Magyar invita a Netanyahu a Hungría para celebrar el 70 aniversario de la Revolución Húngara

El primer ministro electo de Hungría, Péter Magyar, ha invitado al que pronto será su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, a Budapest para participar en la ceremonia de celebración del 70 aniversario de la Revolución Húngara, que culminó con la caída del gobierno afín a la URSS. El mandatario hebreo aceptó la invitación y propuso a Magyar una reunión intergubernamental en Jerusalén.