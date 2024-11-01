edición general
Más Madrid reclama a la Asamblea auditar los costes de los viajes institucionales de la presidenta

Nueva York, Whashington, Polonia, Chile, México, Corea, Perú, Londres, Ecuador, Miami y, ahora, Texas. (...) Más Madrid ha planteado la necesidad de auditar los costes asociados a los viajes oficiales de la presidenta. El objetivo último, entre otros aspectos, determinar su impacto económico real sobre las arcas públicas de la región.

Veelicus #2 Veelicus
Si claro, y que le fastidien los viajes de cumpleaños a coste de los impuestos de los madrileños???, que sera lo proximo, que la metan en la carcel por no atender a los ancianos pobres???
yoma #3 yoma
Sabiendo con quién va, se sabe a qué va. :troll:
Andreham #4 Andreham
Lo que es un escándalo es que no se auditen de oficio.
manzitor #6 manzitor
#4 En teoría, si no está justificada suficientemente la necesidad del gasto, es malversación. Y en manos de un Peinado cualquiera, puede ser crimen de estado, si le caes mal.
XtrMnIO #5 XtrMnIO
Si esto lo hace un líder de izquierdas se convierte en escándalo, y tendriamos a jueces haciendo fila por la denuncia de alguna empresa del grupo PP de esas que se dedican a denunciar.

Como es el PP, y ya se le presupone corrupción y lujos a cargo de los impuestos de los madrileños, pues circulen...
pitercio #7 pitercio
A ver, es medio retrasada, se apunta a cualquier sitio chuli donde no tenga que hacer nada, no le hagan preguntas de esas "que no se le hacen a una presidenta" y se pueda hacer cuatro fotos que compartir con las amigas que no tiene.
A.more #1 A.more
Todo por Madrid. Que es ella. La emperatriz del quiron
Gadfly #8 Gadfly
Delay y Ayuseame
Sandilo #9 Sandilo
Y estos de Hamás Madrid quien se ha creído que son para fiscalizar nada? Han probado a ponerse a trabajar?
