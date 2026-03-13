Multado con 180 euros por dar un bofetón a una niña de 8 años que le tiró arena en una playa de Cartagena: "La próxima vez te voy a dar más fuerte"

La sentencia, reproducida por la Audiencia y dictada antes por el juzgado, dice que "se declara probado que el día 1 de abril de 2023, el hombre propinó un bofetón en la cara a la menor de 8 años, sin causarle lesiones, después de que, mientras la menor jugaba con una amiga lanzándose arena, de manera accidental le cayera arena al acusado, el cual se hallaba a escasos metros de las niñas en el chiringuito".
¿Qué debería estar haciendo esa niña exactamente en la playa? ¿Estar sentada en silencio mirando al mar?
A mí la niña, sinceramente, no me parece que esté haciendo nada fuera de lugar ni símbolo de mala educación. El adulto es el que me parece que no tiene el cerebro bien desarrollado para la edad que tiene.
Que los mismos que os tirais de los pelos si a un adulto le pasa algo semejante (con razon) parece que lo considerais adecuado si es un ninho quien los ufre porque patatas.
Por mucho que reitere la ninha, sigue teniendo 8 anhos, sigue sin ser un adulto y la violencia sigue sin ser la forma de resolver nada.
Un buen bofetón a tiempo soluciona muchos problemas presentes y futuros. Estoy hablando de un bofetón, una palmada en el culo, proporcional a la edad del infante, vamos, como nos hemos criado muchas generaciones anteriores sin sufrir actualmente ningún trauma por ello.
Aplicandote tu lógica debería darte yo a ti "un bofetón a tiempo" a ver si aprender que no hay que golpear a menores. Dado que es un método educativo adecuado y una forma buena de lidiar con conflictos seguro que te parecerá bien.
como nos hemos criado muchas generaciones anteriores sin sufrir actualmente ningún trauma por ello.
Eso es una soberbia gilipollez. Está mas que documentado el efecto negativo… » ver todo el comentario
Digo, dado que eres una persona coherente seguro te parece una gran idea.
¿Tus padres jamás te han dado una bofetada o una zurra en el culo?
No voy a contestarte mientras ignoras lo que te digo. Tu, mis padres, el dalai lama, luck skywaler, jesucristo o michael jordan sois(son) putos energúmenos si ejercen violencia contra menores.
En el medievo… » ver todo el comentario
¿O solo se puede pegar a los niños?
Pero como su responsable, soy su padre.
Que tengas un buen día.
Me enciendo solo pensarlo
Te pongo un ejemplo que me paso hace unos dos o tres años:
Una madre en el supermercado con su hija de 4 o 5 años. A la niña se le antojó no sé que y empieza a llorar y a gritar. Vale. Es una niña
Como la madre seguía con el no, la niña empezó a sacar las cosas de la cesta tirándolas por el suelo
La madre tratando de razonar y la niña tirando las cosas que alcanzaba intentando coger lo que quería
La madre… » ver todo el comentario
No no, no es porque yo lo diga.
Es porque lo dice la ciencia.
Tb porque lo dice la ética básica.
pero he visto y aguantado cosas de niños horriblemente educados que sí merecían un buen bofetón.
Esa frase no habla de ellos sino de ti y de tu impotencia. De tu incapacidad de gestionar tu frustración y tus emociones. No de ellos. En todo caso, siendo generosos hablaría de sus padres.
Ninguno de esos ninhos estaría mejor por haber sido victimas de violencia.
Uno para las 'criaturitas' y unos cuantos para sus papás.
Asi es como hay que educar a la gente, a hostias? Porque entiendo que como persona coherente q eres querrás que tb a ti te hostien cuando tengas que ser educado, correcto?
Es evidente que los tienes dado que te parece inevitable que se pueda educar sin acudir a la violencia.
Principalmente el que me provoca aguantar a tanto pijoflauta modernito que en realidad no respeta a nadie y en el fondo es un egoísta superlativo.
Claro, claro. No respetas a un menor a tu cargo pero si al resto de la humanidad. Cuentame mas de ese libro por favor.
Tengo muchos defectos, infinidad, y no creo tener la razón
… » ver todo el comentario
Que pretendías aportar?
Este fue tu comentario:
A lo mejor no es como se cuenta y la niña reitero varias veces sin atención de los padres y el bofetón sin lesiones fue nada y menos. Que esto es muy poco testificable.
Es decir, intentas magnificar la acción de la ninha: la niña reitero varias veces sin atención de los padres
Y minimizar el caracter de la violencia: el bofetón sin lesiones fue nada y menos
Tus "waht if" fueron… » ver todo el comentario
Digno de mis tiempos cuando era pequeño: el postfranquismo.
Si el adulto juega a tirar arena mientras esta sentada en la barra de un chiringuito, la educación que está recibiendo la niña es que eso es aceptable. Lanzar arena cerca de otras personas, cerca de un local donde se sirven comidas y bebidas, considero que sí esta recibiendo una mala educación.
La cuidadora lo es de la otra niña, no de la que recibió la hostia. No hay ningún adulto tirando arena.
Me acuerdo una vez en la piscina entrenanando, la mujer q estaba en el carril de al lado me monta un pollo pq le estaba salpicando agua! Le dije: señora si le molesta q le salpique agua vayase a hacer yoga.
aquí en Meneame, la cantidad de incels de 40 es astronómica y de padres exigua.
Así que de todos los que comentan aquí , la mayoría solo opina que los niños molestan. Siempre y en todos los lugares.
Quien? tu decides.
Justo su "chiste" está en el doble sentido.
En su sentido original ha de referirse a la persona multada que es quien hizo algo más y recibio una multa, además de ser el sujeto de la noticia.
El chiste sería de "tu eliges" es insinuar que es divertido que quien haya aprendido sea la guaja por llevarse una hostia.
Lo cual es encontrar gracioso el magufo de la violencia contra los ninhos.
Así aprendería a desarrolar y tener "paciencia infantil"...
A cambio, volverían a mearse todos en la cama por la noche, otra vez.
En fin, los comentarios de los expertos educadores de Menéame, todo veinteañeros sin hijos por supuesto, jamás defraudan.
Lo de el agresor fatal, pero dar por hecho que cualquiera de por aquí va a decir tonterías por no ser padre es una gilipollez monumental. El… » ver todo el comentario
No hay duda alguna. Es puro esencialismo idealista pensar lo contrario.
En serio, se os calienta la sangre como padres y decís tonterías.
Entiendo por qué lo dices pero hablamos desde perspectivas distintas. Yo tengo claro que cualquier persona formada como educador saber más que un padre por serlo.(más de lo que se yo desde luego) Ser padre no te hace pedagogo. Pero no es menos cierto que quien es padre/madre tiene al… » ver todo el comentario
A ver si lo entiendo, ¿la cuidadora estaba sentada en la barra mientras jugaba a tirarse arena con la niña? ¿En la barra de un chiringuito donde hay comida y bebida juegas a tirar arena? La bofetada hubiera estado mejor dada a esta cuidadora.
Son la encargada y la cuidadora de la otra niña, en el chiringuito, que ven como juegan la niña en cuestión y la otra a tirarse arena una a la otra, la de la bifetada y la que tenía a su cuidadora en la barra.
Pero sí, está fatal escrito.
En estos casos lo mejor es ir al garaje por la noche y reventarle el coche entero. Mano de santo y que consigan inculparte, que va a ser que no.
Si el acusado es un mal bicho lo más probable es que el intento de impartir justicia acabe con el efecto contrario, y mucho me temo que esta vez el juez no le iba a dar la razón al padre de la niña.
Y la próxima vez se la lleva más fuerte.
La multa, como el río: una mierda.
Ya te digo q estoy en medio... la niña una soplapollas, pero le hacen eso a una hija mia...
Efectivamente.
En todo caso, y si se les ha avisado y continuan lanzando arena, lo suyo es darle una bofetada a los padres.
Habeis leido la noticia?
el hombre propinó un bofetón en la cara a la menor de 8 años, sin causarle lesiones, después de que, mientras la menor jugaba con una amiga lanzándose arena, de manera accidental le cayera arena al acusado, el cual se hallaba a escasos metros de las niñas en el chiringuito".
Puedes pinchar en mi Nick y mirar.
Depende del punto de vista del observador, y en este caso el menda tiene 3 críos y tu respuesta me ha parecido... siendo educado contigo, boba.
Neandertales lo mas lejos posible.
Pero creo q.su amiga era su cuidadora, tambien te digo.
www.youtube.com/watch?v=hHZvUeAdzeI
Si a la cria no la educan en casa la van a educar en la calle y esta bien.
Y la multa esta bien para q sea el estado el q intervenga: yo si le zumban una hostia a mi hija de 8 años me pondria bastante nervioso y, muy probablemente, le haria daño a ese hombre.
Asi q salomonica decision. Esta bien.
Mira que barato le sale al hp
Interesante...
ya está bien de justificar una mala educación con una época del crecimiento - si no se puede controlar a los crios, en casa.
La justificación que se está dando en este hilo es sinceramente de ofendiditos
Qué somanta de ostias se merece!
Salvo, quizá, para prevenir una tragedia y en ese caso que tengas suerte.
Y cosa a debatir, muchos comentan que hay que golpear a padres/cuidadores en vez de a ella, cosa que se me hace extraño porque con un… » ver todo el comentario