Los consejeros del PP dan plantón a Mónica García en plena crisis por los cribados de cáncer

Los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y el del País Vasco se han levantado de la mesa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a los pocos minutos de haber comenzado, una reunión celebrada en Zaragoza en medio de la polémica por los cribados de cáncer, cuyos datos las comunidades del PP se han negado facilitar al Ministerio de Sanidad, tal y como les requirió tras los fallos detectados en el programa de cribado Andalucía.