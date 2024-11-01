«Misoginia extrema, racismo, uso de insultos»: unas mujeres se infiltraron en foros de incels y lo que encontraron fue alarmante (ENG)  

La palabra incel es la abreviatura de «celibato involuntario». Se utiliza con mayor frecuencia para describir a los hombres que dicen querer una relación romántica o sexual, pero se sienten incapaces de encontrarla. En muchos casos, esa frustración se dirige hacia las mujeres y las niñas a través de culpas, objetivación e insultos directos. En Internet, los incels se reúnen en comunidades para intercambiar historias y reforzar la visión del mundo de los demás