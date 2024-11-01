Magyar invita a Netanyahu a Hungría para celebrar el 70 aniversario de la Revolución Húngara

El primer ministro electo de Hungría, Péter Magyar, ha invitado al que pronto será su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, a Budapest para participar en la ceremonia de celebración del 70 aniversario de la Revolución Húngara, que culminó con la caída del gobierno afín a la URSS. El mandatario hebreo aceptó la invitación y propuso a Magyar una reunión intergubernamental en Jerusalén.
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es aquí donde uno viene a reírse?
Lleva 72 horas en el cargo y ya ha dicho que Rusia es bien y que sus combustibles fósiles… » ver todo el comentario
Ojalá
Xente con xente,que decimos en mi tierra.
Para formar parte de la UE los países deben acatar la autoridad de la Corte Penal Internacional. Si no la acatan, expulsión.
Y en el caso de Magyar, crucifixión.
www.meneame.net/story/peter-magyar-pone-fin-16-anos-gobierno-orban-gan
www.meneame.net/story/elecciones-hungria-2026-datos-directo
Lo que no se podía era tener un topo ruso dinamitando la.UE
¿La revolución húngara de 1956 culminó con la caída del gobierno afín a la URSS?
Es la primera vez que lo leo.
ahora a ver si se deja llenar por trump y bibi:
a) hasta las amígdalas, o
b) hasta el duodeno
Esa es la única duda que queda