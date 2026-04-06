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Ortega Smith cuenta los secretos de Vox desde Asturias: "Abascal se ha vendido a intereses económicos; los suyos y los de otros”

Ortega Smith cuenta los secretos de Vox desde Asturias: "Abascal se ha vendido a intereses económicos; los suyos y los de otros”

'José María Figaredo no manda nada en el partido, es un peón'

| etiquetas: vox , josé maría figaredo , abascal , ortega smith , español , vendido
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27 comentarios
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Comentarios destacados:        
josde #1 josde
Y el estaba de acuerdo con todo por que pillaba también.
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devilinside #5 devilinside
#1 No, qué va. Él siempre estuvo por patriotismo
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#9 Tensk
#1 A este lo escuché una vez en una entrevista y decía algo así como que nadie va a estar al 100% con el programa/ideario de un partido. Claro que no dijo qué partes (o yo no recuerdo que lo dijese) no le convencían. De esto antes de la pandemia o por ahí.
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Andreham #10 Andreham
#9 La parte en la que cobra más o menos.
2 K 24
Cabre13 #18 Cabre13
#1 Yo no voy a defender a Ortega Smith, pero su perfil de patriotero fascista conservador no era el mismo que el de dinastía política profesional de Abascal ni el de liberal descendiente de privilegiados de Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio.
Obvio que es un fascista y no me creo ni de coña que no conociese mil chanchullos de Abascal y Vox durante los diez años que estuvo en primera fila del partido; pero no son una mente colmena y es perfectamente posible que alguien piense cosas como…   » ver todo el comentario
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Asmode0 #26 Asmode0 *
#13 #18 la gran mayoría de gente ni se enterará de estas declaraciones ni de la mitad de lo que pasa en Vox. Los medios de comunicación hacen que la gente se entere de lo que ellos quieren y los medios dominados por la derecha. A un año de las elecciones generales no van a dar este tipo de noticias y escándalos para no perjudicar el voto a Vox y que así puedan unirse al PP para un cambio de gobierno.

Ahora solo hay que compararlo con lo que hicieron con Podemos que eran todos los días a todas…   » ver todo el comentario
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Deviance #27 Deviance *
#18 Pues si, que el otro sea mas hijoputa que el, no quita que el tb sea un hijoputa redomao.
Que les den por culo.
Allá se maten entre ellos y nos dejen a los demás vivir tranquilos.
CC: #22
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MellamoMulo #22 MellamoMulo
#1 lo que no le quitaría ni un ápice de verdad. Que este haya sido [y sea] una garrapata no quita un ápice de las alegrías que me estan dando las fachawars, y no creo ser el único
1 K 21
xurde #25 xurde
#1 #2 Frigodedo
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#2 PerritaPiloto
Nadie esperaba que alguien tan lelo como Figaredo mándase algo.
9 K 104
#3 PerritaPiloto *
"Un asesor del presidente cobra la friolera de 27.000 euros mensuales. Son 1.000 euros al día. Nosotros decíamos que veníamos a defender a los mileuristas"

Claro que es mileurista.

PD: cuanta facilidad para llamar delincuentes a Pedro Sánchez y que poca para llamar delincuente a Santiago Abascal.
8 K 64
devilinside #6 devilinside
#3 Se nota que estuvo con los de la España que trabaja. Los de los meses de 27 días
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#4 soberao *
A Ortega Smith le quedan casi 10 años para jubilarse, chungo lo tiene para seguir viviendo del cuento todo ese tiempo...
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devilinside #8 devilinside
#4 Pues que dé conciertos invada colonias extranjeras
1 K 15
#12 konde1313
#4 Estos son todos rentistas. Lo de trabajar es una tapadera.
1 K 15
Nube_Gris #13 Nube_Gris *
¿Cómo se tomarán estas declaraciones confesiones las personas que votan a VOX?

1.- Tomarán nota y lo tendrán en cuenta para las próximas elecciones.
2.- Harán cualquier otra cosa, pero seguirán votando lo mismo.

P.D. Este está hablando porque no le dieron lo que pedía.
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shake-it #17 shake-it *
Se puede decir que era un secreto a voxes...:roll:
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Blackat #11 Blackat
Las hienas que comen carne de hiena....todos sabemos que un facista o te mata o te traiciona.
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#7 frigoneto *
Define a los partidos de derecha españoles en una frase:
"se venden a intereses económicos; los suyos y los de otros (y luego se ponen pines y pulseritas con la banderita de España”
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#16 Hynkel
#7 Pues cómo estará la cosa en Vox NOX como para que Ortega Smith y el general Rosety dijesen que el partido se estaba pasando de la raya lamiéndole las botas a Trump.

Hasta para ellos ha sido demasiado.
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elgranpilaf #14 elgranpilaf
Esperaba alguien otra cosa?
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#19 eipoc
Pues como Ortega Smith. Ambos están defendiendo los intereses de la burguesía y no es gratis.
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Varlak #20 Varlak
Hay una errata en el titular, pone que eso era secreto
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#21 slender_1
Y pensar que todavía siguen los voxtrencos diciendo ante cualquier problema: "AVER BOTADO VIEN" como si votar al mayor NI NI de la historia y a esta pandilla de frikis fuera a arreglar algo (que lo que haría sería empeorar todo)
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#24 BoosterFelix *
La patria es un concepto importante para gente inteligente, pero también es un negocio rentable entre subnormales, vivanlascaenistas y elamocreamuchospuestosdetrabajistas. Y en el reino de España hay muchísimos de estos.
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#15 AGlC *
"se ha vendido"

Ah ¿Que no vsi desde el principio? ¿Y exactamente cuando se dio usted cuanta de eso, Sr.Smith?

Iros a tomar por c.... todos juntos, fascistas vendepatrias. La única discusión real que tienen es quien consiguio venderla antes y a qué precio.
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hangla #23 hangla
Señor frigodedo, no tiene la palabra
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menéame