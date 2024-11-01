María Pilar Casado Izquierdo, la identidad que se oculta detrás de la cuenta @LaGuerreradeVox, especializada en difundir odio contra mujeres y personas migrantes

No es la primera vez que la foto de una mascota nos permite identificar al usuari@ de un perfil anónimo. En este caso, @LaGuerreradeVox colgó una imagen capada en su perfil de X, pero no tuvo la misma precaución de hacerlo en su cuenta de Facebook. A partir de esta cuenta, donde aparecía como Pili CI, supusimos, acertadamente, que las dos últimas letras correspondían con las dos iniciales de sus apellidos. Confirmamos que Casado era su primer apellido, porque este aparecía en una de las cuentas (que le tumbó X) y que usó hasta abril de 2018.
Tienen que aprender a escribir, etc... No volverán tantos...
No sabes como me la pondría dura ver a Roig, Florentino, Abascal y demás mierdas humanas, pescando de manera ininterrumpida durante años... Pagaría mucho dinero por ello.
Y así es como se deslocalizan los campos de trabajo o de reeducación, pertenecen al país y contribuyen a su crecimiento.
Lo que tenemos que dejar de naturalizar es que haya "gente" difundiendo odio y bulos de manera anónima.
Descubrir quiénes son, es el primer paso para denunciar.
¿Y que quieres denunciar, que hay gente que insulta a políticos? Yo aquí en meneame lo veo todos los días, ¿deberían doxear también a quien insulte a Ayuso, Almeida o a Abascal?
Quiero denunciar al que asocia delincuencia e inmigración. Y al que genera o usa bulos para hacerlo.
Es un ejemplo, tengo muchos más.
Si algo caracteriza a la mierda es tener la piel muy fina.