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Lawfare hasta el final : El juez Peinado procesa a Begoña Gómez por cuatro delitos

Lawfare hasta el final : El juez Peinado procesa a Begoña Gómez por cuatro delitos

La misma justicia que no ve motivos para implicar al PP en el ‘caso Kitchen’, con un exministro del Interior procesado por usar a la Policía Nacional para destruir pruebas de la caja B del partido, se permite el lujo anunciar este lunes el procesamiento de la mujer de Pedro Sánchez, basándose en meras suposiciones y a ver si sale algo en el juicio.

| etiquetas: peinado , lawfare
14 3 0 K 187 politica
8 comentarios
14 3 0 K 187 politica
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador *
Relacionada

www.meneame.net/story/juez-peinado-cierra-instruccion-procesa-begona-g

Aunque no recomiendo ni leerla, es del váter.
3 K 66
Doisneau #4 Doisneau
El payaso este ha hecho un all in, que se jubila en 5 meses y hay que ver si puede rascar algo
1 K 32
#6 KaBeKa
Yo sólo quiero ver la carrera meteórica de su hija en ese nido de ladrones llamando pp... a ver si pagan o no pagan los servicios prestados. Porque total, él se jubila en meses y se le acaba el circo.
1 K 30
Meneador_Compulsivo #3 Meneador_Compulsivo
Ah vuelve el lawfare, el mismo comodín que utilizaban para defender a los compañeros del Peugeot del Número 1
2 K 23
#5 lawerka *
No se dan cuenta en Meneame de que lo que opinen unos fanáticos ideologizados sobre si esto es lawfare es más indicio de lo contrario que otra cosa
2 K 23
oceanon3d #7 oceanon3d *
#5 Lo tuyo sin embargo no es un indicio; es una certeza. :troll:

Fanáticos dice ... :-D :-D :-D
1 K 28
#8 lawerka
#7 uno que se ha dado por aludido
0 K 11
taSanás #2 taSanás
Y esas gafas de bakala trasnochado?
0 K 8

menéame