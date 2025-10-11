edición general
Mensaje borrado por Donald Trump en Truth Social era un privado para la Fiscal General, Pam Bondi, para que imputase a sus enemígos políticos [Ing]

La extensa publicación de Trump se difundió el 20 de sept. y medios estadounidenses confirmaron que se trataba de un mensaje privado para Bondi, expresando su molestia porque no veía acciones legales concretas contra sus rivales políticos. En el mensaje de Trump, que rescataron medios estadounidenses, pide explicaciones sobre los casos contra el exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, y menciona a otros como el senador demócrata Adam Schiff y «Letitia», en referencia a la fiscal de Nueva York Letitia James, imputada…

trump , política , demócratas , bondi , maniobras , judiciales
#4 PerritaPiloto
Lo que todo el mundo suponía.
themarquesito #5 themarquesito
El siguiente en ser imputado va a ser Adam Schiff, y lo será por cualquier cosa que se le ocurra al Departamento de Justicia. El objetivo no es otro que causar perjuicio a los rivales de Trump, obligándoles a gastar dinero en abogados y perder tiempo en juicios.
#6 candonga1
Lo de Julien Assange fue un aviso de lo que estaba por llegar.
makinavaja #1 makinavaja
Cosas típicas de las democracias avanzadas.... :-D :-D :-D :-D
ochoceros #3 ochoceros
Cada día está más claro que no va a necesitar unas nuevas elecciones para perpetuarse en el poder :troll:
#2 cunaxa
No tiene por qué ser un error. También puede ser una amenaza.
