3
K
29
#73
Druidaferal
*
#64
nadie revisa esos putos muros a ver si se van a caer? Si no es en ingeniería civil en que cojones se gastan mi dinero?
3
K
18
#4
AlaarLowe
*
»
ver comentario
72
K
-375
#11
wildseven23
#4
Qué puto asco das, multicuentas, deseando que la gente muera para vender tu mierda fascista.
19
K
156
#14
aPedirAlMetro
#11
enero de 2026
al cubo de la basura donde perteneces
7
K
52
#26
llorencs
#14
Creo que querías referenciar a
#4
.
1
K
20
#18
AlaarLowe
*
»
ver comentario
47
K
-164
#57
Druidaferal
#11
eso que dices me recuerda mucho al "no vamos a reiniciar el contador de víctimas de violencia de género" del por culo que se ha dado con ese Tema durante años. Me recuerda muchísimo a ese modus operandi
0
K
6
#84
UsuarioDuro
#11
www.meneame.net/story/descarrilan-dos-trenes-adamuz-cordoba-varias-per
0
K
10
