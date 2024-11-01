El mayor problema del portaaviones nuclear más avanzado de EEUU no es China ni Rusia: son las heces de sus soldados

La Marina de Estados Unidos está viviendo una contradicción que muy pocos podían anticipar: mientras mantiene una superioridad global en tonelaje, alcance y tecnología, arrastra una serie de problemas cotidianos de mantenimiento y sostenimiento que erosionan su imagen y, a la larga, su disponibilidad real. El ejemplo más claro lo tiene su portaaviones nuclear más avanzado y un enemigo al que no puede silenciar desde hace cinco años: las heces.
