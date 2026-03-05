edición general
La ministra de Interior finlandesa denuncia la regularización masiva de migrantes en España [EN]

El gobierno de izquierdas de España aprobó un plan para regularizar a unos 500.000 inmigrantes indocumentados. La ministra criticó la decisión de Sánchez, sugiriendo que representa un riesgo para el espacio Schengen. "Nunca sugeriría actos así, porque ahora, por ejemplo, esas personas pueden ir fácilmente a otros países, así que creo que todos debemos asumir la responsabilidad de nuestro espacio común, también en materia de migración”. Esto marca una ruptura significativa con las políticas más severas adoptadas por muchos líderes europeos.

#2 eipoc
Yo denuncio que es gilipollas.
#4 Drazul
Los que se regularicen podrán viajar a Finlandia, pero no podrán vivir allí o trabajar allí a no ser que pidan la visa allí. Nada ha cambiado para los Finlandeses.
#11 rubencho
#4 además, primero tienen que querer ir a Finlandia.
#15 elBerzas *
#4 Si, si que ha cambiado. Hoy un irregular que detengan en el pais lo expulsan sin más. Mañana el mismo regularizado en España que detengan no lo pueden hacer, como mucho tendrán que demostrar (difícil si el tipo es listo) que lleva en el país más de 90 días para confirmar que ha excedido su permiso de turista, y en caso de ser así ya podrían enviarlo... a España. Pasado mañana el tío puede volver de nuevo a Finlandia en una Europa sin fronteras y vuelta a empezar.
Supercinexin #22 Supercinexin *
#15 Hoy un irregular que detengan en el país lo expulsan sin más y mañana un irregular que detengan en el país lo expulsan sin más. Lo mismo. Para ella, ni para su puto país de mierda, no ha cambiado absolutamente nada. Ahora hay medio millón más de españoles, eso es lo que ha cambiado, a ella eso ni le va ni le viene, porque no es su país.

Esta tía, es además de una racista de mierda, profundamente gilipollas. Porque en el fondo es simplemente eso: racismo, sin más. Si hubiéramos regularizado a un millón de estadounidenses o de canadienses no estaría montando el pollo, la muy hija de puta.
#19 lectorcritico
#4 Hay Suecos que se vienen aqui y aveces hacen trabajillos ilegales/criminales.
elpais.com/espana/2025-10-17/el-eco-de-la-violencia-de-suecia-mata-a-b
Los delincuentes no deberian tener derecho a pasearse por toda la zona eschegen. Si le pilla fuera de su zona autorizada, a lacarcel.
plutanasio #23 plutanasio
#19 suecos xD xD xD
#12 MenéameApesta
#8 Latinos con Abascal, el nuevo meme.
Macnulti_reencarnado #20 Macnulti_reencarnado
#12 me la has dejado botando.
Pertinax #13 Pertinax *
Edit.
mmlv #10 mmlv
Están todos los inmigrantes deseando la regularización para poder irse a Finlandia
xD xD xD xD
Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
No todo está perdido.
ipanies #5 ipanies
#1 Si, tú si que estás perdido, pero muy perdido xD
Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
#5 no lo sabes tú bien.
#6 MenéameApesta
#1 ¿Pero tú no eras cubano?
Macnulti_reencarnado #8 Macnulti_reencarnado
#6 agarramela con la mano.
thror #17 thror
No creo que dijeran nada cuando Italia regulariza los suyos...
www.abc.es/internacional/italia-aprueba-entrada-medio-millon-trabajado

Llevan regularizados desde 2020 muchos mas que los que regularizara España.
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Pues que nos eche una mano con las pateras.
Dragstat #14 Dragstat *
#3 Valdría con que evitase que los propios finlandeses viniesen a España, el 15% de sus enmigrantes vienen aquí. Mientras que los españoles que emigran allí, ni aparecen entre los diez primeros. No creo que los inmigrantes regularizados en España tengan mucho interés en irse a Finlandia la verdad.

www.oecd.org/en/publications/international-migration-outlook-2025_ae26  media
#16 marcotolo
noticia de mermados para mermados,
recordemos quien es esta gente,
www.swissinfo.ch/spa/un-escándalo-racista-obliga-al-primer-ministro-f
#21 pirat
Antes admiraba a los escandinavos y me caían bien los finlandeses...
pax0r #7 pax0r
Trump aqui también te necesitamos :hug:
Sergio_ftv #18 Sergio_ftv *
#7 Pequeño traidorzuelo, toma algo de lectura para que te entrengas las próximas tres horas:

Finlandia ya tiene más paro que España: el milagro laboral de los PIGS y el fracaso nórdico pone fin al estigma del Sur de Europa
