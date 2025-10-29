Los liberales progresistas ganan las elecciones en Países Bajos por delante de la ultraderecha, según el primer sondeo

Los liberales progresistas de D66 han ganado este miércoles las elecciones en Países Bajos, por delante de la ultraderecha del Partido por la Libertad (PVV) que lidera el veterano Geert Wilders, de 62 años, y que sufre un hundimiento respecto a los últimos comicios. Según el primer sondeo a pie de urna, publicado por la televisión pública, los primeros obtendrían 27 escaños sobre un total de 150, frente a los 25 de los ultras.
Hay otra cita más clara pero ahora no la encuentro, si la localizo, te la pongo, en cualquier caso la libertad y la independencia siempre han sido los temas mas manidos del fascismo.
El segundo menos, pero el primero se lo han quedado los que según la historia, siempre han atacado el modo clásico de verlo.
Cosas de la historia.
es.wikipedia.org/wiki/Demócratas_66
Es habitual en el resto de europa el uso clásico de liberal.
¡Acabáramos!
Lo dice un poco más abajo, presidencial pero con democracia directa, curioso.
La cuestión relevante aquí, es que baja la ultraderecha y no gana de nuevo un partido ultraliberal como el del imbécil de Rutte. El contexto es importante.