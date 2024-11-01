Muere un cazador en Cervera al recibir un disparo de un compañero

Un cazador de 64 años, vecino de Torrefeta i Florejacs, en la Segarra, ha muerto este lunes después de recibir el disparo de una escopeta de un compañero. Los hechos han tenido lugar hacia las diez de la mañana, después de finalizar una batida en el coto que hay entre Cervera y Les Oluges. Según los Mossos, la víctima ha recibido el impacto de la bala de un compañero que estaba guardando el arma en la funda.
| etiquetas: cerveza , lleida , caza , muerte
No me opongo a la caza, pero creo que se debería revisar la forma en la que ciertos
cazadores#escopeteros obtienen el sicotécnico, es decir, deberían investigar a la empresa que le dio de paso, y si se reportan más incidentes, retirarles la posibilidad de seguir pasándolos.
Y a los que defienden la caza, yo les diría que la mejor defensa de la caza es mostrar rechazo ante ciertos individuos, porque esto no son accidentes, es que el tío estaría pegando tiros casi a lo tonto.
"...víctima ha recibido el impacto de la bala de un compañero que estaba guardando el arma en la funda"
Juega juegos estúpidos y gana estúpidos premios.
Eso de seguro puesto a no ser que se vaya a disparar, el descargar el arma cuando no se va a usar (ya no digamos antes de guardar,...)...eso pa'nenazas