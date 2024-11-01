edición general
39 meneos
39 clics
Magyar invita a Netanyahu a Hungría para celebrar el 70 aniversario de la Revolución Húngara

Magyar invita a Netanyahu a Hungría para celebrar el 70 aniversario de la Revolución Húngara

El primer ministro electo de Hungría, Péter Magyar, ha invitado al que pronto será su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, a Budapest para participar en la ceremonia de celebración del 70 aniversario de la Revolución Húngara, que culminó con la caída del gobierno afín a la URSS. El mandatario hebreo aceptó la invitación y propuso a Magyar una reunión intergubernamental en Jerusalén.

| etiquetas: magyar , netanyahu , hungría , israel
32 7 0 K 262 politica
36 comentarios
32 7 0 K 262 politica
Comentarios destacados:          
manuelpepito #1 manuelpepito
Lleva tres días y ya ha dejado claro la clase de grandísima mierda que es
32 K 392
Pertinax #3 Pertinax
#1 De casta le viene al galgo.
1 K 29
#4 Celsar
#1 si él era del partido de Orban y su exmujer ministra de Orban, no se ha ido muy lejos...
2 K 39
pepel #8 pepel
#1 Igual le está invitando a salir para que la Corte Penal Internacional lo pueda detener.:wall: :wall:
6 K 90
#13 IsraelEstadoGenocida
#8 No sería la primera vez que Netanyahu pisa Hungría sin que le detengan. Lo mismo es una trampa, como dices tú, pero lo dudo.
2 K 50
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso *
#1 de momento lleva 3 días y va a permitir que un hombre buscado por la Corte Penal Internacional por ciertos crímenes de extrema gravedad pise suelo Europeo…

xD xD xD xD xD es aquí donde uno viene a reírse?
15 K 182
Supercinexin #16 Supercinexin
#10 A ver, que este era el candidato ultrademócrata de extremo centro, el "europeísta" que arrancaba sonrisas y aplausos en Bruselas, la joven promesa, el aire fresco con vientos de libertad que venía a acabar con el hijo de putin de Orbán, ese peligroso antieuropeo, prorruso, amigo de Netanyahu, favorito del Kremlin, crítico del progresismo y las buenas maneras de Europa, xenófobo y populista.

Lleva 72 horas en el cargo y ya ha dicho que Rusia es bien y que sus combustibles fósiles…   » ver todo el comentario
9 K 124
Harkon #20 Harkon
#10 El PSOE, Sumar y todo el progrerío mediático aplaudiendo con las orejas a este tio hace 3 días
5 K 82
Mltfrtk #24 Mltfrtk
#20 Desde luego que sí.
2 K 42
Verdaderofalso #25 Verdaderofalso *
#20 #24 cosa sumada a los medios de derechas que me hizo arquear una ceja xD
2 K 47
#31 NoMeVeas
#20 Obviamente, pura ignorancia. Por desgracia, la izquierda no se escapa de ser esclava de los medios de propaganda.
1 K 27
Harkon #35 Harkon
#31 Algunos no lo hacen, pero son poquitos. Pero es verdad que pican muchos como tontos.
0 K 18
#11 eipoc
#1 pues aquí le han comido el ciruelo de arriba a abajo. Es la clase de persona que cae bien a toda la carteva genocida europea.
2 K 24
sotillo #12 sotillo
#1 Si no es peor que lo anterior es por que no tiene tiempo
4 K 50
#15 luckyy *
#1 a lo mejor es una trampa para detenerle.
Ojalá
1 K 22
antesdarle #23 antesdarle
#1 “Netanyahu ya visitó en abril de 2025 Hungría, invitado por Orbán y desafiando la orden de arresto que el Tribunal Penal Internacional emitió contra él por crímenes de guerra y contra la humanidad en la Franja de Gaza.”
2 K 34
#28 Piscardo_Morao
#1 Los húngaros han decidido cambiar de presidente para que no cambie nada....
1 K 20
Veelicus #5 Veelicus
Menuda sorpresa.... estaran los de la Sexta y compañia con el culo apretado, hace dos dias celebrando su eleccion y mañana a mirar para otro lado
5 K 78
#7 laruladelnorte *
, Netanyahu ya visitó en abril de 2025 Hungría, invitado por Orbán y desafiando la orden de arresto que el Tribunal Penal Internacional emitió contra él por crímenes de guerra y contra la humanidad en la Franja de Gaza.

Xente con xente,que decimos en mi tierra. :clap:
4 K 73
Kantinero #18 Kantinero
Es un hijo de puta distinto al de antes, expulsión de la CE ya
3 K 54
Waves #9 Waves
Igual sorprende y es una trampa para llevarlo ante la Corte Penal Internacional por genocidio, tortura, violaciones y crímenes de guerra.
2 K 39
rogerius #32 rogerius
Relacionada: www.meneame.net/story/corte-penal-internacional-exige-hungria-justifiq

Para formar parte de la UE los países deben acatar la autoridad de la Corte Penal Internacional. Si no la acatan, expulsión.

Y en el caso de Magyar, crucifixión. :troll:
1 K 29
Mltfrtk #21 Mltfrtk
El europeísta xD xD xD Y en Menéame los modernos lamiendo el culo a este hijo de un chacal xD xD xD por eso estaba la rata fascista de Von der Leyen tan contenta xD xD xD
1 K 24
Verdaderofalso #27 Verdaderofalso
#21 no serían los mismos que aplaudían al hijo del señor que estaba afiliado al partido nazi no?
0 K 20
#34 NoMeVeas
#30 Bueno, me congratula (malamente) que mi corazonada este cumpliéndose. Significa que mi criterio es el correcto y no me equivoco.
0 K 9
Mltfrtk #36 Mltfrtk
#34 Efectivamente, estuviste muy acertado :clap:
0 K 15
security_incident #17 security_incident
Holy shit
0 K 19
#33 CuiProdestHocBellum
Es del "PP" húngaro, no se podia esperar otra cosa...
1 K 18
#22 Suleiman
Veo que no ha cambiado mucho la cosa...
0 K 13
#29 Onaj *
Mientras no se oponga a las estrategias de defensa europeas, que haga para lo que le han votado. Es cosa de su país.

Lo que no se podía era tener un topo ruso dinamitando la.UE
0 K 12
#6 jorgeesc
Solo quiere complacer a Alemania...
0 K 11
A.more #2 A.more
Menudo hijo de
0 K 10
#19 pascuaI
La ceremonia de celebración del 70 aniversario de la Revolución Húngara, que culminó con la caída del gobierno afín a la URSS

¿La revolución húngara de 1956 culminó con la caída del gobierno afín a la URSS?

Es la primera vez que lo leo.
0 K 8
neiviMuubs #14 neiviMuubs *
Era de temer, siendo excompañero de partido con Orbán y con preavisos que ya habían de que el tipo no era demasiado "moderado" que digamos

ahora a ver si se deja llenar por trump y bibi:
a) hasta las amígdalas, o
b) hasta el duodeno

Esa es la única duda que queda
0 K 8

menéame