«Misoginia extrema, racismo, uso de insultos»: unas mujeres se infiltraron en foros de incels y lo que encontraron fue alarmante (ENG)  

La palabra incel es la abreviatura de «celibato involuntario». Se utiliza con mayor frecuencia para describir a los hombres que dicen querer una relación romántica o sexual, pero se sienten incapaces de encontrarla. En muchos casos, esa frustración se dirige hacia las mujeres y las niñas a través de culpas, objetivación e insultos directos. En Internet, los incels se reúnen en comunidades para intercambiar historias y reforzar la visión del mundo de los demás
Aqui con que entren en los chats de Nucleo Nacional y de Alvise ya encuentras a todos los incels del país.
...llaman de todo a mujeres mientras desahogan sus penas, aprovechandose del anonimato de inet para que no se rian de ellos, porque la mujer que les gusta no les da pelota... (porque como reza el dicho "siempre hay un roto para un descosido" o el no menos usado "no hay mujeres feas, solo copas de menos")
...y el caso es que no le veo mucha diferencia a lo que hacen las mujeres junto a sus amigas cuando el tio que les gusta pasa de ellas o se las folla y no quieren saber nada mas de ellas.