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Juan Carlos I, ovacionado en la plaza de toros de la Maestranza de Sevilla
La entrada del rey emérito Juan Carlos I en la plaza de toros de la Maestranza en Sevilla en el último domingo de semana santa ha provocado una inmensa ovación del público, plagada de vivas al rey.
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:
la infernal comedia
,
no faltaba nada
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actualidad
59 comentarios
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actualidad
Comentarios destacados:
#11
#1
No me parece que el público de una plaza de toros sea representativo del sentir mayoritario del país, la verdad.
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relacionadas
#5
NoPracticante
Si el campechano es tan tan popular por qué no aprovechan y hacen un referéndum.
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K
56
#10
MoñecoTeDrapo
#5
y otro sobre los toros.
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#22
GeneWilder
#5
O lo torean, para que no se extinga.
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#40
NoPracticante
#22
ahí ahí.
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#1
BoosterFelix
*
Me ha parecido interesante dejaros este precioso botón de muestra de la verdadera realidad de este antro de país que os han regalado vuestros antepasados y vosotros regaláis a vuestros hijos.
No esperéis mucho desarrollo en este despaís en los próximos 3000 años. Al menos no "desarrollo" del que se entiende como tal en otros países, como Alemania o EEUU. Lo que el reino de España desarrolla es el subdesarrollo.
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56
#11
PasaPollo
#1
No me parece que el público de una plaza de toros sea representativo del sentir mayoritario del país, la verdad.
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360
#15
aPedirAlMetro
*
#11
El público de una plaza de toros representa mejor a la antiespaña.
Y son una minoria.
Juan Carlos I sabe muy bien dónde meterse, para recibir un baño de masas.
No lo verás visitando universidades publicas, por ejemplo.
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#51
jjmf
#15
Ha recibido cerca de veinte doctorados honoris causa, la mayoría de universidades públicas.
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#59
aPedirAlMetro
#51
creo que confundes la institución y sus administradores, con quienes estudian en ellas, que son la auténtica comunidad universitaria, numéricamente hablando.
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#20
BoosterFelix
#11
Para ser una minoría, han conseguido que en España haya una monarquía y una ley que dice que la tauromaquia y la monarquía siguen siendo la cultura del país.
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#26
PasaPollo
#20
No te discuto el peso de esa minoría, simplemente digo que no creo que sea "la realidad".
Por otra parte, sí que creo que la tauromaquia es cultura. La monarquía igual. El problema, pienso, es que "cultura" es un término polisémico y engañoso. Son cultura en su tercera acepción: " Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo". Pero no creo que sean "cultura" en el sentido que a veces se le da, "alta cultura", conocimiento digno de elevación o reconocimiento.
Yo creo que sí que es cultura, y que luego hay que decir: ¿Y qué?
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#34
BoosterFelix
*
#26
Decir que la tauromaquia es cultura es como decir que sacrificar bebés humanos a los dioses es cultura porque lo fue en el pasado. La tauromaquia no es cultura, la tauromaquia fue cultura, que es muy distinto.
Una cultura no nace porque lo decrete un BOE, o porque un grupo de amigos decida que de repente empezará a existir. Una cultura, una auténtica cultura desde la perspectiva técnica sociológica, va directamente asociada a un contexto histórico, económico, científico y tecnológico.…
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#35
PasaPollo
#34
¿Sabes? Si se siguiese sacrificando bebés humanos a los dioses seguiría siendo cultura. Por desgracia. Repito que la cultura es un conjunto de usos y tradiciones, no que eses usos sean buenos o malos. No porque algo sea cultura es bueno. Soy antitaurino, por si no quedaba claro. Pero yo no sé si me estás leyendo con atención, la verdad.
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#37
BoosterFelix
#35
"Si se siguiese sacrificando bebés humanos a los dioses seguiría siendo cultura."
En absoluto. Cultura es justificación, no repetición. Que sacrifiques muchos bebés a los dioses no es cultura; cultura es que esos sacrificios tengan o no una justificación.
Las repeticiones las puedes crear, pero la justificación no la puedes crear, porque para crear la justificación tendrías que ser capaz de borrar de la memoria colectiva humana el conocimiento actualmente tenido de que los dioses no producen las lluvias.
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#39
PasaPollo
#37
Cualquier cosa puede ser cualquier cosa si te inventas la definición, eso seguro.
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#41
BoosterFelix
#39
Pues nada, ya sabes, aplícatelo tú.
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#43
PasaPollo
#41
Yo te he puesto una definición de la RAE. Que no es lo más preciso, estoy de acuerdo, para términos tan complejos, pero sin duda no es algo que yo me haya inventado, ¿no crees?
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#46
BoosterFelix
#43
"Modos de vida" puede perfectamente significar "estado o situación científica y tecnológica de una sociedad", es decir, puede referirse a un contexto justificador.
Por otra parte, yo no me fiaría mucho de la cualificación de un diccionario que en vez de decirte que el capitalismo es una concentración desequilibrada y antieconómica del capital te dice que es un "sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de mercado."
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#48
PasaPollo
#46
Okey, pues usemos otros diccionarios u otras fuentes. La Wiki cita a Edward Tylor y dice que
"La cultura es un concepto que abarca el comportamiento social, las instituciones y las normas que se encuentran en las sociedades humanas, así como el conocimiento, las creencias, el arte, las leyes, las costumbres, las actitudes y los hábitos de los individuos de estos grupos."
Sigue:
"En el siglo XX, la «cultura» surgió como un concepto central de la antropología,
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#50
BoosterFelix
#48
Me estás diciendo que si mañana ponen en el BOE que a partir de mañana sacrificar bebés humanos a los dioses para que llueva será cultura en España, entonces a partir de mañana sacrificar bebés humanos a los dioses para que llueva será cultura en España.
Lo siento pero la cultura no funciona así, ya pueda decir el BOE lo que quiera decir.
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#53
manzitor
#50
Manifestaciones culturales (sacrificios a los dioses de los Mayas), lo son también todo lo que rodea a la tauromaquia. Que chirrie con los usos y costumbres actuales es normal en la evolución de las cosas, pero técnicamente sigue siendo una manifestación cultural, casposa, trasnochada o cruel, pero eso es.
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#44
hazardum
*
#34
Yo creo como
#35
que es cultura en cuanto a la definición de modos/costumbres de vida, ya que siempre ha formado parte de los usos y costumbres españolas, nos guste o no, o sea un mierda que se siga permitiendo. Que forma parte de la cultura española no quiere decir que sea bueno, al igual que en roma tenían los gladiadores, en otros sitios caza de zorros, etc.
Lo que no es, es un arte, que es como lo interpretan los que dicen que es el toro es "cultura", asimilándolo a las escuelas artísticas habituales, pintura, escultura, cine, etc. Que supongo es a lo que te refieres, que no es cultura artistica ni nada que haya que preservar para las generaciones futuras, ahi creo que todos estamos de acuerdo.
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#55
muerola
#34
a ver en principio todo lo que no es natural es cultural, eso no significa que sea bueno
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#58
Pájaroloco
#34
Los únicos que pueden decir si la tauromaquia es o no es cultura son los que la conocen , no los que la ignoran y por ello estoy más cerca de un Miguel Hernández, Lorca, Picasso, Orson Wells o un Cesc Gelabert creadores de coreografías, música o poesía a partir de la tauromaquia.
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#27
Tx4
#20
Es lo que tiene dejar morir a un dictador en la cama, que no se ha acabado.
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#49
DonaldBlake
#20
El poder, desde el principio de los tiempos, siempre lo ha ostentado una minoría.
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#57
Escafurciao
#20
es que es cultura de este país, aunque nos pese, como con toda su demás cultura patria, llámese machismo, alcoholismo o devoción.
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#21
emmett_brown
#11
Igual van a plazas de toros por eso. Es un espacio seguro para los borbones.
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#24
Chiguito2
#11
al menos de una buena parte si lo es
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#28
PasaPollo
#24
Hm, ¿tú crees que la Maestranza de Sevilla es siquiera representativo de una buena parte? Teniendo en cuenta que la mayor parte de españoles son antitaurinos, ya por ahí mal vamos. Es que hasta dudo siquiera, fíjate, que sea representativo de una buena parte de Andalucía. Tal vez de Sevilla, no lo sé, que ahí he conocido a un buen número de capillitas (aunque también a igual número de personas totalmente opuestas)
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#36
jacm
#11
Lamentablemente las corridas de toros representan a una parte importante del país. Basta con ver los resultados electorales.
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#38
carademalo
#11
Depende de si el evento es una corrida de toros o un concierto de Sabina.
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#42
PasaPollo
#38
Aunque sabes que te aprecio, aquí has meado fuera de tiesto. No son dos eventos comparables, y pretender equiparar un evento en el que un animal sufre delante de un público que sólo espera verlo morir, con el toreo, es una falsa equidistancia.
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#56
Escafurciao
#11
no le hace falta, es su público y se lo folla-torea cuando quiere
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#12
Ransa
#1
Hay que pensar que los presentes en la plaza de toros, en sevilla, son un subconjunto pequeño de la sociedad española.
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31
#47
angeloso
#1
Me quedo con el desarrollo de España ante el de EEUU cada día de la semana.
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13
#8
ipanies
Que aplauden esos plebeyos anormales?? Hostia que puta vergüenza
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#19
mosfet
#8
Esque no paro de pensarlo y no consigo dar con la respuesta...
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7
#52
vGeeSiz
#19
y tanto, es como cuando aplauden a Pedro Sánchez, a Áznar, Felipe González, Zapatero, Rajoy...
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#2
ctrlaltsupr1
¡Vivan las cadenas!
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37
#3
GeneWilder
*
“¡Vivan las caenas!”
Edit:
#2
Fuiste más rápido, forastero
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45
#9
Sacapuntas
Cuánto lacayo queda aún.
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#17
mmlv
Significativo. ¿Quién sino un nini, ladrón, putero y puesto por Franco iba a ser el ídolo de la borregada voxera?
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#29
Nasser
La mierda aplaudiendo al mojón
. Ríete tu de los dibujos animados.
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#7
Deviance
Y es por estas cosas que algunos a veces nos avergonzamos de nuestra querida España.
Manda cojones.
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28
#4
xaxipiruli
Asco de paisanos
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28
#18
Tunguska08Chelyabinsk13
*
Es un modelo a seguir para muchos, defraudar a hacienda, y no pagar por ello. Recibir donaciones y ponerlas a nombre de otro ('patrimonio nacional') para disfrutarlas sin pagar nada, etc. La personificación del privilegio por razón de nacimiento o por dorarle la píldora a Pakito.
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#33
LuigiR
Nos roba, le aplauden. No se puede ser más tonto.
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21
#16
mosfet
Da igual que seas un putero vividor mafioso cazador de elefantes, el pueblo de aclama.. por? ¿por qué motivo le aclama la gente, qué ha hecho ? si parece que su hermano era la mejor opción hasta que tuvo aquel "accidente".
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#14
Rogue
Lo confundieron con un morlaco
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#13
Casiopeo
Lo de los cuernos siempre se le ha dado de fábula, cierto es.
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#6
kosako
Como dice el Bizcocho en la chirigota de este año, a ver si pronto se reúne el emérito con el hermano.
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#23
Kleshk
Es curioso, hace unos meses toda la fachaesfera quería que le permitiera volver al Juan Carlos a España...
Y parece que puede venir cuando le de en gana
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11
#32
NanakiXIII
#23
siempre ha podido venir cuando le ha dado la gana. Si se marchó fue por vergüenza. No la suya, sino la de su hijo y cómo eso iba a minar la institución, que es lo que realmente le importa al hijo. Al hemerito le da igual ya todo.
Lo que pasa es que el tiempo diluye el azucarillo. Pero aunque no se vea el azúcar, la mezcla sigue dulce.
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#31
Peka
¿Cuando ha sido el referéndum?
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K
10
#45
zuul
Vasallos todos ellos
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K
9
#25
hazardum
*
Uno mata elefantes y animales por diversion, otros ven matar toros por diversion, tiene sentido que compartan cosas.
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K
7
#54
Sigo_intentandolo
Ha sido el responsable de hacerme republicano... y como yo miles...
creo que hay que agradecértelo..
0
K
7
#30
xaxipiruli
*
Fjejejhe
0
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7
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59
comentarios)
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No esperéis mucho desarrollo en este despaís en los próximos 3000 años. Al menos no "desarrollo" del que se entiende como tal en otros países, como Alemania o EEUU. Lo que el reino de España desarrolla es el subdesarrollo.
Y son una minoria.
Juan Carlos I sabe muy bien dónde meterse, para recibir un baño de masas.
No lo verás visitando universidades publicas, por ejemplo.
Por otra parte, sí que creo que la tauromaquia es cultura. La monarquía igual. El problema, pienso, es que "cultura" es un término polisémico y engañoso. Son cultura en su tercera acepción: " Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo". Pero no creo que sean "cultura" en el sentido que a veces se le da, "alta cultura", conocimiento digno de elevación o reconocimiento.
Yo creo que sí que es cultura, y que luego hay que decir: ¿Y qué?
Una cultura no nace porque lo decrete un BOE, o porque un grupo de amigos decida que de repente empezará a existir. Una cultura, una auténtica cultura desde la perspectiva técnica sociológica, va directamente asociada a un contexto histórico, económico, científico y tecnológico.… » ver todo el comentario
En absoluto. Cultura es justificación, no repetición. Que sacrifiques muchos bebés a los dioses no es cultura; cultura es que esos sacrificios tengan o no una justificación.
Las repeticiones las puedes crear, pero la justificación no la puedes crear, porque para crear la justificación tendrías que ser capaz de borrar de la memoria colectiva humana el conocimiento actualmente tenido de que los dioses no producen las lluvias.
Por otra parte, yo no me fiaría mucho de la cualificación de un diccionario que en vez de decirte que el capitalismo es una concentración desequilibrada y antieconómica del capital te dice que es un "sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de mercado."
Sigue:
"En el siglo XX, la «cultura» surgió como un concepto central de la antropología,
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Lo siento pero la cultura no funciona así, ya pueda decir el BOE lo que quiera decir.
Lo que no es, es un arte, que es como lo interpretan los que dicen que es el toro es "cultura", asimilándolo a las escuelas artísticas habituales, pintura, escultura, cine, etc. Que supongo es a lo que te refieres, que no es cultura artistica ni nada que haya que preservar para las generaciones futuras, ahi creo que todos estamos de acuerdo.
Edit: #2 Fuiste más rápido, forastero
Manda cojones.
Y parece que puede venir cuando le de en gana
Lo que pasa es que el tiempo diluye el azucarillo. Pero aunque no se vea el azúcar, la mezcla sigue dulce.
creo que hay que agradecértelo..