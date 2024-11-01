María Pilar Casado Izquierdo, la identidad que se oculta detrás de la cuenta @LaGuerreradeVox, especializada en difundir odio contra mujeres y personas migrantes

No es la primera vez que la foto de una mascota nos permite identificar al usuari@ de un perfil anónimo. En este caso, @LaGuerreradeVox colgó una imagen capada en su perfil de X, pero no tuvo la misma precaución de hacerlo en su cuenta de Facebook. A partir de esta cuenta, donde aparecía como Pili CI, supusimos, acertadamente, que las dos últimas letras correspondían con las dos iniciales de sus apellidos. Confirmamos que Casado era su primer apellido, porque este aparecía en una de las cuentas (que le tumbó X) y que usó hasta abril de 2018.