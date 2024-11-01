edición general
Nuevas respuestas a viejas preguntas: ¿realmente merece la pena organizar unos Juegos Olímpicos o un Mundial?

El principal mensaje del estudio es que los megaeventos deportivos no son una fórmula mágica para impulsar el crecimiento económico. Aunque generan ciertos beneficios, estos suelen ser modestos, temporales y desigualmente distribuidos. En cambio, los costes tienden a ser elevados y persistentes: infraestructuras infrautilizadas, deuda pública, sobrecostes…. Aun así, no todo es pesimismo. Los efectos positivos en exportaciones y mayor estabilidad política interna pueden ser relevantes si el país anfitrión logra mantener esa visibilidad.

rogerius #1 rogerius
No. Siguiente pregunta.

(Alguien tenía que decirlo). xD
manuelpepito #2 manuelpepito
#1 Depende de quien responda. Para el populacho, no.
fofito #4 fofito
#1 Si.


(Si estás en el negocio de la construcción o de las mordidas)
#6 mcfgdbbn3
#1: Depende, si formas parte de algún comité organizador, entonces sí. :-P
#10 diablos_maiq
#1 ya lo decía betteridge...
#3 tromperri
Para quien toma la decisión si y disfruta los sobres si.
Para el ciudadano no.
Y no, un circuito urbano de F1 tampoco.
Pero el PP está dispuesto a tropezar dos veces en el mismo sobre.
frg #5 frg
#3 Se dice expoliar dos veces con el mismo evento.
angelitoMagno #8 angelitoMagno
Solo hay que ver el caso que más de cerca nos pilla, los juegos de Barcelona, y las consecuencias que tuvo para la ciudad.
#9 PerritaPiloto
#8 Coincidió con un remozado completo de la ciudad que sigui después de los juegos. En el caso de las tres intentonas de Madrid hubo cero interés en renovar absolutamente nada de la ciudad, excepto la obra mastodóntica Madrid Rio.

En el caso de Helsinki, era un país pobre que se abría al mundo unwkeroandemostrat si capacidad técnica y logística.

¿En un mundo globalizado en el que Gehry, Foster o Calatrava o Hadid están vendiendo edificios o conceptos en Arabia Saudi, Emiratos o básicamente…   » ver todo el comentario
powernergia #7 powernergia
Tal vez pueda merecer la pena por motivos políticos.

Desde luego para la ciudadanía no le merece la pena por motivos económicos.
pitercio #11 pitercio
Esta me la sé: vale la pena si paga tu puta madre.
