Lawfare hasta el final : El juez Peinado procesa a Begoña Gómez por cuatro delitos

La misma justicia que no ve motivos para implicar al PP en el ‘caso Kitchen’, con un exministro del Interior procesado por usar a la Policía Nacional para destruir pruebas de la caja B del partido, se permite el lujo anunciar este lunes el procesamiento de la mujer de Pedro Sánchez, basándose en meras suposiciones y a ver si sale algo en el juicio.
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Aunque no recomiendo ni leerla, es del váter.
Fanáticos dice ...