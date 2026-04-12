Elecciones Hungría 2026: Datos en directo

Elecciones Hungría 2026: Tisza se acerca a la mayoría de dos tercios Con el 30% del escrutinio completado, Tisza continúa ampliando su ventaja y se situaría ya en torno a los 132 escaños, frente a los 59 que obtendría el Fidesz de Viktor Orbán. La distancia entre ambos bloques se consolida conforme avanza el recuento.

| etiquetas: hungria , orban , tisza , fidesz , europa , europeísmo
Duke00 #1 Duke00
Pues para verlo en directo, mejor en la página oficial, ¿no?
vtr.valasztas.hu/ogy2026?filter=orszagos
Duke00 #2 Duke00
#1 Truco para quien quiera seguir cualquiera de las elecciones en el extranjero. El link oficial suele estar en la pagina de la wikipedia en inglés de esas elecciones.
HeilHynkel #4 HeilHynkel *
Pa los que como yo, no tengan ni idea de como se llaman los partidos húngaros (y enlacen con el link de #1, claro)

partido opositor: Tisza, (132 diputados)
Partido de Orbán : Fidesz (59 diputados)

Pues parece que van a mandar a Orbán a Mar-a-Lago a hacer de caddie.
Meneanauta #5 Meneanauta *
#4 Conservadores liberales contra conservadores nacionalistas.
No querría verme en esa tesitura.
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#5

El PP-VOX-Junts de aquí.
#11 NoMeVeas *
#7 Orban en un par de años vuelve o lo hacen bueno. Lo poco que he leído del partido que viene me parece un esperpento , el típico, "ni de izquierdas ni de derechas" que acaba siendo de derechas. Diria mas bien que son el Ciudadanos o el UPyD, que ya sabemos que camino acabaron cogiendo todos sus integrantes... Me fascina que esa pantomima siga siendo posible en Hungría.
Ojala me equivoque.
Duke00 #8 Duke00
#5 Creo que incluso llamar a Orban conservador nacionalista es un poco eufemismo.
#3 pozz
Parece que el batacazo de la putita de Putin es mayor al esperado. xD

Con casi la mitad del voto contado, Magyar dobla a Orcban xD xD
placeres #6 placeres
Bueno a no ser que las circunscripciones que falten sean precisamente los feudos del Orban, esta noche dormiremos con una buena noticia.
Muy malo tendrá que ser el nuevo partido, para hacerlo peor que Orban,
Stathamdepueblo #9 Stathamdepueblo
#6 la duda ofende :-D y si no al tiempo
ElenaCoures1 #10 ElenaCoures1
Una buena noticia el hundimiento de Orban
A fastidiarse putinejos xD
