Muere un cazador en Cervera al recibir un disparo de un compañero

Un cazador de 64 años, vecino de Torrefeta i Florejacs, en la Segarra, ha muerto este lunes después de recibir el disparo de una escopeta de un compañero. Los hechos han tenido lugar hacia las diez de la mañana, después de finalizar una batida en el coto que hay entre Cervera y Les Oluges. Según los Mossos, la víctima ha recibido el impacto de la bala de un compañero que estaba guardando el arma en la funda.

12 comentarios
OCLuis #4 OCLuis *
Para guardar un arma cargada, amartillada y sin el seguro puesto no hace falta ser cazador; cualquier cafre sabría hacerlo.
g3_g3 #1 g3_g3
Infelices alegrándose en 3, 2, 1.
#3 BoosterFelix *
#1 Yo no me alegro. Ya te digo que esta noche no dormiré de la pena. Aunque sí me alegraré por el medio ambiente, es decir, porque ahora el mundo es un poquito mejor.
#9 javic
#1 ¿Crees que el compañero ya está tan contento? Hay que ser patán para guardar así un arma de fuego...
pitercio #5 pitercio
Vaya cosas que pasan a la gente armada.
#8 mcfgdbbn3 *
#amantes_de_la_naturaleza

No me opongo a la caza, pero creo que se debería revisar la forma en la que ciertos cazadores #escopeteros obtienen el sicotécnico, es decir, deberían investigar a la empresa que le dio de paso, y si se reportan más incidentes, retirarles la posibilidad de seguir pasándolos.

Y a los que defienden la caza, yo les diría que la mejor defensa de la caza es mostrar rechazo ante ciertos individuos, porque esto no son accidentes, es que el tío estaría pegando tiros casi a lo tonto.
Chinchorro #7 Chinchorro
Si hubiera tenido una escopeta para defenderse, esto no le hubiera pasado.
The_Ignorator #11 The_Ignorator
Murió haciendo lo que mas le gustaba

"...víctima ha recibido el impacto de la bala de un compañero que estaba guardando el arma en la funda"
Juega juegos estúpidos y gana estúpidos premios.
Eso de seguro puesto a no ser que se vaya a disparar, el descargar el arma cuando no se va a usar (ya no digamos antes de guardar,...)...eso pa'nenazas
#10 casicasi
El arma debe manejarse desmontada, abierta, o como se llame. Eso me enseñó un Guardia Civil mientras tirábamos con una de balines.
Libelulo #2 Libelulo
Ojalá se repitan estas desgraciadas tragedias.
#6 xavigo
- Que sóc company, cony!
#12 Poll
#6 No em miris amb aquesta cara que jo també m'he espantat.
