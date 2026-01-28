LaLiga pide ayuda en la lucha contra la piratería: 50 euros por denunciar al bar que emita fútbol ilegal

La Liga sigue su lucha sin tregua contra la piratería en el fútbol. La patronal del fútbol español ha decidido intensificar su ofensiva contra las emisiones ilegales en la hostelería mediante una renovación profunda de su Canal de Denuncias. Su idea es recompensar a las personas que denuncien a los bares que realicen esta práctica ilegal.
Por ejemplo gracias a Al Capone las botellas de leche ponen la fecha de caducidad.
Lo otro, es el negocio de una privada, así que sí, la interesada que de una recompensa. Otra cosa diferente es que alguien vea sensato denunciar a un bar por 50€.
Yo estoy hasta los cojones de inspecciones por falsas denuncias. Me han venido hasta los mossos de paisano.
Ante una denuncia, ellos han de actuar y tu demostrar que no incumples la legalidad.
Pd. Me llevo mal con el vecino
Odio eterno al fútbol moderno
Antes era por ejemplo canal Gol para particulares y GolBAR para bares.
Si llegaba un inspector y veía que no ponía BAR se tomaba una Cocacola y esperaba a que salieran unos dígitos con el código de abonado, que salen cada 5-10 min en una esquina. Los apuntaba y ponía la denuncia
Me la repatea el futbol, pero ni agua a los que se apropian de internet para sus negocios.
si no hubiera futbol, pues no haria falta piratear sus emisiones
Si no tienen el fútbol pirata les haces perder el tiempo a los secuaces de Don Tebas
Y si lo piratean....pues a ver si con suerte un bar de futboleros menos
Yo he visto por ahí fútbol pirata que hasta te permite "sintonizar" el canal de fútbol de los bares.
Yo conocí un bar, cuyo dueño ya se jubilo, que pagaba la suscripción de Movistar de particulares, no de hostelería. Desde luego no le daba para pagar la liga bar y, mira, servía para que se reunieran los cuatro paisanos del pueblo a ver un partido. Hacía, digamos, una labor social.
Otra cosa es que la recompensa es ridícula, yo por 50 lereles que le den a LALIGA. Pero el bar que emite fútbol pirata y lo comparte no debería estar haciendo eso.
Y todo para pagar las prebendas del mafioso y los árbitros, que son los mejor pagados de todas las ligas.
Con precios justos no hay piratería que valga.
Yo no chivataría por 50€. Pero entre esto y lo que está haciendo cortando internet los fines de semana, una propuesta la veo legítima y la otra una burrada.
Congelados en el lago Cocito.
Luego ya dependiendo del tipo vas a una zona,
Caina, si traicionas a la familia
Antenora, si traicionas a la patria
Ptolomea, si traicionas a tus huéspedes o invitados
Judecca, si traicionas a tu benefactor.
Así que dependiendo de tu relación con el del bar escoge zona.
(50 euros?. ¿Por qué esa cantidad?. Habrán pensado los jerifaltes de la liga "oye, ¿a cuanto está el pollo?, pues eso les vamos a ofrecer, pollo gratis", desde luego son todo unos expertos estos de la liga).
La verdad es que aunque no este mal que la gente denuncie delitos, esta forma de hacerlo parece bastante lamentable, ciertamente.