Muere un cazador en Cervera al recibir un disparo de un compañero

Un cazador de 64 años, vecino de Torrefeta i Florejacs, en la Segarra, ha muerto este lunes después de recibir el disparo de una escopeta de un compañero. Los hechos han tenido lugar hacia las diez de la mañana, después de finalizar una batida en el coto que hay entre Cervera y Les Oluges. Según los Mossos, la víctima ha recibido el impacto de la bala de un compañero que estaba guardando el arma en la funda.