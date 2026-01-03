Mamdani tilda de «acto de guerra» la captura de Maduro anunciada por Trump

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, tildó este sábado de «acto de guerra» y «violación del derecho federal e internacional» la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, que anunció esta madrugada Estados Unidos.
Tal cual...
Me parece ridículo que quieras comparar a un presidente elegido democráticamente como es Sánchez con un sátrapa como Maduro.
Y Sánchez me parece un presidente nefasto, pero sus faltas van por otro lado.
Edito porque te mereces la victoria
No te has enterado de nada.
A ver si Venezuela la declara.
O ya está todo atado y bien atado.
No olvides los actos de la obra que estamos viendo.
1- permiso para atacar narcoterroristas fuera de su territorio. Concedido.
2- define a Maduro como líder de unos narcoterroristas.
3- entra en Venezuela a sacarlo.
Que en 3 meses hay elecciones en Colombia, ¿te crees que Trump es tonto? Ha dicho una barrabasada y ya está, no es la primera ni será la última.