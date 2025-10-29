Los liberales progresistas ganan las elecciones en Países Bajos por delante de la ultraderecha, según el primer sondeo

Los liberales progresistas de D66 han ganado este miércoles las elecciones en Países Bajos, por delante de la ultraderecha del Partido por la Libertad (PVV) que lidera el veterano Geert Wilders, de 62 años, y que sufre un hundimiento respecto a los últimos comicios. Según el primer sondeo a pie de urna, publicado por la televisión pública, los primeros obtendrían 27 escaños sobre un total de 150, frente a los 25 de los ultras.