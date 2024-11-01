Nadie tiene un plan. Opinión

La teoría de Trump parece ser que el precio del crudo se está disparando porque Irán estaba fabricando armas nucleares y que cuando se confirme su destrucción, el precio bajará de nuevo. La cosa más parecida a un “plan” que ha ofrecido la administración hasta ahora es que el gobierno federal ofrezca un seguro de riesgo naval dotado con $20.000 millones como garantía a los buques que vayan a navegar esa ruta. Estoy seguro que los capitanes y tripulaciones implicadas estarán encantadas de saber que su armador no perderá dinero...