edición general
15 meneos
20 clics
Los consejeros del PP dan plantón a Mónica García en plena crisis por los cribados de cáncer

Los consejeros del PP dan plantón a Mónica García en plena crisis por los cribados de cáncer

Los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y el del País Vasco se han levantado de la mesa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a los pocos minutos de haber comenzado, una reunión celebrada en Zaragoza en medio de la polémica por los cribados de cáncer, cuyos datos las comunidades del PP se han negado facilitar al Ministerio de Sanidad, tal y como les requirió tras los fallos detectados en el programa de cribado Andalucía.

| etiquetas: consejeros , pp , plantón , mónica garcía , crisis , cribados , cancer , inmorales
12 3 0 K 104 politica
6 comentarios
12 3 0 K 104 politica
Mangione #3 Mangione
El PP es un nido de antidemócratas enemigos de la función pública, ladrones, inútiles, sociópatas, psicópatas, criminales, inmorales, y terroristas. En cualquier país serio hace tiempo que habría sido ilegalizado como la banda criminal y para colmo multireincidente que realmente es.
3 K 39
#2 Acabose
Puta escoria el Partido Podrido y quiénes les sustentan.
3 K 36
XtrMnIO #5 XtrMnIO
Son escoria, y se comportan como tal, igual se piensan que sus votantes son tan estupidos como para seguir votándoles después de haber tenido una cagada tras otra cagada.
2 K 34
Macadam #1 Macadam
Haciéndose un Ayuso. Así solucionan estos los problemas de sus gobiernos
1 K 28
#4 albx
Parece que tienen claro que publicar los datos les perjudica más que no publicarlos.
0 K 11
elgranpilaf #6 elgranpilaf
Delincuentes, escoria, ladrones de guante blanco
0 K 10

menéame