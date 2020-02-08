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Morenistas se lanzan contra Díaz Ayuso por escribir “Méjico” y le exigen nombrar bien el país

Morenistas se lanzan contra Díaz Ayuso por escribir “Méjico” y le exigen nombrar bien el país

El expresidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, recomendó a Díaz Ayuso tomar un curso, ya sea de ortografía o de “decencia básica” para escribir bien el nombre del país. “Escriba bien el nombre de nuestro país: México, o Estados Unidos Mexicanos, si prefiere el nombre oficial. Ahora bien, su indecencia y mala ortografía como quiera, su franquismo es lo insufrible”, condenó el legislador.

| etiquetas: ayuso , mexico
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28 comentarios
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Comentarios destacados:    
javierchiclana #7 javierchiclana
México
1. La grafía recomendada para este topónimo es México, y su pronunciación correcta, [méjiko] (no ⊗[méksiko]). También se recomienda escribir con x todos sus derivados: mexicano, mexicanismo, etc. (pron. [mejikáno], [mejikanísmo], etc.). La aparente falta de correspondencia entre grafía y pronunciación se debe a que la letra x que aparece en la forma escrita de este y otros topónimos americanos (→ Oaxaca y Texas) conserva el valor que tenía en épocas antiguas del idioma, en las que

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#9 yuxta
#7 "Hispanoamérica" otro ejemplo de ombliguismo de la Rae, y no aceptan q les ganaron los franceses
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Jakeukalane #12 Jakeukalane *
#9 Latinoamérica es absurdo como término.
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#13 yuxta
#12 puede ser lo absurdo que tu quieras pero ganaron los franceses, y la Rae sigue anclada en el pasado

trends.google.es/explore?q=Latinoamerica, hispanoamerica&date=now
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Jakeukalane #14 Jakeukalane
#13 ¿La copa Google?
No han ganado nada.
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#16 yuxta
#14 a quien escuchas hablar de hispanoamerica?
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Jakeukalane #20 Jakeukalane *
#16 Estás moviendo la portería de sitio. Pero te doy un ejemplo: la RAE :-P . Y yo. Seguro que hay más gente. Historiadores y lingüistas.
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#21 yuxta
#20 tienes razón, hay mucho reaccionario suelto
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Jakeukalane #22 Jakeukalane
#21 lo dice el que enlaza a periódicos del yunque.
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Jakeukalane #17 Jakeukalane *
#15 usar una pagina de ultraderecha como apoyo. Ni medio segundo le dedico a algo como El debate, Hispanidad, ok diario, periodista digital y demás medios de la caverna.
Latinoamérica buscaba dar legitimidad al imperio colonial francés y usarlo es repetir eso.
Es una decisión consciente correcta por parte de la RAE.
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ochoceros #24 ochoceros
#7 Pronunciación válida excepto para vacilar argentinos xD

www.youtube.com/shorts/uF_N-Q47XPM
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security_incident #27 security_incident
#7 y Jerez también se puede escribir Xerez
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ur_quan_master #2 ur_quan_master
Hoy en Gilipollas por el mundo... Especial Madrid.
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Anfiarao #8 Anfiarao *
#2 las mejores prepotencias y chulerias barriobajerss, las de Madrid
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Doisneau #5 Doisneau *
La rae acepta mejico que yo sepa. Pero bueno como excusa para rajar de ayuso vale, supongo, que esta semana solo van 85 envios
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#18 konde1313
#5 La RAE recomienda usar la forma con X. Pero, vaya, que a todos nos enseñaron en el colegio que se leía como jota, pero se escribía con x.

www.rae.es/dpd/México

Que la presidenta de Madrid es medio analfabeta y ha generado una polémica en otra nación es noticia, aunque ya no nos sorprendan sus estupideces.
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Pertinax #4 Pertinax *
Edit.
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Mltfrtk #26 Mltfrtk
Una palurda fascista española haciendo el ridículo internacional.
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nemeame #25 nemeame
Ofendiditos queriendo que les hagan caso. Yo también he escrito siempre Méjico y lo seguiré haciendo, es igual de correcto
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Un_señor_de_Cuenca #10 Un_señor_de_Cuenca *
Se dice siempre "Méjico" y se escribe "México". Igual que otros nombres como Oaxaca, donde también la x se pronuncia como una j.
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#6 yuxta
Hasta los más fachas de allí flipan de lo reaccionarios que pueden llegar a ser los de aquí
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reithor #28 reithor
Desde luego, Isabel déath lo ha vuelto a conseguir. Ha arrancado los focos de MAR, quien la ha mandado sin bozal a ser ella misma allí donde no pierde ni un voto, puede decir todas las burradas que hagan eco dentro de su cráneo y den la razón a aquellos peperos que, en su momento precovid, la llamaban "la Monguer".
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nitsuga.blisset #19 nitsuga.blisset
Madre mía, la gente de Moreno Bonilla a degüello contra Ayuso, eh?
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tdgwho #3 tdgwho
El titular no tiene sentido. "exigen nombrar"

Y luego vas a la entradilla y pone "escriba bien el nombre"

Porque realmente, dudo que haya algún mexicano que diga "méksico" y no "méjico".
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#11 yuxta
#3 no tienes npi, efectivamente se pronuncia con j pero se escribe con x, es como si escribes madriz porque es como lo pronuncian los madrileños
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taSanás #23 taSanás
pero dónde escribió ayuso Méjico?
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menéame