María Pilar Casado Izquierdo, la identidad que se oculta detrás de la cuenta @LaGuerreradeVox, especializada en difundir odio contra mujeres y personas migrantes

No es la primera vez que la foto de una mascota nos permite identificar al usuari@ de un perfil anónimo. En este caso, @LaGuerreradeVox colgó una imagen capada en su perfil de X, pero no tuvo la misma precaución de hacerlo en su cuenta de Facebook. A partir de esta cuenta, donde aparecía como Pili CI, supusimos, acertadamente, que las dos últimas letras correspondían con las dos iniciales de sus apellidos. Confirmamos que Casado era su primer apellido, porque este aparecía en una de las cuentas (que le tumbó X) y que usó hasta abril de 2018.

32 comentarios
Comentarios destacados:          
Yepyop #1 Yepyop
Urge abrir campos de reeducación.
11 K 114
Top_Banana #6 Top_Banana
#1 Un tren al país donde menos nos cobren por ellos y que nos los devuelvan reeducados.
3 K 53
Yepyop #8 Yepyop
#6 NAA lo de externalizar la reeducación de fachas nunca ha funcionado, hay que hacerlo en el propio estado, crear los medios materiales necesarios para poder llevarlo a cabo.
2 K 34
Yepyop #9 Yepyop *
#6 Y los gastos producidos por su reeducación los van a pagar ellos mismo trabajando. xD Cómo ya hacen en muchas cárceles de EEUU.
2 K 39
Top_Banana #12 Top_Banana
#9 jajahhaha me gusta.
0 K 16
Deviance #11 Deviance
#6 mejor que no vuelvan, que nos llevan al 36 otra vez
2 K 50
Top_Banana #16 Top_Banana
#11 Hombre. Hay examen de reentrada.

Tienen que aprender a escribir, etc... No volverán tantos...

xD
2 K 36
Deviance #18 Deviance
#16 Los devuelven con lazo jajajjaja, ya te digo.
1 K 30
Yepyop #20 Yepyop *
#11 Hacemos como China, creamos flotas de miles de barcos pesqueros, donde metemos a todos los reeducados que no terminan de carburar en la sociedad civil sin ser fascistas, se les manda 2 años a caladeros donde no saldrán del barco bajo ningún concepto, bueno si saldrán un poco a dejar la mercancía en los barcos nodriza q tb construiremos.
No sabes como me la pondría dura ver a Roig, Florentino, Abascal y demás mierdas humanas, pescando de manera ininterrumpida durante años... Pagaría mucho dinero por ello.
Y así es como se deslocalizan los campos de trabajo o de reeducación, pertenecen al país y contribuyen a su crecimiento.
1 K 31
Deviance #26 Deviance *
#20 La deslocalización la han elegido esos mismos (los amos y los súbditos) que dices, y la pagamos nosotros, lo que viene a ser "disparar con pólvora del rey". Así yo tb. Porque luego les caen millones de los gobiernos a raudales cuando pintan bastos, no vaya a ser que se hundan las empresas que reparten dividendos mil millonarios y pagan una miseria a los trabajadores. En fin .....
0 K 14
Yepyop #28 Yepyop *
#26 hablas de la deslocalización de empresas occidentales, en lo que pienso como tú, yo estoy hablando de deslocalizar la reeducación de manera productiva para el país. xD
1 K 31
Deviance #29 Deviance
#28 ahhhh coño!!! joder!!! , que tu pensabas en mandarlos al desierto del Gobi .... pues mira, reconozco que es muy buena idea también jajajaja, hay varias opciones.
0 K 14
ccguy #23 ccguy
#15 si van cometiendo delitos pues da igual si dicen ser de izquierdas o de derechas. Primero son delincuentes.
8 K 98
Top_Banana #21 Top_Banana
#15 ¿Y cuál es el problema? Si gente de izquierdas usa perfiles anónimos para esparcir odio y bulos, merecen lo mismo.

Lo que tenemos que dejar de naturalizar es que haya "gente" difundiendo odio y bulos de manera anónima.
7 K 79
Torrezzno #2 Torrezzno
Si es izquierdo como puede ser de vox?
2 K 32
Milmariposas #3 Milmariposas
#2 Es una ironía del destino! Y me encanta! xD
4 K 51
MiguelDeUnamano #14 MiguelDeUnamano
#3 Que se lo digan a Alfonso Rojo. xD
5 K 68
alfre2 #4 alfre2
#2 también es Casado, y claro, influye
2 K 38
DarthAcan #5 DarthAcan
¿De verdad creéis que estos doxeos y señalamientos son buenos?
2 K 29
Top_Banana #7 Top_Banana
#5 No son buenos o malos, son necesarios para la calidad democrática.

Descubrir quiénes son, es el primer paso para denunciar.
8 K 108
DarthAcan #15 DarthAcan *
#7 ¿te das cuenta de que si se naturalizan estás acciones también habrá doxeos hacia gente de izquierdas?

¿Y que quieres denunciar, que hay gente que insulta a políticos? Yo aquí en meneame lo veo todos los días, ¿deberían doxear también a quien insulte a Ayuso, Almeida o a Abascal?
1 K 21
Top_Banana #24 Top_Banana
#15 "¿Y que quieres denunciar, que hay gente que insulta a políticos?"

Quiero denunciar al que asocia delincuencia e inmigración. Y al que genera o usa bulos para hacerlo.

Es un ejemplo, tengo muchos más.
0 K 16
operuco #27 operuco
#24 Igual ellos no son peligrosos per se, pero le pueden calentar la cabeza a alguien en un momento dado y se lía petarda, como en Torrepacheco.
0 K 6
comunerodecastilla #31 comunerodecastilla
#15 ¿Has caído en que la derechusma lleva años con haciéndolo con sus pistoleros asilvestrados captados dentro del lumpemproletariado?.

Si algo caracteriza a la mierda es tener la piel muy fina. ;)
1 K 22
Dene #32 Dene
#5 si
0 K 12
cocolisto #30 cocolisto
Una bicheja despreciable.
0 K 20
Larusico #17 Larusico
Pero, está señora es alguien? quiero decir, tiene algún puesto publico o algo? o solo es una tipa que verte mierda en internet' no se hasta que punto será legal sacar sus datos
1 K 15
Olepoint #25 Olepoint
¿ Hacemos una porra para apostar los kilos de caquita que va a depositar en el suelo cuando tenga que aceptar sus palabras delante de un juez ?
1 K 13
MIrahigos #10 MIrahigos
Joder, por la foto parece una mami-perro, Hitler también tenía un afecto inusitado por sus perros, en especial a su perra Blondi a la que le permitía incluso dormir en su cama, las malas lenguas decían que era más cariñoso con ella que con su propia amante, Eva Braun, de quien decían que odiaba a Blondi, a la que al parecer pegaba si tenía la ocasión. Hitler prefirió que su perra muriera con él antes de permitir que cayera en manos de sus enemigos. Blondi fue el “sujeto de prueba” de las…   » ver todo el comentario
0 K 9
Olepoint #13 Olepoint
¿ Y en todo su largo historial de "opiniones" ha dado alguna vez algún dato, o solo es odio ?
0 K 7
unlugar #19 unlugar
#13 El dato que da es el de tener una gran carencia afectiva tanto emocional como física.
2 K 23

