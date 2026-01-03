edición general
Mamdani tilda de «acto de guerra» la captura de Maduro anunciada por Trump

Mamdani tilda de «acto de guerra» la captura de Maduro anunciada por Trump

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, tildó este sábado de «acto de guerra» y «violación del derecho federal e internacional» la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, que anunció esta madrugada Estados Unidos.

Atusateelpelo #10 Atusateelpelo
#7 Si, que el alcalde de una de las ciudades mas importantes de EEUU diga que es un acto de guerra es totalmente irrelevante.

Tal cual...
9 K 99
#37 Fustigador_
#10 "Ha usado lógica y argumento contra @Findeton. No es muy efectivo"
0 K 6
Verdaderofalso #14 Verdaderofalso
#12 y en tu culo explota jajajajaja vaya nivel
5 K 86
oceanon3d #40 oceanon3d *
#14 Estos son los que añora el staff de Menéame para darle pluralidad al sitio ... a los que sobran hasta para Foro Coches por justitos.
1 K 18
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#6 creo que Trump no reconoce a Edmundo xD
3 K 58
Findeton #12 Findeton
#11 Puedes creer lo que tú quieras, poco me importa.
3 K -2
#8 euquesei
#6 O sea que si ahora viene trump y decide que el Perro no ha de gobernar y lo lleva te pareceria bien?
8 K 55
#45 poxemita
#8 Pedro no se ha pasado los resultados por el forro, como sí hizo Maduro.

Me parece ridículo que quieras comparar a un presidente elegido democráticamente como es Sánchez con un sátrapa como Maduro.

Y Sánchez me parece un presidente nefasto, pero sus faltas van por otro lado.
0 K 11
josete15 #19 josete15
#6 de momento EEUU, ya ha dicho Trump que María Corina Machado es poco menos que deficiente intelectual.
1 K 32
Findeton #21 Findeton
#19 Quien ha ganado es Edmundo, no Machado.
0 K 10
josete15 #23 josete15
#21 que pongan a Guaidó
0 K 12
Findeton #27 Findeton
#23 Ya expiró su mandato de 4 años.
0 K 10
josete15 #35 josete15 *
#27 touché
Edito porque te mereces la victoria
1 K 22
#33 Marisadoro
#21 Salmán bin Abdulaziz
0 K 18
oceanon3d #41 oceanon3d
#21 Ni a uno ni a otro... Delcy con su chauvinismo deslavado pero mejor amiga de Trump y de las empresa americanas petroleras.

No te has enterado de nada.
0 K 8
Findeton #42 Findeton
#41 Ya veremos. Trump lo ha dicho, si hace falta harán otro ataque de mucha mayor escala. En mi opinión, lo mismo Delcy sí está colaborando y está haciendo un papelón para conseguir tener a los militares en orden.
0 K 10
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
Aqui me quedo a la espera de la respuesta de Trump que promete ser interesante.
0 K 15
pedrobotero #22 pedrobotero
#4 con el desvarío de su respuesta sobre Venezuela diciendo que si toda la droga del mundo salía del palacio de Maduro y que este último había liberado de las cárceles y PSIQUIÁTRICOS a todos los peores asesinos de Venezuela y los había enviado a USA a matar gente... cualquier cosa puede salir de su boca pero interesante no creo que sea.
0 K 10
#47 Grahml
#4 Pues si es al estilo marcado en la última reunión con Mamdani (foto), poco habría que esperar xD  media
0 K 19
Atusateelpelo #32 Atusateelpelo
#31 A buen seguro que tu sabes mucho mas que Mamdani cuando se refiere a que Trump ha violado las leyes federales... xD
0 K 15
#34 Jacusse
#32 Googlea un poquito y entenderás.
0 K 9
ipanies #2 ipanies
Trump pidiendo planes de ataque a New York pasado mañana...
0 K 11
Findeton #46 Findeton
#44 Dices porque no tienes argumentos.
0 K 10
Findeton #26 Findeton
#24 No, era un hecho (y yo juzgo hechos) que Trump había mandado a un portaaviones a las costas de Venezuela.
0 K 10
#13 ManTK
Acto de guerra, ¿contra quién?
0 K 9
#25 Jacusse
De acuerdo. Es un acto de guerra.

A ver si Venezuela la declara.

O ya está todo atado y bien atado.
0 K 9
Atusateelpelo #28 Atusateelpelo
#25 POTUS no puede atacar un pais extranjero sin permiso del Congreso.
1 K 35
#31 Jacusse
#28 el permiso ya se lo dieron cuando le permitieron atacar a supuestos narcos fuera de su territorio.

No olvides los actos de la obra que estamos viendo.
1- permiso para atacar narcoterroristas fuera de su territorio. Concedido.
2- define a Maduro como líder de unos narcoterroristas.
3- entra en Venezuela a sacarlo.
0 K 9
#43 Nasser
Un terrorista internacional: Trump, secuestra a un presidente de Venezuela, y no hay que darle más vueltas
0 K 7
ipanies #3 ipanies
#1 Das mucha vergüenza
29 K 211
Findeton #6 Findeton
#3 Podéis criticar la intervención todo lo que queráis. ¿Quién ha de gobernar, Maduro o el ganador Edmundo?
5 K 15
pedrobotero #29 pedrobotero
#6 pues parece que al Zanahorio no le gusta ni Corina ni Edmundo... a ver si te va a dar un cortocircuito ahora...
0 K 10
Findeton #30 Findeton *
#29 Falso, Trump no ha mencionado a Edmundo. Y de hecho sí ha mencionado que Corina podría estar siendo juramentada en estos momentos. Yo me he visto toda la conferencia de pe a pa y sin subtítulos, ¿y tú? ¿sólo lo que te cuentan algunos?
0 K 10
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo *
#1 Se te ha caido un negativo ideologico. Algo que esta prohibido en MNM.

¿O acaso estoy equivocado @admin ?
4 K 58
Findeton #7 Findeton
#5 No es ideológico, me parece irrelevante lo que diga Mamdani sobre Maduro.
3 K 13
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso *
#1 no, zurdos llorando porque a un dictador se le captura y se le lleva a la justicia y a un genocida se le invita a la Nochevieja en la Casa Blanca mientras se sanciona a los fiscales y jueces de la CPI por investigarle
9 K 118
pedrobotero #15 pedrobotero
#1 ahora acaba de amenazar a Petro con lo mismo, imagino que sobre estos también nos vendrás diciendo los zurdos bla bla bla, verdad?
2 K 23
Findeton #16 Findeton *
#15 ¿Es que no conoces a Trump? Dice barrabasadas de todo tipo. Yo me atengo a LO QUE HACE, igual que con todo político en el poder. Juzgo lo que hace, lo que dice me la suda muchísimo.

Que en 3 meses hay elecciones en Colombia, ¿te crees que Trump es tonto? Ha dicho una barrabasada y ya está, no es la primera ni será la última.
0 K 10
pedrobotero #24 pedrobotero
#16 claaaaaaro, lo de Maduro hasta hoy eran barrabasadas que decía hasta que no lo fueron...
0 K 10
#17 alhambre
#1 Los zurdos solemos ser antiimperialistas, al contrario que los liberatas que por aumentar plusvalía justifican cualquier invasión. Los zurdos criticamos las intervenciones de eeuu, sean en venezuela o en irak. No quiere decir que fuesemos fans de husseim.
3 K 28
Findeton #20 Findeton
#17 Pero si habéis apoyado la invasión rusa. Por favor, tapaos un poquito.
1 K 20
#38 Fustigador_
#20 mentiroso
1 K 14
#44 muerola
#20 que bajo caes
0 K 10
#18 petal *
#1 Maduro tiene permitido masacrar a su pueblo porque es suyo, Trump no.
0 K 15

