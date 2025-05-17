edición general
El Mundo revela que la línea 'antiokupación' de Ayuso recibe 4 llamadas al día en una comunidad de 7 millones de habitantes

mariKarmo #5 mariKarmo
Ya tiene más faena que la Oficina del español.
#6 Klamp
Pero los chiringuitos son las unis públicas, según los mileistas de mnm
#8 M.Burns *
Ya son mas llamadas que el telefono arcoiris de la esposa del macho alfa, que haciendo la proporcion de la poblacion de la comunidad de madrid, sale a 3.4 llamadas al dia por cada 7 millones de habitantes

elpais.com/sociedad/2025-05-17/el-telefono-arcoiris-para-victimas-de-l
pepel #4 pepel
Eso es mucho trabajo.
HeilHynkel #13 HeilHynkel
¿Hay alguna norma que obligue a la mierda clones fatxas a ponerse un fumbolero de avatar?  media
Cehona #7 Cehona
Y para colmo las llamadas son de Spam
fareway #3 fareway
Imagino que la linea tendrá todos los medios a su alcance, se recorta de sanidad, de educación y de lo que se tercie, pero esa linea bien cubierta y con las furgonetas de desokupadores preparados para ponerse hasta el culo de farlopa y salir a desokupar.
camvalf #11 camvalf
Con tanto trabajo ya debe estar pensado en montar una conserjería y nombras consejero a un directivo del algún fondo buitre a igual que la de sanidad.
elsnons #1 elsnons
Encarna, que digo que llamo desde Móstoles porque estoy cocinando unas empanadillas y me quieren entrar …ENCARNAAA!!!!
#2 Barriales
Y las atiende todas ella en persona.
Olepoint #10 Olepoint
¿ ALguna sobre el Palacio de la Zarzuela ? A ver si conseguimos echar a los campeones de la ocupación. Salud y República.
Fede_Valverde #9 Fede_Valverde
4 al dia x 365 días: 1460 casos al año solo en ese teléfono. Pero te dirán que no existe que son las empresas de seguridad y cosas fachas.
#12 Ominous *
Un saludo a #0, que va corriendo a los admins a quejarse que votas spam y sin citar.
