La OMS concluye que el coronavirus SÍ se contagia por el aire

Está en portada este artículo que afirma que no hay contagio aéreo del coronavirus:

www.meneame.net/story/oms-concluye-coronavirus-no-contagia-aire

Escribo este artículo porque me parece que 20 Minutos ha ejercido de irresponsable en primer lugar, y en segundo inepto por no saber leer.

He hecho varios comentarios poniendo en duda que los aerosoles de saliva no puedan estar flotando en el aire por tiempo indefinido, especialmente cuando se trata de microgotas de pocos micrómetros (ya no digo nanómetros) y con una densidad baja como pueda ser la saliva humana. He puesto como ejemplo las partículas de polvo, o incluso minerales, más densas y grandes que los aerosoles de saliva, que pueden estar en suspensión en aire siempre que éste tenga una cierta turbulencia, como pueda ser el aire agitado por las corrientes térmicas de una habitación normal. La calefacción o el aire acondicionado crean corrientes circulares que pueden mantener partículas de material en flotación durante mucho tiempo.

Finalmente, y como aclaración, el informe de la OMS que el propio artículo de 20Minutos anexa lo que dice no es que NO se contagie el virus por vía aérea, sino que no hay constancia de que se hayan producido contagios exclusivamente por vía aérea SEGÚN los informes de China.

Por otra parte, afirma que las pruebas que se han hecho de nebulización en laboratorio NO son similares a las condiciones generadas por la tos humana.

Y como colofón, la OMS recomienda en el informe MANTENER las precauciones relacionadas con el contagio por vía de aerosoles humanos, es decir, utilizar mascarillas, guantes, y mantener aislamiento de contacto.