La ministra de Interior finlandesa denuncia la regularización masiva de migrantes en España [EN]  

El gobierno de izquierdas de España aprobó un plan para regularizar a unos 500.000 inmigrantes indocumentados. La ministra criticó la decisión de Sánchez, sugiriendo que representa un riesgo para el espacio Schengen. "Nunca sugeriría actos así, porque ahora, por ejemplo, esas personas pueden ir fácilmente a otros países, así que creo que todos debemos asumir la responsabilidad de nuestro espacio común, también en materia de migración”. Esto marca una ruptura significativa con las políticas más severas adoptadas por muchos líderes europeos.
Esta tía, es además de una racista de mierda, profundamente gilipollas. Porque en el fondo es simplemente eso: racismo, sin más. Si hubiéramos regularizado a un millón de estadounidenses o de canadienses no estaría montando el pollo, la muy hija de puta.
Los delincuentes no deberian tener derecho a pasearse por toda la zona eschegen. Si le pilla fuera de su zona autorizada, a lacarcel.
Llevan regularizados desde 2020 muchos mas que los que regularizara España.
recordemos quien es esta gente,
Finlandia ya tiene más paro que España: el milagro laboral de los PIGS y el fracaso nórdico pone fin al estigma del Sur de Europa