edición general
28 meneos
46 clics
Los liberales progresistas ganan las elecciones en Países Bajos por delante de la ultraderecha, según el primer sondeo

Los liberales progresistas ganan las elecciones en Países Bajos por delante de la ultraderecha, según el primer sondeo

Los liberales progresistas de D66 han ganado este miércoles las elecciones en Países Bajos, por delante de la ultraderecha del Partido por la Libertad (PVV) que lidera el veterano Geert Wilders, de 62 años, y que sufre un hundimiento respecto a los últimos comicios. Según el primer sondeo a pie de urna, publicado por la televisión pública, los primeros obtendrían 27 escaños sobre un total de 150, frente a los 25 de los ultras.

| etiquetas: elecciones , países bajos , liberales , geert wilders
26 2 0 K 217 politica
19 comentarios
26 2 0 K 217 politica
Comentarios destacados:    
#2 Tunguska08Chelyabinsk13
"Partido de la libertad"? :-D En todas partes venden la misma mierda.
10 K 125
#4 tromperri
#2 la mierda de la escuela del hijo de puta de Steve Bannon, si.
3 K 38
#8 okeil
#4 Más bien la mierda que vendió Hitler en su momento presentándose como socialista y demócrata, habría que habilitar sistemas para eliminar a los partidos antidemócratas
1 K 25
cosmonauta #10 cosmonauta
#8 ¿Lo cualo?
1 K 26
#16 okeil
#10 El objetivo por el cual tenemos que luchar es el de asegurar la existencia y el incremento de nuestra raza y de nuestro pueblo; el sustento de sus hijos y la conservación de la pureza de su sangre; la libertad y la independencia de la patria, para que nuestro pueblo pueda llegar a cumplir la misión que el Supremo Creador le tiene reservada.” — Adolf Hitler , libro Mi lucha
Hay otra cita más clara pero ahora no la encuentro, si la localizo, te la pongo, en cualquier caso la libertad y la independencia siempre han sido los temas mas manidos del fascismo.
1 K 25
Golan_Trevize #7 Golan_Trevize
#2 Quedaría un poco feo que se llamaran a sí mismos "Partido de los sobres y la precariedad", a pesar de que sería mucho más honesto.
2 K 37
mente_en_desarrollo #12 mente_en_desarrollo
#2 Libertad y justicia son 2 conceptos muy abstractos que los que se los quedan, ganan el relato.

El segundo menos, pero el primero se lo han quedado los que según la historia, siempre han atacado el modo clásico de verlo.
1 K 21
EGraf #19 EGraf
#12 en Egipto el partido islámico de los Hermanos Musulmanes se llamaba, literalmente, "Libertad y Justicia" (Freedom and Justice Party)
2 K 26
Desideratum #14 Desideratum
#2 Sí, es como el fentanilo para votantes pobres de pensamiento. :troll:
0 K 15
nemesisreptante #5 nemesisreptante
Otro partido de derechas que en menos de cuatro años consigue cansar a sus votantes :clap: :clap: :clap:
2 K 35
#9 tyrrelco
#5 Eso venía a decir yo...los nazis no convencen en cuanto tocan poder.
1 K 25
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Yo de Países Bajos no me fio ni cuando me dicen la verdad.

Cosas de la historia.
1 K 30
Gandark_S1rk #3 Gandark_S1rk
igual de malo es. nazis o nazis acomplejados
0 K 11
#6 tromperri
#3 Ni puta idea tienes de que defiende el D66 y quien es Jetten ¿verdad?
0 K 8
#11 okeil
#6 Es que eso de liberal suena raro para un partido progresista.
es.wikipedia.org/wiki/Demócratas_66
0 K 10
#13 tromperri
#11 Si, a menudo se confunde liberal con neoliberal.
Es habitual en el resto de europa el uso clásico de liberal.
0 K 8
ContinuumST #15 ContinuumST
#11 "El objetivo principal del partido era democratizar el sistema político; proponía crear un sistema presidencial de estilo estadounidense. "

¡Acabáramos! :palm:
0 K 15
#18 okeil
#15 La organización de D66 está basada en principios de democracia directa. Las decisiones importantes se toman por referéndum.
Lo dice un poco más abajo, presidencial pero con democracia directa, curioso.
0 K 10
Duke00 #17 Duke00 *
#11 El socioliberalismo de toda la vida. Tampoco vamos a hacernos los sorprendidos ahora cuando una parte del PSOE tiene esa ideología.

La cuestión relevante aquí, es que baja la ultraderecha y no gana de nuevo un partido ultraliberal como el del imbécil de Rutte. El contexto es importante.
0 K 11

menéame