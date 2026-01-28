edición general
27 meneos
57 clics
LaLiga pide ayuda en la lucha contra la piratería: 50 euros por denunciar al bar que emita fútbol ilegal

LaLiga pide ayuda en la lucha contra la piratería: 50 euros por denunciar al bar que emita fútbol ilegal

La Liga sigue su lucha sin tregua contra la piratería en el fútbol. La patronal del fútbol español ha decidido intensificar su ofensiva contra las emisiones ilegales en la hostelería mediante una renovación profunda de su Canal de Denuncias. Su idea es recompensar a las personas que denuncien a los bares que realicen esta práctica ilegal.

| etiquetas: la liga , tebas , piratería
23 4 2 K 101 actualidad
69 comentarios
23 4 2 K 101 actualidad
Comentarios destacados:                
#12 Yo prefiero pagar 50 euros y entre todos denunciar a Tebas por los bloqueos y que acabe en la cárcel
#12 Nuisaint
Yo prefiero pagar 50 euros y entre todos denunciar a Tebas por los bloqueos y que acabe en la cárcel
20 K 202
Unregistered #18 Unregistered
#12 Cuenta con mi espada, bueno, con mis 50€
1 K 22
dark_soul #31 dark_soul
#12 ese esfuerzo no debería ser contra ese señor. Deberías preguntarte quién tiene los derechos de emisión de la liga? Quien puede, si quiere, cortar el acceso a internet? Quien se beneficia de que los usuarios les pagen por ver el fútbol?
0 K 7
#42 Vamohacalmano
#31 Cómo que no, es su presidente y el representante legal de la entidad. La Liga se beneficia de que los usuarios paguen por ver el futbol.
0 K 7
dark_soul #45 dark_soul
#42 los derechos de emisión de futbol son de su propiedad?
0 K 7
#47 Vamohacalmano
#45 La compañía para la que trabaja, de la que es presidente y apoderado, en la que toma decisiones estratégicas y de la que cobrará un jugoso bonus en función de resultados...es propietaria de los derechos de emisión. Es responsable legal y directo de la gestión de los derecho de emisión de la Liga y de su gestión y cesión a un tercero. Por lo que ojalá ese señor acabe en la carcel más pronto que tarde.
0 K 7
dark_soul #53 dark_soul
#47 primera noticia que fuera ceo de Movistar o Dazn
0 K 7
#54 Vamohacalmano *
#53 Corazón los derechos de emisión de la La Liga SON DE LA LIGA igual que tus derechos de imagen y los derechos de emisión de tu imagen son tuyos. Y los cede a terceros de forma temporal. Y el que los gestiona y decide a quien los cede y por cuántos billetes...es el putísimo Tebas. Nunca dejará de sorprenderme el pobre asalariado defendiendo al multimillonario mafioso que jode internet a medio país por sus loles.
0 K 7
dark_soul #59 dark_soul
#54 corazón. Movistar pago una millonada por ser el único que pudiera emitir la liga de futbol
0 K 7
#64 Vamohacalmano
#59 Si si es lo que te acabo de explicar. Es una cesión de derechos de emisión, la Liga y Tebas gana dinero porque la gente vea el futbol en Movistar como principal interesado porque es el que genera el producto. Yo ya te lo he explicado...si te apetece comérsela al Tebas fuerte...quien soy yo. Igual si en vez de sorber soplas le sale pelo.
0 K 7
The_Ignorator #34 The_Ignorator
#12 toma mis 100€  media
0 K 9
Fumanchu #4 Fumanchu *
Mi idea es que la liga es una empresa mafiosa, que hace cosas mafiosas y pide que seamos unos chivatos, en serio este tipo de delitos que no causan ningún tipo de conflicto social, como falsificar marcas, que son muy perseguidos pero en realidad no crean ninguna alarma social es que no me pueden importar menos.
7 K 72
#51 xuanra2002
#4 La mafia hace a veces cosas buenas.
Por ejemplo gracias a Al Capone las botellas de leche ponen la fecha de caducidad.
Por otra parte, han puesto el modo de contacto en plan mandar un mail a :troll:
0 K 6
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#0 Cámbialo de sub, "ciencia" no es el adecuado.
4 K 70
#6 Aleatoria
#3 Me he confundido. Gracias
1 K 25
Noeschachi #11 Noeschachi
#3 Es mas bien del sub "paciencia"
0 K 11
ciriaquitas #10 ciriaquitas
¿Los bares pagan entre 280€ o 400€ al mes por emitir futbol legalmente y ofrecen una recompensa de 50€? Menudos tacaños.
6 K 69
#37 EISev
#10 porque no hace falta más, asomarse a un bar a ver si lo emiten del canal específico te lo hace cualquier NiNi con una tarde libre
0 K 14
#13 poxemita
¿Con los 50 euros regalan un brazalete nazi o un carnet de la Stasi?
6 K 66
io1976 #2 io1976
Ya puestos podrian ofrecer 100€ a quienes denucien a los bares que cometen fraude fiscal y/o laboral.
6 K 65
elGude #22 elGude
#9 Go to #2
0 K 12
Virusaco #41 Virusaco
#22 Creo que LALIGA defiende su negocio y, en ete caso, creo que es legítima su propuesta. Denunciar por fraude fiscal y/o laboral no debería necesitar una recompensa económica para que un ciudadano lo denunciara, estamos en el terreno de los derechos básicos de un trabajador, así que debería ser responsabilidad de todos denunciarlo sin pedir nada a cambio.

Lo otro, es el negocio de una privada, así que sí, la interesada que de una recompensa. Otra cosa diferente es que alguien vea sensato denunciar a un bar por 50€.

Salu3
0 K 10
#50 Nouveau *
#2 y de paso 10.000€ a los que realizan falsas duncias.

Yo estoy hasta los cojones de inspecciones por falsas denuncias. Me han venido hasta los mossos de paisano.

Ante una denuncia, ellos han de actuar y tu demostrar que no incumples la legalidad.

Pd. Me llevo mal con el vecino
0 K 10
Mauro_Nacho #7 Mauro_Nacho
El futbol es el opio del pueblo, ojalá se vaya a hacer gárgaras la liga, fuente de corrupción y de alienación de la gente.
4 K 52
#5 Aleatoria
Este golfo no puede caer más bajo.
4 K 50
GuerraEsPaz #19 GuerraEsPaz
#5 no te creas. no va a tocar fondo, al igual que rubiales. que ambos cada vez que abren la boca es para ir de mal en peor xD
0 K 10
Un_señor_de_Cuenca #17 Un_señor_de_Cuenca
Cincuenta eurazos, la virgen. Esta gente cuando hace algo lo hace a lo grande.
3 K 45
devilinside #25 devilinside
#17 No reparan en gastos
1 K 19
XtrMnIO #8 XtrMnIO
Es acojonante el poder que tiene un negocio basado en dar patadas a una cosa redonda...
4 K 39
Furiano.46 #14 Furiano.46
#8 :-D :-D :-D todos los deportes los puedes vanalizar de ese modo.
1 K 20
devilinside #23 devilinside
#14 Banalizar, si no te importa
2 K 32
Furiano.46 #69 Furiano.46 *
#23 upssss. Perdón, no me fijé
0 K 10
XtrMnIO #29 XtrMnIO
#14 Es que cualquier deporte es banal, es un simple entretenimiento humano competitivo, se ve el fútbol como podría verse, por ejemplo, carreras de sacos o a ver quién llega mas lejos con el pis.
2 K 25
#62 Lusco2
#29 La tragaperras es un entretenimento banal? Tienes que saber que de la promoción del fútbol no solo viven los bares
0 K 7
#39 Vamohacalmano
#14 Y vandalizar.
0 K 7
#61 omega7767
#14 pero no todos tienen el mismo poder que el futbol
0 K 11
pitercio #48 pitercio
#8 el deporte en sí es la polla, una competición "no violenta" de bandas, con reglas simples, en la que se mezcla capacidad física, técnica y táctica. El negocio, es decir la mercantilización hasta límites irracionales y en este caso delictivos, es ajeno al deporte mismo. La ridiculización suele venir por su simpleza o por resultar muy seguido por fanatismo paleto, pero no veo yo el sentido a verter animadversión sobre el juego antes que sobre la explotación comercial que invade todo.
1 K 31
#57 EISev
#48 en resumen

Odio eterno al fútbol moderno
0 K 14
#33 EISev
#30 en la "mosca" en lugar de aparecer el logotipo del canal que sea que lo emita para particulares, en los bares sale uno distinto específico

Antes era por ejemplo canal Gol para particulares y GolBAR para bares.

Si llegaba un inspector y veía que no ponía BAR se tomaba una Cocacola y esperaba a que salieran unos dígitos con el código de abonado, que salen cada 5-10 min en una esquina. Los apuntaba y ponía la denuncia
2 K 36
Robus #16 Robus
Ahora es cuando la gente debería denunciar a TODOS los bares, cafeterías... y panaderías ya puestos! que tengan que perder el tiempo mirando uno por uno...

Me la repatea el futbol, pero ni agua a los que se apropian de internet para sus negocios.
2 K 33
GuerraEsPaz #26 GuerraEsPaz
#16 ya puestos denunciamos a laliga y a los equipos de futbol por ser la razon principal de la pirateria :-D
si no hubiera futbol, pues no haria falta piratear sus emisiones xD xD xD
2 K 33
The_Ignorator #40 The_Ignorator
#16 oye, es un win-win

Si no tienen el fútbol pirata les haces perder el tiempo a los secuaces de Don Tebas
Y si lo piratean....pues a ver si con suerte un bar de futboleros menos :-D
0 K 9
Virusaco #44 Virusaco
#43 Como buen chivato, voy a reportar tu comentario.

Salu3
3 K 16
#46 Vamohacalmano *
#44 y ¿qué vas a reportar? jajajajaja pídeles 50 pavos
0 K 7
Virusaco #49 Virusaco
#46 Estate tranquilo, si un @admin considera desacertado el reporte no te pasará nada. Pero bueno, no voy a ensuciar más el hilo respondiéndote. Tengo derecho a tener una opinión que defiendo con palabras. Si tu forma de coartar mi opinión es deseándome cualquier mal, sin justificación ni intento de réplica, allá tú.

Salu3
3 K 16
#52 Vamohacalmano *
#49 Pero ¿qué tranquilo y qué me va a pasar de qué? ¿qué dices? que esto es un foro de internet. Obviamente nada me va a pasar. Tienes derecho a tener la opinión de mierda de un chivato que habría informado a las SS de que sus vecinos son judíos. Un pobre asalariado defendiendo a una empresa mafiosa multimillonaria frente a un pequeño negocio...es que poco nos pasa. Dan ganas de ir siguiéndote por la calle y a la mínima norma o ley que te saltes ir mandando pantallazos a la Policía para que te multen, para que sepas lo que es. Y que además me den 50 pavos por cada una.
1 K -7
UsuarioXY #55 UsuarioXY
#49 pocas collejas te llevaste. Chivato.
1 K 13
Virusaco #58 Virusaco
#55 @admin desde luego mi comentario está sacando a reducir a los más valientes que se esconden tras una pantalla.

Salu3
0 K 10
#68 Vamohacalmano
#58 Pero si tu también estás detrás de una pantalla!!!! jajajajaja y encima llamando a papa admin porque te sacan los colores. Escucha, la buambulancia cuesta más de 50 pavos, reporta a un par más a ver si te va a salir a deber.
0 K 7
eltxoa #65 eltxoa
#44 qué ironía de comentario. Mis dies! :troll:
1 K 18
Graffin #1 Graffin
Y como sabes que es ilegal?
Yo he visto por ahí fútbol pirata que hasta te permite "sintonizar" el canal de fútbol de los bares.
1 K 15
dark_soul #20 dark_soul
#1 si ves que no tiene un aparato con el logo de Movistar es ilegal
1 K 21
javibaz #30 javibaz
#20 ¿lo tienes que poner a la vista de todo el mundo?
0 K 13
#35 Aleatoria *
#30 Creo que en los abonados de hostelería aparece el logo de LaLiga Bar en una esquina de la misma emisión.
Yo conocí un bar, cuyo dueño ya se jubilo, que pagaba la suscripción de Movistar de particulares, no de hostelería. Desde luego no le daba para pagar la liga bar y, mira, servía para que se reunieran los cuatro paisanos del pueblo a ver un partido. Hacía, digamos, una labor social.
0 K 9
#32 Vamohacalmano
#20 Pero...¿vale cualquier aparato? en plan: una polla enorme de goma con la cabeza con la forma de la calva del Tebas...y el logo del Movistar.
0 K 7
Virusaco #9 Virusaco *
Pues aquí estoy a favor de la iniciativa. Esta iniciativa es sensata y legítima. Denunciar por un acto ilegal y recompensar por ello. Aquí en esta propuesta no está coratando la libertad de la red, no está limitando a nadie a acceder a su web favorita. Está promoviendo una denuncia ante un acto ilegal.

Otra cosa es que la recompensa es ridícula, yo por 50 lereles que le den a LALIGA. Pero el bar que emite fútbol pirata y lo comparte no debería estar haciendo eso.

Salu3
5 K 13
#24 Aleatoria
#9 A ti te parece normal alentar un chivatazo con el que puedes joder la vida a un pequeño bar de barrio? Es una salvajada lo que pagan los bares por la emisión del fútbol, y lo que no sé es como hay locales que lo pagan.
Y todo para pagar las prebendas del mafioso y los árbitros, que son los mejor pagados de todas las ligas.
Con precios justos no hay piratería que valga.
1 K 16
Virusaco #38 Virusaco
#24 La forma de no joderse el bar es no emitir el partido, y ganamos todos: no se le puede denunciar, y el partido no lo ve ni el tato. No estoy a favor de joder a nadie, pero por aquí defendemos ser legales, ¿no?

Yo no chivataría por 50€. Pero entre esto y lo que está haciendo cortando internet los fines de semana, una propuesta la veo legítima y la otra una burrada.

Salu3
3 K 28
#43 Vamohacalmano
#9 Los chivatos os merecéis ir al peor círculo del infierno al morir.
0 K 7
#56 xuanra2002
#43 Los chivatos y delatores según la Divina Comedia van al noveno círculo, el de la Traición.
Congelados en el lago Cocito.
Luego ya dependiendo del tipo vas a una zona,
Caina, si traicionas a la familia
Antenora, si traicionas a la patria
Ptolomea, si traicionas a tus huéspedes o invitados
Judecca, si traicionas a tu benefactor.

Así que dependiendo de tu relación con el del bar escoge zona.
0 K 6
#60 Vamohacalmano
#56 Ten cuidado, que reporta la Divina Comedia también y le dan 50 pavinis más. Es su plan para hacerse rico.
0 K 7
alfre2 #67 alfre2
Por 50€ no vale la pena. A cómo está el fútbol? Por menos de 500€ no compensa
0 K 12
josde #36 josde *
50€ por ser un delator de unos pobres a unos sinvergüenzas que se están embolsando millones, muy rastreo tiene que ser.
0 K 11
eltxoa #63 eltxoa
Que solo tienen que checar en una base de datos. Denuncias al Batzoki del pueblo y ellos miran en su bb.dd si es cliente o no. Si no, se hace la visita.
0 K 11
#21 JanSolo
¿50 euros?¿Pero es que piensan que en este país los bares de futbol están llenos de alcohólicos y patéticos en situación de ruina que necesitan esos 50 urgentemente o que sencillamente tienen tan mala hostia como para joder al del bar? Pues en esto si tienen razón.
0 K 10
pacote #66 pacote *
Ale, ahora todos los yonkis del barrio a denunciar al del bar que los tiene expulsados. ¿Si la denuncia es cierta o no?, da igual, a ellos sólo les importa que ganarán para chutarse un día más.
(50 euros?. ¿Por qué esa cantidad?. Habrán pensado los jerifaltes de la liga "oye, ¿a cuanto está el pollo?, pues eso les vamos a ofrecer, pollo gratis", desde luego son todo unos expertos estos de la liga).
0 K 9
TripleXXX #28 TripleXXX
Que tiempos que el chivato esté solo a 50€ cuando arreglarte la boca sale por una pasta.
0 K 8
hazardum #15 hazardum
Me veo a gente denunciando sin ton ni son, y si cuela cuela

La verdad es que aunque no este mal que la gente denuncie delitos, esta forma de hacerlo parece bastante lamentable, ciertamente.
0 K 8
#27 Marcus78
pagan en efectivo o en suscripción ? :troll:
0 K 6

menéame