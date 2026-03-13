Multado con 180 euros por dar un bofetón a una niña de 8 años que le tiró arena en una playa de Cartagena: "La próxima vez te voy a dar más fuerte"

La sentencia, reproducida por la Audiencia y dictada antes por el juzgado, dice que "se declara probado que el día 1 de abril de 2023, el hombre propinó un bofetón en la cara a la menor de 8 años, sin causarle lesiones, después de que, mientras la menor jugaba con una amiga lanzándose arena, de manera accidental le cayera arena al acusado, el cual se hallaba a escasos metros de las niñas en el chiringuito".