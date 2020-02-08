Morenistas se lanzan contra Díaz Ayuso por escribir “Méjico” y le exigen nombrar bien el país

El expresidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, recomendó a Díaz Ayuso tomar un curso, ya sea de ortografía o de “decencia básica” para escribir bien el nombre del país. “Escriba bien el nombre de nuestro país: México, o Estados Unidos Mexicanos, si prefiere el nombre oficial. Ahora bien, su indecencia y mala ortografía como quiera, su franquismo es lo insufrible”, condenó el legislador.
| etiquetas: ayuso , mexico
1. La grafía recomendada para este topónimo es México, y su pronunciación correcta, [méjiko] (no ⊗[méksiko]). También se recomienda escribir con x todos sus derivados: mexicano, mexicanismo, etc. (pron. [mejikáno], [mejikanísmo], etc.). La aparente falta de correspondencia entre grafía y pronunciación se debe a que la letra x que aparece en la forma escrita de este y otros topónimos americanos (→ Oaxaca y Texas) conserva el valor que tenía en épocas antiguas del idioma, en las que
… » ver todo el comentario
trends.google.es/explore?q=Latinoamerica, hispanoamerica&date=now
No han ganado nada.
Latinoamérica buscaba dar legitimidad al imperio colonial francés y usarlo es repetir eso.
Es una decisión consciente correcta por parte de la RAE.
www.youtube.com/shorts/uF_N-Q47XPM
www.rae.es/dpd/México
Que la presidenta de Madrid es medio analfabeta y ha generado una polémica en otra nación es noticia, aunque ya no nos sorprendan sus estupideces.
Y luego vas a la entradilla y pone "escriba bien el nombre"
Porque realmente, dudo que haya algún mexicano que diga "méksico" y no "méjico".