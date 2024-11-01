edición general
Nadie tiene un plan. Opinión

La teoría de Trump parece ser que el precio del crudo se está disparando porque Irán estaba fabricando armas nucleares y que cuando se confirme su destrucción, el precio bajará de nuevo. La cosa más parecida a un “plan” que ha ofrecido la administración hasta ahora es que el gobierno federal ofrezca un seguro de riesgo naval dotado con $20.000 millones como garantía a los buques que vayan a navegar esa ruta. Estoy seguro que los capitanes y tripulaciones implicadas estarán encantadas de saber que su armador no perderá dinero...

Ese narcisista jamás tuvo ningún plan más allá de masajear su propio ego.

Recordar que el día que se lanzó el ataque inicial salió a la rueda de prensa a hablar... de sí mismo. "Soy el único presidente de la historia que se ha atrevido a...".

Senserrich lo clava al final del artículo: "No me sorprendería demasiado que, de aquí unos días, Trump proclame una “pausa para negociar, que los iraníes ahora saben a qué atenerse”, declare una “victoria total” y niegue haber hablado nunca de cambio de régimen mientras proclama la paz y pide que le den el premio Nóbel".
#1 Algo debían tener en mente para contrarrestar la eterna amenaza iraní de cerrar el estrecho de Ormuz y con ello negar su impacto en los mercados. Quizás la intervención iba a ser corta, una expedición punitiva más que una guerra abierta.

Comenzar la agresión, en medio de unas negociaciones, asesinando a su líder y a cerca de 200 niñas no me parece que sea la mejor manera de conseguir que esto quede en un "intercambio de misiles" durante una o dos semanas. Que podrían creer que es posible no me cabe duda, son tan inconscientes como prepotentes, pero no me parece que a los iraníes les haga mucha gracia dejarlo en un "calentón momentáneo".
Los chinos sí tienen un plan. Los indios también tienen un plan. Incluso Putin tiene un plan.

Fíjate lo que te digo, que hasta el puto Pedro Sánchez o tiene un plan o lo está diseñando ya con sus asesores.

Quienes no lo tienen son los estadounidenses, ni republicanos ni demócratas como los del bueno de Roger Senserrich.
#3 El plan de Trump es que le presenten la rendición incondicional cuando ya no puedan soportar más bombardeos. Los israelíes, digo. Y le entreguen las armas los archivos.
Tiene un plan: que no se hable de Epstein.

El mundo puede arder y el imperio implosionar siempre que el no se moje el culo salvo por las babas de sus muy sumisos lacayos.
El problema de tener un niño jugando con el balón en el salón no es que vaya a estar ahí eternamente, es que puede romper algo antes de que lo saques del salón y queda roto. Como provoque una quiebra gorda y vayan otras entidades en cadena en un sistema financiero hiperconectado van a ser las risas.

No se puede tener de presidente a alguien en edad de decir, para lo que me queda en el convento...
Gran HDP
