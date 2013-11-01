·
15
meneos
67
clics
Lemmings (Psygnosis, 1991)
Lemmings es el título de primera entrega de la exitosa saga de videojuegos de Ingenio y puzles para PC, publicado por Psygnosis en 1991.
videojuego
pc
14
1
0
ocio
7 comentarios
#1
Feindesland
Qué dificil era el jodido...
#3
Spirito
*
#1
Requería tener dos dedos de frente con cinco o seis neuronas disponibles.
#6
Democrito
No quisiera yo decir que hay versiones online que funcionan en un navegador porque hundiría la productividad del país
#7
Spirito
#6
#4
Asimismov
*
¡Cuánto tiempo perdí, y lo pasé!
Ya no volví a jugar en pc.
#5
Spirito
*
#4
Yo también lo pasé. Era una genialidad de juego.
Y el caso es que me gustaría jugar otra vez, en el móvil si pudiera ser, pero no he visto cómo puedo.
#2
Mltfrtk
La portada de la última Microhobby
7
7
comentarios)
