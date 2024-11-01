edición general
8 meneos
33 clics
Oklahoma destituye a un profesor que suspendió el ensayo de una estudiante que presento un sermón bíblico y provocó la indignación de los conservadores (Eng)

Oklahoma destituye a un profesor que suspendió el ensayo de una estudiante que presento un sermón bíblico y provocó la indignación de los conservadores (Eng)

Esto se produce después de que la estudiante afirmara que había recibido cero puntos de 25 «por mis creencias y por ejercer mi libertad de expresión, y especialmente por mis creencias religiosas». meneame.net/story/entrego-sermon-biblico-lugar-ensayo-suspendio-eng

| etiquetas: sermón , bíblico , biblia , suspenso , universidad , eeuu , teocracia
7 1 0 K 102 actualidad
5 comentarios
7 1 0 K 102 actualidad
sotillo #1 sotillo
Luego que si los comunistas tal y cual mientras los talibanes se hacen con el gobierno y las universidades
3 K 54
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
“por mis creencias y por ejercer mi libertad de expresión, y especialmente por mis creencias religiosas”

Puedes ejercer tus creencias y tu libertad de expresión, pero puedes estar equivocada y fuera de lugar al exponerlas donde las expones, como es el caso.

Al igual que si vas a un templo de los suyos y expones la teoría de la evolución humana. (Aparte de que está científicamente probada y lo suyo no)
0 K 20
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
No sé para qué va esta gente a la universidad. Si lo que quiere es ponderar las acciones de Dios, qué coño hace en un aula. Para eso están las iglesias.
0 K 15
#4 Alcalino
#2 dos opciones:

Porque quieren el papelito que dan al final, pero sin tener que currarselo.

O peor: porque así deslegitiman todo el sistema educativo, poniendo sus creencias mágicas al mismo nivel que la ciencia
1 K 24
reithor #5 reithor
A ver, ¿El sermon bíblico era original o una copia? El meneo no lo dice, y surgen sospechas de plagio...
Por otro lado, si el rector coge los aproximadamente 50k dólares al año de matrícula más todos los gastos comunes, el cliente manda.
0 K 12

menéame