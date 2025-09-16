edición general
7 meneos
6 clics
Miguel Delibes de Castro: "La batalla del clima está perdida, lo que nos queda es aprender a adaptarnos"

Miguel Delibes de Castro: "La batalla del clima está perdida, lo que nos queda es aprender a adaptarnos"

Premiado por las mismas instituciones que critica, el biólogo, hijo de Miguel Delibes, acusa a los partidos de usar la naturaleza como moneda de cambio.

| etiquetas: dfelibes de castro , clima , adaptación
6 1 0 K 87 ciencia
4 comentarios
6 1 0 K 87 ciencia
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
gazpacho, botijos y abanicos, la triada salvadora sureña
0 K 8
#3 Tks4dTip
#1 Y emigrar.
0 K 8
paleociencia #2 paleociencia
Pero en esto no es lo mismo perder por la minima que por goleada. Hay que actuar y cuanto mas tarde peor.
1 K 25
Quienmesalvara #4 Quienmesalvara
No salió al padre. Se ve que salió a la madre. El padre se descojonaría del timo climático.
0 K 6

menéame