Lemmings (Psygnosis, 1991)

Lemmings es el título de primera entrega de la exitosa saga de videojuegos de Ingenio y puzles para PC, publicado por Psygnosis en 1991.

Feindesland
Qué dificil era el jodido...
xD
Spirito
#1 Requería tener dos dedos de frente con cinco o seis neuronas disponibles. :troll:
Democrito
No quisiera yo decir que hay versiones online que funcionan en un navegador porque hundiría la productividad del país :roll:
Asimismov
¡Cuánto tiempo perdí, y lo pasé!

Ya no volví a jugar en pc.
Spirito
#4 Yo también lo pasé. Era una genialidad de juego.

Y el caso es que me gustaría jugar otra vez, en el móvil si pudiera ser, pero no he visto cómo puedo.
Mltfrtk
La portada de la última Microhobby :foreveralone:
