Nadie tiene un plan. Opinión

La teoría de Trump parece ser que el precio del crudo se está disparando porque Irán estaba fabricando armas nucleares y que cuando se confirme su destrucción, el precio bajará de nuevo. La cosa más parecida a un “plan” que ha ofrecido la administración hasta ahora es que el gobierno federal ofrezca un seguro de riesgo naval dotado con $20.000 millones como garantía a los buques que vayan a navegar esa ruta. Estoy seguro que los capitanes y tripulaciones implicadas estarán encantadas de saber que su armador no perderá dinero...
| etiquetas: opinión , estados unidos , plan , trump , ormuz
Recordar que el día que se lanzó el ataque inicial salió a la rueda de prensa a hablar... de sí mismo. "Soy el único presidente de la historia que se ha atrevido a...".
Senserrich lo clava al final del artículo: "No me sorprendería demasiado que, de aquí unos días, Trump proclame una “pausa para negociar, que los iraníes ahora saben a qué atenerse”, declare una “victoria total” y niegue haber hablado nunca de cambio de régimen mientras proclama la paz y pide que le den el premio Nóbel".
Comenzar la agresión, en medio de unas negociaciones, asesinando a su líder y a cerca de 200 niñas no me parece que sea la mejor manera de conseguir que esto quede en un "intercambio de misiles" durante una o dos semanas. Que podrían creer que es posible no me cabe duda, son tan inconscientes como prepotentes, pero no me parece que a los iraníes les haga mucha gracia dejarlo en un "calentón momentáneo".
Fíjate lo que te digo, que hasta el puto Pedro Sánchez o tiene un plan o lo está diseñando ya con sus asesores.
Quienes no lo tienen son los estadounidenses, ni republicanos ni demócratas como los del bueno de Roger Senserrich.
las armaslos archivos.
www.meneame.net/story/empresario-martin-varsavsky-cree-aranceles-trump
El mundo puede arder y el imperio implosionar siempre que el no se moje el culo salvo por las babas de sus muy sumisos lacayos.
No se puede tener de presidente a alguien en edad de decir, para lo que me queda en el convento...