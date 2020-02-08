Morenistas se lanzan contra Díaz Ayuso por escribir “Méjico” y le exigen nombrar bien el país

El expresidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, recomendó a Díaz Ayuso tomar un curso, ya sea de ortografía o de “decencia básica” para escribir bien el nombre del país. “Escriba bien el nombre de nuestro país: México, o Estados Unidos Mexicanos, si prefiere el nombre oficial. Ahora bien, su indecencia y mala ortografía como quiera, su franquismo es lo insufrible”, condenó el legislador.