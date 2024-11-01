Oklahoma destituye a un profesor que suspendió el ensayo de una estudiante que presento un sermón bíblico y provocó la indignación de los conservadores (Eng)

Esto se produce después de que la estudiante afirmara que había recibido cero puntos de 25 «por mis creencias y por ejercer mi libertad de expresión, y especialmente por mis creencias religiosas». meneame.net/story/entrego-sermon-biblico-lugar-ensayo-suspendio-eng
Puedes ejercer tus creencias y tu libertad de expresión, pero puedes estar equivocada y fuera de lugar al exponerlas donde las expones, como es el caso.
Al igual que si vas a un templo de los suyos y expones la teoría de la evolución humana. (Aparte de que está científicamente probada y lo suyo no)
Porque quieren el papelito que dan al final, pero sin tener que currarselo.
O peor: porque así deslegitiman todo el sistema educativo, poniendo sus creencias mágicas al mismo nivel que la ciencia
Por otro lado, si el rector coge los aproximadamente 50k dólares al año de matrícula más todos los gastos comunes, el cliente manda.