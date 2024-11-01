·
Un juez investiga a un policía municipal de Madrid por detenciones ilegales a empresarios del CBD
Dos propietarios de tiendas de CBD de la capital madrileña que fueron intervenidas han presentado una querella contra el agente que dirigía el operativo después de que las causas fuesen archivadas
#2
laruladelnorte
Algunos propietarios de esas tiendas sufren incautaciones de sus productos...no te digo na y te lo digo to.
3
K
32
#3
obmultimedia
#2
Algunos polis que se ve que no saben distinguir del CBD de la marihuana tradicional.
1
K
18
#6
indi11
#2
#3
pues sinceramente, pinta o a puritano o a que busca eliminar a la competencia del jefe....porque si fuera celoso de cumplir con la legalidad no sería acorde a sus principios el extralimitarse en sus funciones, no?
0
K
7
#5
Deviance
#2
Doy fe, un colega mío que tiene un grown shop ya ha sufrido un par de incautaciones y multas y ahí se las ha "merendao".
Ya mismo le doy un toque y que lo mire, porque se ha quedao sin pan y sin perro.
2
K
29
#1
elkaladin
No entiendo estás noticias recurrentes de policías acosando negocios legales que cumplen la normativa existente.
2
K
25
#4
Sinfonico
*
#1
Posiblemente presiones de algunos gerifaltes que viven por la zona y no quieren esas tiendas en sus barrios
Conozco un sitio que cuando se montó la primera gasolinera low cost la cerraron un par de veces y detuvieron al dueño a pesar de que tenía todo en regla. Luego se supo que fueron presiones de los dueños de las gasolineras de la ciudad, que intentaban asustarlo para que cerrara.
La policía funciona así, porque luego a ellos no les va a pasar nada por hacer algo ilegal, de eso se valen los gerifaltes que manejan el cotarro en muchas zonas , presionan al policía de turno que les debe favores y luego nada pasa.
Extorsión legal y pagada con dinero público.
1
K
17
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
