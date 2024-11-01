edición general
Lo que Juanma Castaño decía de expulsar a los equipos rusos y lo que dice ahora de las protestas en La Vuelta

Lo que Juanma Castaño decía de expulsar a los equipos rusos y lo que dice ahora de las protestas en La Vuelta  

Algunos se han acordado de lo que el mismo Juanma Castaño decía hace algún tiempo sobre la expulsión de equipos rusos de diferentes competiciones y lo han resumido en un vídeo que muestra que lo que vale para unos no le vale para otros.

Skiner #1 Skiner *
Juanma Castaño es un baboso y queda demostrado constantemente.
Un cantamañanas sin criterio.
Y encima no es capaz de hablar que se lo tienen que escribir, la referencia gratuita a ETA que no viene a cuento de nada.
COPE cada vez más fanáticos y sembrando el odio.
12
javibaz #2 javibaz
#1 y mala persona.
7
vviccio #3 vviccio
Está sacado de contexto porque el contexto es {0x1f4b6} {0x1f4b6} {0x1f4b6} {0x1f4b6}
2
traviesvs_maximvs #5 traviesvs_maximvs
Juanma Castaño es subnormal veinticinco horas al día.
2
eddard #21 eddard
hay que ser un infraser para ver una protesta de cientos de personas ante un genocidio y decir que son etarras... menuda basura de persona. Y ahora qué? En Cantabria también hay etarras protestando???
1
carakola #19 carakola *
Buen ejemplo de propaganda otaneja y pro genocidio. Van de la mano.
0
Libelulo #15 Libelulo
Madre mía, y saber que vamos a estar gobernados con esta asquerosa, vil e inmunda derecha.
1
SeñorPresunciones #10 SeñorPresunciones
Juanma Castañas solo atiende al dinero que le frotan por los hocicos. Nada nuevo cara al sol.
0
Malinke #9 Malinke
No entiendo porque no se calla y queda mejor.
0
#8 eipoc
Este tío es vomitivo.
0
Aokromes #4 Aokromes
su foto tendria que aparecer en el diccionario en la definicion de cinismo.
0
chemari #17 chemari
Por un puñado de shekels te argumenta lo haga falta :take:
0
azathothruna #7 azathothruna
Lo ven?
Entre colonizadores se apoyan
Por eso, como los colonizadores no ven a los rusos como ellos, yo no veo a los rusos como ellos, pero tampoco negare las cagadas rusas.
0
babuino #14 babuino
#7 todo bien por ahí arriba?
0
#6 poxemita
Cambiar de opinión es algo habitual, seguramente si revisasemos lo que decían algunos cuando se sancionó a equipos rusos y lo que dicen ahora igual nos encontramos con cosas similares pero en orden diferente.
0
Andreham #22 Andreham
#6 El candidato Pedro Sánchez decía unas cosas y el Presidente Perro Sánchez otras, pero eso no vale porque no es de los tuyos.
0
nightrain #16 nightrain
Castaño Hijo de Puta !!!!
0
Skiner #13 Skiner *
Imaginen que hubiera existido la COPE en 1492 cuando se expulso a los judios de España o les obligaron a convertirse al catolicismo
Que majaderías habrían dicho. :troll:
0
#12 pirat
Los defensores del genocidio destacan por su coherencia.
0
Jajota #18 Jajota
La verdad es la verdad la diga agamenon o su porquero y de un mamporrero estómago agradecido poco se puede esperar. La coherencia es difícil cuando te vendes
0
#20 selufetto
De verdad, qué ridículo.
0

