Madrid vuelve a reventar la reunión del Consejo Interterritorial de Salud e insiste en que no entregará sus datos sobre los cribados

Madrid ha vuelto a reventar la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Cuando todas las comunidades del PP estaban de acuerdo ya en entregar los datos sobre sus programas de prevención, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dice que no va a aportar esos datos que Sanidad necesita para dibujar un mapa con estos programas tras graves fallos que se han producido en Andalucía.