Madrid vuelve a reventar la reunión del Consejo Interterritorial de Salud e insiste en que no entregará sus datos sobre los cribados

Madrid vuelve a reventar la reunión del Consejo Interterritorial de Salud e insiste en que no entregará sus datos sobre los cribados

Madrid ha vuelto a reventar la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Cuando todas las comunidades del PP estaban de acuerdo ya en entregar los datos sobre sus programas de prevención, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dice que no va a aportar esos datos que Sanidad necesita para dibujar un mapa con estos programas tras graves fallos que se han producido en Andalucía.

comentarios
karakol #2 karakol
Esperad lo peor.
1 K 32
eaglesight1 #7 eaglesight1
¿Tendrán algo que ocultar?
1 K 32
pitercio #10 pitercio *
#7 no tengo las pruebas pero tampoco dudas. Los antecedentes y el patrón de comportamiento son espeluznantes.
0 K 12
themarquesito #3 themarquesito
Requerimiento formal, y luego artículo 155. Basta ya de aguantar las desfachateces de Ayuso
2 K 29
#6 concentrado
#3 Creo que el 155 no puede prosperar ya que se necesita mayoría en el Senado para ello.
2 K 39
camvalf #9 camvalf
#3 el art 155 solo se puede activar en caso de que el gobierno de tarifa de turno esté completamente en rebeldía, cometiendo para ello delitos. Es más sencillo, a igual que se traspasan competencias, se les quita y quitar las competencia de sanidad a la condesa de Quirón es hacerle mucha pupita
0 K 12
#11 PerritaPiloto
#9 No. El artículo 155CRñE permite al Gobierno de España tomar medidas coercitivas cuando un gobierno autonómico incumple de manera grave sus obligaciones.

Felipe Gonzálw le mando en su día un requerimiento a Manuel Fraga, no necesitando emprender ninguna medida coercitiva.

Como se suele decir en ajedrez, "la amenaza suele ser más fuerte que la ejecución", aunque en este caso la comunidad de Madrid va a forzar la situación todo lo posible.
0 K 9
#4 concentrado
Fue Madrid quien animó a esta segunda reunión. Para reventarla de nuevo y hacer perder el tiempo. Me hace "gracia" el trasfondo: ¿quién se cree que es el estado español para pedir cuentas a una autonomía?
0 K 19
io1976 #5 io1976
Qué presenten las actas!!!
0 K 10
Andreham #8 Andreham
Los que siempre están del lado del ciudadano, la justicia y la verdad.

Ah, y la libertad.
0 K 8

menéame