Lo que Juanma Castaño decía de expulsar a los equipos rusos y lo que dice ahora de las protestas en La Vuelta  

Algunos se han acordado de lo que el mismo Juanma Castaño decía hace algún tiempo sobre la expulsión de equipos rusos de diferentes competiciones y lo han resumido en un vídeo que muestra que lo que vale para unos no le vale para otros.
Un cantamañanas sin criterio.
Y encima no es capaz de hablar que se lo tienen que escribir, la referencia gratuita a ETA que no viene a cuento de nada.
COPE cada vez más fanáticos y sembrando el odio.
youtu.be/9KG48Kq77g4?si=FNtFwHwuwbZ0zS7X
Entre colonizadores se apoyan
Por eso, como los colonizadores no ven a los rusos como ellos, yo no veo a los rusos como ellos, pero tampoco negare las cagadas rusas.
Que majaderías habrían dicho.