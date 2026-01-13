Mueren dos pacientes oncológicos en el Hospital de Burgos por un fallo humano en la preparación del tratamiento

Dos pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) han fallecido como consecuencia de un fallo en el preparado de un tratamiento, que ha afectado también a otros tres pacientes, uno de los cuales está ingresado en la UCI, han confirmado a fuentes del hospital a la Cadena SER, que aseguran que se ha tratado de un error humano y que Sacyl lo asume como propio.