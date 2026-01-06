·
10
meneos
56
clics
María Corina Machado rechaza la mediación de España en Venezuela
"Es como si Alí Baba fuera a ofrecerse de mediador entre los 40 ladrones y la justicia", denuncia el secretario político del partido de Machado
|
etiquetas
:
maría corina machado
,
mediación
,
españa
8
2
0
K
109
actualidad
24 comentarios
8
2
0
K
109
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#1
Verdaderofalso
Mejor un mediador de la lista Epstein y que llevo al Asalto al Capitolio?
16
K
190
#5
Islamotransfeministe
#1
maduro siempre será presidente en nuestro corason.
Yo este año célebre la Navidad el 1 de octubre, que es la fecha que asignó nuestro líder. En diciente celebro el solsticio y no celebraré nada hasta el ramadan.
2
K
13
#17
Deviance
#1
Está traidora es muy tonta, y hay pruebas empíricas de ello.
1
K
23
#18
Cuñado
#1
A ver, la cuestión es que no puedes opinar sobre Venezuela si no eres venezolano. Pero nadie dijo nada sobre invadirla, matar a cien venezolanos, secuestrar al presidente y llevarte el petróleo.
2
K
25
#20
Findeton
#1
Recordemos que ZP tiene demasiadísimos tratos con Venezuela. Y Ábalos con Delcy, incluyendo maletines de billetes intercambiados por oro. El día que más detalles salgan a la luz algunos "se harán los sorprendidos" porque obviamente el río suena desde hace tiempo.
0
K
8
#24
Kikoncito
#20
Pásame de la mierda que fumas
2
K
21
#6
Sergio_ftv
Menuda personajilla de tres al cuarto la abascala autoritaria esta.
4
K
43
#2
Perico12
Vaya, parece que no le caemos demasiado bien.
Que pena (o no)
3
K
36
#9
crob
*
Bien por ella, supongo que eso significa que es libre y fiel representante de la voluntad del pueblo venezolano
1
K
21
#13
Nasser
#9
gilipolleces
0
K
7
#12
zogo
Pues mira, algo de Trump teníamos que aprender: revisar las redes sociales, y a los inmigrantes desagradecidos que critican a España y piden que nos invadan, se les devuelve a su país.
2
K
20
#14
Atusateelpelo
#12
El problema es que a los que mas piden que nos invadan y tal no los podemos echar porque son de aqui.
1
K
24
#11
Nasser
*
Y tiene razón, España no puede mediar entre el gobierno Venezolano y los 40 ladrones de María Corina, porque no pretenden más que volver a saquear Venezuela. De todas formas España no se ofreció a negociar con esa pájara.
Por cierto que se vaya de España esa gentuza que estamos hartos de fachas
1
K
16
#15
jonolulu
Yo creo que deberían de dar el también el Nobel de 2026 para tapar el papelón que está haciendo
0
K
13
#16
Chinchorro
Que le vuelva a ofrecer a Trump compartir el premio Nobel, a ver si así la deja volver a su país
0
K
11
#21
Expat_Guinea_Ecuatorial
Vaya cateta, ni el cuento conoce
0
K
11
#19
ayatolah
*
Esta señora no se sabe el cuento de Las mil y una noches.
Alí Babá era el bueno, el malo era su hermano Cassim.
Por la descripción del texto, Alí Babá, sería un buen mediador.
No hace falta que le concedan también el Nóbel de literatura, pero... Señora!, no me sea Ayuso y lea más!
0
K
10
#3
totenburgh
el Gobierno español es “un zamuro”, el nombre que recibe en varios países latinoamericanos -especialmente Venezuela, Colombia y Honduras el buitre negro americano, un ave carroñera grande y de plumaje negro que se alimenta de animales muertos y desechos.
1
K
8
#4
Atusateelpelo
#3
Los que viven en Venezuela, Colombia y Honduras son los descendientes de los que se quedaron por alli.
Igual los zamurros son ellos.
5
K
63
#7
HeilHynkel
#3
Que una rata de alcantarilla te considere eso se debe tomar como un halago.
Y si eso opina de nosotros, nadie la retiene en el país. Se puede volver al suyo o irse a EEUU para que la deporten.
6
K
77
#8
berkut
#3
Pues este gobierno zamuro acogió (y acoge) al candidato del partido de esta señora (por no decir zamura)
1
K
21
#10
Nasser
#3
gilipolleces
0
K
7
#22
meroespectador
*
Esta señora no tiene ni idea de que ZP ya está allí haciendo el trabajo. Se conoce que le dan poco dinero en wallapop por el nobel de la paz.
www.elmundo.es/internacional/2026/01/06/695d42efe9cf4a4d508b4597.html
0
K
7
#23
Poligrafo
Como si lo que opine esta payasa cuente.
0
K
7
Ver toda la conversación (
24
comentarios)
