Macron: "Europa debe usar la bazuca comercial si no la respetan"

Macron ha dicho que ahora se trata de elegir entre "aceptar pasivamente la ley del más fuerte», lo que conduciría a una política de "vasallaje y bloqueo" y a un "nuevo enfoque colonial", o defender un "multilateralismo eficaz". La soberanía nacional y la independencia son dos elementos clave. En ese sentido se entiende el reciente despliegue militar francés en Groenlandia: "sin amenazar a nadie, sino apoyando a un aliado y a otro país europeo".

a69 #6 a69
Buah ahora sí que va en serio... Se ha puesto las gafas de sol de malote!!!
skaworld #8 skaworld
#6 No tan deprisa, es posible que para contrarestar Von der Leyen se haya hecho la coleta
#10 jfgaliza
#6 es para que no se le vean los ojos hinchados de tanto llorar tras la humillación de Trump.
Pero bueno, Francia es realmente el único país con soberanía en la UE (sin bases de EEUU + disuasión nuclear).
josde #1 josde
A ver si es verdad y hacen algo, que no se quede todo en agua de borrajas.
Mountains #4 Mountains *
#1 Menos hablar y más actuar les diría yo a los títeres europeos..
josde #7 josde
#4 Mientras este la Ursula tragando todos los desmanes que nos mete el zanahorio, poco hará la UE
DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
#1 van a condenar muy fuerte pero ... nada más.
#13 miraqueereslinda
#1 pues si el "bazuca comercial" es Mercosur, para terminar de arruinar la agricultura y ganadería europeas, apaga y vámonos.
#2 candonga1 *
Hay alguna marca de vaselina que se llame "bazuca comercial"?
javibaz #3 javibaz
¿A que esperáis?
#14 Pivorexico *
Tiene pinta de que su señora lo volvió a calentar . :-O
comadrejo #12 comadrejo
Entre el comando pperoni europeo y los yankis de "Patriots for Europe" que dominan las votaciones del parlamento europeo lo máximo que se va a hacer es una genuflexión al agente naranja.
Noeschachi #5 Noeschachi *
No hace tanto que hablar de "multilateralismo" era mantra de BRICS piojosos. Ahora que EEUU empieza a tratar a los "grandes" de Europa como ha tratado al resto del mundo empiezan a abrir los ojos.

Por cierto algo que marida muy bien con Macron dando el discurso con gafas de aviador en plan Gaddafi
#9 omega7767
#5 pues si, europa está recibiendo democracia americana todavía suave, aún no es la democracia del bofetón que EEUU aplica en sudamérica u otros paises.
