El mayor problema del portaaviones nuclear más avanzado de EEUU no es China ni Rusia: son las heces de sus soldados

La Marina de Estados Unidos está viviendo una contradicción que muy pocos podían anticipar: mientras mantiene una superioridad global en tonelaje, alcance y tecnología, arrastra una serie de problemas cotidianos de mantenimiento y sostenimiento que erosionan su imagen y, a la larga, su disponibilidad real. El ejemplo más claro lo tiene su portaaviones nuclear más avanzado y un enemigo al que no puede silenciar desde hace cinco años: las heces.

12 comentarios
#6 soberao
Del artículo:"La Marina ha atribuido parte del problema a que se tiran objetos inapropiados, desde ropa hasta utensilios o productos de higiene, lo que suena plausible en un barco con miles de personas viviendo en condiciones de estrés."
¿Serán por las toallitas frescas que tan de moda se han puesto para limpiarse el culo y que atascan las tuberías?
#1 sliana
El mismo problema de la estrella de la muerte
Lord_Cromwell #2 Lord_Cromwell
La han cagado :troll:
salteado3 #10 salteado3
#2 Son un ejército que va emerdando por donde pasan.
#11 Pivorexico
Lo que viene a ser un Portamierdas .
elgranpilaf #4 elgranpilaf
EEUU apesta
Milmariposas #3 Milmariposas
Cágate, lorito! {0x1f4a9}
azathothruna #9 azathothruna
Como el rio Ganges
Top_Banana #12 Top_Banana
Mierda eres y en mierda te convertirás.
#7 Suleiman
Vaya mierda de portaviones.
alfema #8 alfema *
Se puede decir que la han cagado.
#5 Albarkas
Pues vaya mierda
