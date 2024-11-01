·
33
meneos
57
clics
Liv Ullmann, sobre María Corina Machado: "Soy noruega. Si vas a menospreciar el Nobel, deberíamos quitártelo"
La actriz ha sorprendido con su discurso al recoger el premio de honor de la Academia de Cine Europeo en Berlín
liv ulmann
,
maría corina machado
,
noruega
,
nobel
,
trump
10 comentarios
#1
Escafurciao
*
Tranquila que el Nobel se ha menospreciado solo, más aún de lo que estaba.
20
K
265
#3
JackNorte
Ha hecho con el nobel justo lo que es obvio que iba a hacer. Quizas los jueces del nobel , tienen un criterio que habrioa que revisar , si realmente les preocupa, que lo dudo.
3
K
40
#7
karakol
Un premio Nobel no se puede revocar.
Si te lo dan, te lo dan para siempre, por mierda de persona que hayas sido, seas o puedas ser.
Es curioso como han quedado todos mal con este premio. Los noruegos por dárselo a esa tipa, la tipa en cuestión por regalarlo al pedófilo y el pedófilo, bueno, ese siempre queda como la mierda, pero en este caso, por aceptarlo.
Menudo esperpento todo.
2
K
38
#8
eltxoa
Qué importante se cree esta gente por dar un premio!
Cualquiera puede dar un premio. Si la gente lo reconoce tendrá prestigio. Si no será como el nobel de la paz.
2
K
36
#2
Tunguska08Chelyabinsk13
“Lo que está sucediendo ahora está fuera de nuestro entendimiento. Soy noruega. Le damos el Premio Nobel a alguien que lo merecía... "
Que crack!!! Debe ser una actriz cómica!
1
K
32
#5
elZurditoLoco
Un Nobel menospreciado no se puede menospreciar otra vez.
2
K
28
#10
pitercio
Se lo dieron a Kissinger, el desprestigio venía de largo.
0
K
19
#4
azathothruna
Que es Noruega?
0
K
16
#6
Pontecorvo
"Le damos el Premio Nobel a alguien que lo merecía y entonces, de repente, ese Premio Nobel va a otra persona. Es tan extraño".
Que algiuen le diga a esta señora tan petulante que el Nobel no puede ir a otra persona.
0
K
11
#9
slender_1
Dónde está el Nobel de Matemáticas??????
Ah, es verdad, que el Nobel es una porquería.
0
K
10
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
