Multado con 180 euros por dar un bofetón a una niña de 8 años que le tiró arena en una playa de Cartagena: "La próxima vez te voy a dar más fuerte"

La sentencia, reproducida por la Audiencia y dictada antes por el juzgado, dice que "se declara probado que el día 1 de abril de 2023, el hombre propinó un bofetón en la cara a la menor de 8 años, sin causarle lesiones, después de que, mientras la menor jugaba con una amiga lanzándose arena, de manera accidental le cayera arena al acusado, el cual se hallaba a escasos metros de las niñas en el chiringuito".

#14 #6 ¿Crees que una niña pequeña jugando en la playa tirándose arena con su amiguita está mal educada? ¿Por qué?

¿Qué debería estar haciendo esa niña exactamente en la playa? ¿Estar sentada en silencio mirando al mar?

A mí la niña, sinceramente, no me parece que esté haciendo nada fuera de lugar ni símbolo de mala educación. El adulto es el que me parece que no tiene el cerebro bien desarrollado para la edad que tiene.
#14 A lo mejor no es como se cuenta y la niña reitero varias veces sin atención de los padres y el bofetón sin lesiones fue nada y menos. Que esto es muy poco testificable.
#27 Ningun "bofeton" ni sin lesiones ni con ellas es aceptable.

Que los mismos que os tirais de los pelos si a un adulto le pasa algo semejante (con razon) parece que lo considerais adecuado si es un ninho quien los ufre porque patatas.

Por mucho que reitere la ninha, sigue teniendo 8 anhos, sigue sin ser un adulto y la violencia sigue sin ser la forma de resolver nada.
#40 Lo siento mucho pero discrepo y no lo digo por este caso concreto
Un buen bofetón a tiempo soluciona muchos problemas presentes y futuros. Estoy hablando de un bofetón, una palmada en el culo, proporcional a la edad del infante, vamos, como nos hemos criado muchas generaciones anteriores sin sufrir actualmente ningún trauma por ello.

NEGATIVOS VENIR A MI !!!
#64 Justificas la violencia hacia un niño, ¿y dices que no tienes ningún trauma?
#64 Discrepa, ser un enérgumeno y reconocerlo por escrito es buena cosa.

Aplicandote tu lógica debería darte yo a ti "un bofetón a tiempo" a ver si aprender que no hay que golpear a menores. Dado que es un método educativo adecuado y una forma buena de lidiar con conflictos seguro que te parecerá bien.

como nos hemos criado muchas generaciones anteriores sin sufrir actualmente ningún trauma por ello.
Eso es una soberbia gilipollez. Está mas que documentado el efecto negativo…   » ver todo el comentario
#77 ¿Tus padres jamás te han dado una bofetada o una zurra en el culo?
#87 Las dos hostias que te tienes que llevar por defender la violencia contra menores y desconocer una norma ortográfica cuando te las doy?
Digo, dado que eres una persona coherente seguro te parece una gran idea.

¿Tus padres jamás te han dado una bofetada o una zurra en el culo?
No voy a contestarte mientras ignoras lo que te digo. Tu, mis padres, el dalai lama, luck skywaler, jesucristo o michael jordan sois(son) putos energúmenos si ejercen violencia contra menores.

En el medievo…   » ver todo el comentario
#64 Si a una niña por tirar arena en la playa y salpicar a un tercero está bien darle una bofetada, proporcional a su edad... ¿cuál es el castigo físico adecuado y proporcional para adultos que roban, violan, matan, etc.?
¿O solo se puede pegar a los niños?
#78 Insisto, yo no estoy hablando de este caso en concreto, ni abogo por ir agrediendo a los niños por la calle. Simplemente estoy afirmando, que en determinadas circunstancias, son útiles.
#64 a mí... Le tocas a mi hijo. Con razón o no... Y depende cómo tenga el día, soy yo que voy a juicio.
#84 Me queda claro. Tu hijo puede hacer lo que quiera y a quien quiera que como mucho va a estar un mes sin móvil. ¿Verdad?
#92 no... Te molesta, habla conmigo y me disculpare. Es un menor y soy su responsable.
Pero como su responsable, soy su padre.
Que tengas un buen día.

Me enciendo solo pensarlo :wall:
#99 Creo que no me estás entiendo. No se trata de yo vaya impartiendo justicia.
Te pongo un ejemplo que me paso hace unos dos o tres años:
Una madre en el supermercado con su hija de 4 o 5 años. A la niña se le antojó no sé que y empieza a llorar y a gritar. Vale. Es una niña
Como la madre seguía con el no, la niña empezó a sacar las cosas de la cesta tirándolas por el suelo
La madre tratando de razonar y la niña tirando las cosas que alcanzaba intentando coger lo que quería
La madre…   » ver todo el comentario
#40 Porque tú lo digas. Y yo no le he puesto la mano encima a mi hijo en mi vida, pero he visto y aguantado cosas de niños horriblemente educados que sí merecían un buen bofetón. Uno para las 'criaturitas' y unos cuantos para sus papás.
#76 Porque tú lo digas.
No no, no es porque yo lo diga.
Es porque lo dice la ciencia.

Tb porque lo dice la ética básica.

pero he visto y aguantado cosas de niños horriblemente educados que sí merecían un buen bofetón.
Esa frase no habla de ellos sino de ti y de tu impotencia. De tu incapacidad de gestionar tu frustración y tus emociones. No de ellos. En todo caso, siendo generosos hablaría de sus padres.
Ninguno de esos ninhos estaría mejor por haber sido victimas de violencia.

Uno para las 'criaturitas' y unos cuantos para sus papás.
Asi es como hay que educar a la gente, a hostias? Porque entiendo que como persona coherente q eres querrás que tb a ti te hostien cuando tengas que ser educado, correcto?
#82 Sí, sí, es que tengo muchos traumas. Principalmente el que me provoca aguantar a tanto pijoflauta modernito que en realidad no respeta a nadie y en el fondo es un egoísta superlativo. Tengo muchos defectos, infinidad, y no creo tener la razón universal, pero sé que procuro no molestar a nadie, ni por activa ni por pasiva. No creo que conduzco solo por la carretera; ni que mi familia son seres de luz que puedan molestar a los demás, ni que me merezco ser atendido antes por equis o be. Y no,…   » ver todo el comentario
#98 Sí, sí, es que tengo muchos traumas.
Es evidente que los tienes dado que te parece inevitable que se pueda educar sin acudir a la violencia.

Principalmente el que me provoca aguantar a tanto pijoflauta modernito que en realidad no respeta a nadie y en el fondo es un egoísta superlativo.
Claro, claro. No respetas a un menor a tu cargo pero si al resto de la humanidad. Cuentame mas de ese libro por favor.

Tengo muchos defectos, infinidad, y no creo tener la razón

…   » ver todo el comentario
#40 Eh no me englobes, solo matizó. Ni entré a leer si comentan declaración de testigos y tal. Yo en contra de toda violencia siempre.
#89 Matizas que? Solo intentas forzar la situación descrita para que? Para intentar plantear que hay una versión de esa situación en la que la violencia tiene sentido?

Que pretendías aportar?
#93 Pretendo aportar flexibilidad en la magnitud perceptiva del espectador. No fuerzo nada ni justificó nada. Repito, toda violencia me parece mal. Una vez hay violencia, también hay grados, y a más violencia peor me parece. Lo mismo a ti te da igual que le roce levemente la mejilla a que le arranque 4 dientes del bofetón...
#95 Estas siendo un cobarde y reescribiendo tus palabras.

Este fue tu comentario:

A lo mejor no es como se cuenta y la niña reitero varias veces sin atención de los padres y el bofetón sin lesiones fue nada y menos. Que esto es muy poco testificable.

Es decir, intentas magnificar la acción de la ninha: la niña reitero varias veces sin atención de los padres
Y minimizar el caracter de la violencia: el bofetón sin lesiones fue nada y menos
Tus "waht if" fueron…   » ver todo el comentario
#27 Y aunque estuviera tirando arena en el chiringuito con una bañera, el adulto deber ser adulto y pedir que paren de tirar arena y buscar a la persona de turno que esté cuidando/vigilando a esos niños, jamás debe levantar la mano por muy flojo que sea un niño. Que estamos hablando de 8 años, arena y una playa no de un machete por mitad de la gran vía salpicando sangre.
#27 360 y le doy otro :troll:
#27 Increíble que te parezca indignante que una niña pequeña desobedezca a sus padres en lo que no deja de ser una tontería y que sin embargo te parezca cojonudo que un fulano le dé una bofetada a la niña.

Digno de mis tiempos cuando era pequeño: el postfranquismo.
#14 "la cuidadora de la menor que estaba jugando con la niña agredida, las cuales se hallaban a escasos metros, la primera detrás de la barra del local y la segunda sentada delante de la barra" No creo que sea el lugar ideal para jugar.
#14 "Pudo ser observado todo ello tanto por la encargada del local como por la cuidadora de la menor que estaba jugando con la niña agredida, las cuales se hallaban a escasos metros, la primera detrás de la barra del local y la segunda sentada delante de la barra."

Si el adulto juega a tirar arena mientras esta sentada en la barra de un chiringuito, la educación que está recibiendo la niña es que eso es aceptable. Lanzar arena cerca de otras personas, cerca de un local donde se sirven comidas y bebidas, considero que sí esta recibiendo una mala educación.
#33 La cuidadora de la menor que estaba jugando con la niña agredida:

La cuidadora lo es de la otra niña, no de la que recibió la hostia. No hay ningún adulto tirando arena.
#70 Pues no te falta razón, esa interpretación también es válida. Mi lectura había sido: la cuidadora de la menor que (ella, la cuidadora) estaba jugando con la niña agredida.
#14 es q la peña es idiota. Si te molesta q te salpique arena no vayas a la playa.
Me acuerdo una vez en la piscina entrenanando, la mujer q estaba en el carril de al lado me monta un pollo pq le estaba salpicando agua! Le dije: señora si le molesta q le salpique agua vayase a hacer yoga.
#41 Estas sentado en un chiringuito y alguien te salpica arena que cae encima de tu plato o tu bebida, dices: bueno, no habría venido a tomar algo en este chiringuito si no esperara tragar un poco de arena.
#46 tienes razón, perdona. Dos hostias le tenia que haber metido, una por joderle su sol y sombra y otra por mancharle el palillo que seguro que llevaba en la boca.
#72 En tu comentario no hablabas de la agresión, si no de las expectativas que se tienen cuando vas a un sitio. Te he respondido siguiendo ese argumento, pero ahora cambias de tema hacia la agresión. Si pretendías que fuera una contraargumentación debo decirte que es falaz. Si solo era un comentario jocoso entonces ok :hug:
#14 dejale.

aquí en Meneame, la cantidad de incels de 40 es astronómica y de padres exigua.
Así que de todos los que comentan aquí , la mayoría solo opina que los niños molestan. Siempre y en todos los lugares.
#14 No hay nada que justifique el guantazo, pero ojalá en la noticia también pusiera cual fue el comportamiento del padre/madre/tutor al ver tirar arena a la gente de alrededor, o a qué distancia estaban.
Así aprenderá a comportarse...
Quien? tu decides. :troll:
#2 Que graciosa es la violencia contra menores eh?
#34 Creo que #2 lo dice mas por el condenado.
#49 Dice que "tu decides".
Justo su "chiste" está en el doble sentido.
#55 Efectivamente, es el doble sentido. En el sentido original sería referente al menor agredido, y como dices, el chiste es entenderlo aplicado hacia el agresor. ¿De verdad eso te parece mal?
#61 Yo lo leo al revés.
En su sentido original ha de referirse a la persona multada que es quien hizo algo más y recibio una multa, además de ser el sujeto de la noticia.
El chiste sería de "tu eliges" es insinuar que es divertido que quien haya aprendido sea la guaja por llevarse una hostia.

Lo cual es encontrar gracioso el magufo de la violencia contra los ninhos.
Lo ponía a dos semanas de monitor de niños en un comedor escolar, a poder ser de 4 líneas, sirviendo lentejas y macarrones a cascoporro.
Así aprendería a desarrolar y tener "paciencia infantil"...
#4 O igual los niños aprenderían a estar callados y comiéndoselo todo, verduritas, fruta y todo.

A cambio, volverían a mearse todos en la cama por la noche, otra vez.

En fin, los comentarios de los expertos educadores de Menéame, todo veinteañeros sin hijos por supuesto, jamás defraudan.
#7 si, aquí van a estar lo veinteañeros sin hijos… xD
#30 Los incels de 30-40 tienen mas o menos la misma experiencia como educadores.
#36 tener hijos no te prepara automáticamente para educar, si eso fuese así el mundo se podría solucionar en una generación y sólo follando!! Los dos mejores educadores que conozco, de hecho, no tienen hijos y han tomado la decisión de no tenerlos. En serio, se os calienta la sangre como padres y decís tonterías. Lo entiendo, pero eso no os da la razón.
Lo de el agresor fatal, pero dar por hecho que cualquiera de por aquí va a decir tonterías por no ser padre es una gilipollez monumental. El…   » ver todo el comentario
#56 tener hijos no te prepara automáticamente para educar
No hay duda alguna. Es puro esencialismo idealista pensar lo contrario.

En serio, se os calienta la sangre como padres y decís tonterías.
Entiendo por qué lo dices pero hablamos desde perspectivas distintas. Yo tengo claro que cualquier persona formada como educador saber más que un padre por serlo.(más de lo que se yo desde luego) Ser padre no te hace pedagogo. Pero no es menos cierto que quien es padre/madre tiene al…   » ver todo el comentario
#36 30-40 debía tener cuando me registré más o menos
#7 no me imagino a veinteañeros en esta página. creeria 40+
#4 te refieres al juez, para que sepa que se ha equivocado en la sentencia?
"Pudo ser observado todo ello tanto por la encargada del local como por la cuidadora de la menor que estaba jugando con la niña agredida, las cuales se hallaban a escasos metros, la primera detrás de la barra del local y la segunda sentada delante de la barra."

A ver si lo entiendo, ¿la cuidadora estaba sentada en la barra mientras jugaba a tirarse arena con la niña? ¿En la barra de un chiringuito donde hay comida y bebida juegas a tirar arena? La bofetada hubiera estado mejor dada a esta cuidadora.
#18 Puestos a escalar, coche bomba al orangután y se acaba la violencia ipso facto.
#18 está fatal escrito.
Son la encargada y la cuidadora de la otra niña, en el chiringuito, que ven como juegan la niña en cuestión y la otra a tirarse arena una a la otra, la de la bifetada y la que tenía a su cuidadora en la barra.
Pero sí, está fatal escrito.
#81 Ojalá enseñaran a redactar en las escuelas de periodismo.
Soy el padre y mi multa no iba a ser de 180€.
#10 Lo que no sé yo es, después de conocerse todos durante los juicios, cómo no va el padre un día y lo ahostia por sorpresa en la calle con una porra extensible, por ejemplo.
#17 No seas bestia, no querrá ir a la cárcel.

En estos casos lo mejor es ir al garaje por la noche y reventarle el coche entero. Mano de santo y que consigan inculparte, que va a ser que no.
#17 Estás presuponiendo que el padre tiene esa capacidad pero no siempre es "el bueno" el que lleva las de ganar.
Si el acusado es un mal bicho lo más probable es que el intento de impartir justicia acabe con el efecto contrario, y mucho me temo que esta vez el juez no le iba a dar la razón al padre de la niña.
#6 Efectivamente, si al hombre no le educan en casa luego puede ocurrir que alguien le reviente la boca y acabe con los dientes en el bolsillo.

Y la próxima vez se la lleva más fuerte.

La multa, como el río: una mierda.
#23 Tambien....

Ya te digo q estoy en medio... la niña una soplapollas, pero le hacen eso a una hija mia...

Efectivamente.
"de manera accidental le cayera arena al acusadol" ¿y tiene cojones de darle una bofetada a la niña? :ffu: Bien multado está.
En todo caso, y si se les ha avisado y continuan lanzando arena, lo suyo es darle una bofetada a los padres.
yo soy de los que los niños no se tocan, pero el guantazo se lo llevaria el padreo o la madre, o ambos.
#3 #6

Habeis leido la noticia?

el hombre propinó un bofetón en la cara a la menor de 8 años, sin causarle lesiones, después de que, mientras la menor jugaba con una amiga lanzándose arena, de manera accidental le cayera arena al acusado, el cual se hallaba a escasos metros de las niñas en el chiringuito".
#13 eres nuevo en meneame? :troll:
#15
Puedes pinchar en mi Nick y mirar. :-D
#21 pues entonces para que preguntas, si es casi que diria que es el punto 1 de meneame :-D
#24
Depende del punto de vista del observador, y en este caso el menda tiene 3 críos y tu respuesta me ha parecido... siendo educado contigo, boba.
#21 creo que le gustas :-D
#35
Neandertales lo mas lejos posible.
#15 sois los dos nuevos en meneame, vaya mierda de pagina por cierto
#52 ese es el punto 2 "mes" y "año" del usuario
#15 Como siga leyéndolas va a la calle xD.
#13 Yo obviamente NO.

Pero creo q.su amiga era su cuidadora, tambien te digo.
#3 Si mi hija te tira cualquier mierda accidentalmente y vienes a pegar a mi mujer, o a mi, quizás te lleves 2 ostias bien dadas, y así liamos una buena en la playa.
Pues si llega a pintar un corazón de tiza en la pared se lleva una paliza
No sé porque me ha venido a la cabeza este corto que siempre me ha hecho mucha gracia.

www.youtube.com/watch?v=hHZvUeAdzeI
#25 El final me mata
Pues yo creo que la sociedad sale beneficiada por ambos lados xD xD
Como dice #5:

Si a la cria no la educan en casa la van a educar en la calle y esta bien.

Y la multa esta bien para q sea el estado el q intervenga: yo si le zumban una hostia a mi hija de 8 años me pondria bastante nervioso y, muy probablemente, le haria daño a ese hombre.

Asi q salomonica decision. Esta bien.
Es un poco el parto de los montes. Es un recorrido procesal demasiado largo, con primera instancia y apelación, fiscal, etc. todo para una multa de 180 €, que es casi lo que te pone un policía local por aparcar mal.
de toda la vida en playa se educa lanzando una chancla, no bofetadas
Poco me parece para una agresión. A ver si quien le lanza la arena es un tipo fuerte lo que hubiera hecho.
Una niña educada en libertaz.
Se sabe si ha vuelto a tirar arena a la gente?
La multa me parece correcta, el castigo me parece bajo.
#1 y como esta en paro, se lo rebajan a 3 euros...
Mira que barato le sale al hp
#9 Pero dinero para pasar la tarde en el chiringuito copa tras copa tiene.
A saber, tras leerlo, habría que haberlo visto, pero de dar alguna bofetada debería ser para el adulto responsable que acopañaba a la niña.
180 euros por agredir a una menor, por la ley mordaza por mirar mal a un policía varios miles
O sea, que si estás en paro, ¿dar una ostia te sale a 3 euros?

Interesante...
la próxima vez, en vez de agredir a la cria, que le tire tierra de la playa en respuesta.....
ya está bien de justificar una mala educación con una época del crecimiento - si no se puede controlar a los crios, en casa.
La justificación que se está dando en este hilo es sinceramente de ofendiditos
joder, un tirón de orejas hubiese bastado, hombre :palm:
"que el dolor es subjetivo y no se puede objetivar. " pues propongo al individuo para crear una escala de dolor fiable y medible, patadón en los huevos, bofetón etc
Qué felices seríamos si todas las malas noticias que llegasen a portada fueran de este calibre!!!
Ostras, qué energúmeno!
Qué somanta de ostias se merece!
Un simio con la mano larga. Un niño jugando en la playa ya sabes que acaba mojándote o echándote arena, es de lo más normal. Si tienes la piel muy fina, como mucho te giras y le sueltas una voz típica de gañán. Pero poner la mano encima a un menor, nunca.

Salvo, quizá, para prevenir una tragedia y en ese caso que tengas suerte.
Yo no entiendo por qué está tan mal visto el castigo físico y luego un castigo psicológico está tan bien visto :shit: . Por lo que parece, no causó lesiones. La multa, si estás de acuerdo con el sistema de poderes, es totalmente correcta también. Pero no por la ética o moral del asunto, sino porque se ha saltado el sistema a la torera siendo juez y verdugo.

Y cosa a debatir, muchos comentan que hay que golpear a padres/cuidadores en vez de a ella, cosa que se me hace extraño porque con un…   » ver todo el comentario
#39 Me autorespondo. Pensaba que decía 3 años, con 8 tienen una capacidad suficiente para comprender esa situación. Mea culpa.
Por 180 euros le doy 5 a ese HDLGP
En mi época hubiera sido una ostia del señor y otra del padre. Y la niña habría tenido que pedirle perdón al señor. Hoy hay que pedirle perdón a la niña por ser maleducada y comprarle un iphone para que no tenga ansiedad.
#67 sí, y en el siglo XIII habrían lapidado a la niña. Siempre se pierden las mejores costumbres.
