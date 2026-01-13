edición general
10 meneos
52 clics
Mueren dos pacientes oncológicos en el Hospital de Burgos por un fallo humano en la preparación del tratamiento

Mueren dos pacientes oncológicos en el Hospital de Burgos por un fallo humano en la preparación del tratamiento

Dos pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) han fallecido como consecuencia de un fallo en el preparado de un tratamiento, que ha afectado también a otros tres pacientes, uno de los cuales está ingresado en la UCI, han confirmado a fuentes del hospital a la Cadena SER, que aseguran que se ha tratado de un error humano y que Sacyl lo asume como propio.

| etiquetas: cáncer , oncología , fallos médicos , burgos
8 2 0 K 114 actualidad
3 comentarios
8 2 0 K 114 actualidad
#2 Cuchifrito
¿Ha sido solo un error humano o es también un fallo de protocolo que no tiene en cuenta que puede haber fallos humanos?
Pregunto, vamos, no lo sé, pero muchas veces ocurre lo segundo y es lo más grave.
1 K 22
ipanies #3 ipanies
#2 Exacto, el error humano es que la vida de personas dependa de si se comete un error humano. Hay mecanismos para evitar que eso suceda. Es como lo del Alvia y la curva famosa, lo criminal es dejar la posibilidad de que un error humano permita coger esa curva a esa velocidad existiendo sistemas para evitarlo automáticamente.
1 K 22
#1 sorecer
Una vez leí sobre metodología lean y el poka-yoke y me pareció interesante. Lamento por los pacientes.... y por el que ha cometido el error humano porque eso tiene que hacer pupita en la cabeza.

www.etkho.com/el-metodo-lean-healthcare-en-la-gestion-sanitaria/
0 K 10

menéame