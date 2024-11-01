edición general
110 meneos
262 clics
Joaquim Bosch, sobre Adamuz: "Para imputar a alguien, se tiene que demostrar que algún cargo tenía información y no actuó"

Joaquim Bosch, sobre Adamuz: "Para imputar a alguien, se tiene que demostrar que algún cargo tenía información y no actuó"  

"Para que haya responsabilidad de tipo penal en un accidente como el de Adamuz, no basta con saber que se tenía que haber hecho algo sobre la vía y que no se hizo". "Para que se pueda acusar o imputar a alguien en el plano penal, se tiene que demostrar que algún cargo de Adif o el Ministerio tenía la información de que algo estaba pasando y que pudiendo resolver el problema, de manera negligente no actuó"

| etiquetas: joaquim bosch , adamuz , imputación
59 51 5 K 361 actualidad
35 comentarios
59 51 5 K 361 actualidad
Comentarios destacados:          
lonnegan #2 lonnegan
Mmmm.. pues Mazón no actuó y estaba informado, que yo sepa no está imputado..
24 K 275
pitercio #8 pitercio
#2 tú también te has dado cuenta. El sistema está hecho para conseguir una máxima irresponsabilidad de los responsables, el control completo del dinero, confusión total sobre los procedimientos, opacidad sobre los flujos de caja y revertir sobre los particulares cualquier culpa o desvío.
2 K 37
Harkon #14 Harkon *
#2 porque está aforado y la investigación ahora mismo no está en el supremo, si no, lo estaría, ya lo explicaron hace tiempo.

Cc #8
2 K 40
Esteban_Rosador #9 Esteban_Rosador
#2 no está imputado porque está aforado y la jefa de la Dana Pedrosa el caso si dijera que hay que imputarlo. Es una buena noticia, porque creo que esta jueza va a investigar todo al detalle antes de soltar el caso.
7 K 99
El_Tio_Istvan #31 El_Tio_Istvan *
#9 la jueza está evitándole para que el juicio no vaya al TSJV o a la audiencia (tribunales cuestionables). Lo está haciendo muy bien estructurando un caso que ningún tribunal podría sobreseer sin caer en el desprestigio.

Necesitamos una legión de juezas instructoras como ella.
1 K 31
#28 Ganpalo
#2 La informacion que tenía es que la borrasca iba para Cuenca jejejejejejejejejjjej
0 K 6
#34 Alqui
#28 Pues por eso Mazón, como persona consecuente, se pasó la tarde mirando pa Cuenca.
0 K 7
earthboy #29 earthboy *
#2 Si quiere ayuda que la pida.

#3 "Si los tramos no se revisan con la periodicidad suficiente" será culpa de cualquiera menos del responsable.
0 K 10
El_Tio_Istvan #30 El_Tio_Istvan *
#2 Bosh está "dando pistas" pero la jueza Paiporta sabe por dónde quiere llevar "el tema".

La basura humana de mazon ha dado con uno de esos pequeños peldaños no podridos del régimen.
0 K 11
#1 vGeeSiz
Si, ahora nadie se había quejado, ni maquinistas ni usuarios, nadie. Todo funcionaba a la perfección.

Maldito Bosch sectario
17 K 109
kumo #3 kumo
#1 Si los tramos no se revisan con la periodicidad suficiente qué información van a tener? Si no se molestan en saber si se hacen las revisiones, qué información van a tener?
2 K 28
#4 vGeeSiz
#3 La información de que, usuarios y maquinistas, ponian quejas. Suficiente información como para al menos saber que algo estaba pasando allí
6 K 61
kumo #5 kumo
#4 Me refiero a que la estupidez esa del envío no tiene sentido. Si un cargo no ejerce y hace por informarse, está dejando sus funciones del mismo modo que si se informa y tampoco hace nada.
2 K 28
#10 mcfgdbbn3
#3: Si los tramos no se revisan con la periodicidad suficiente

¿Nos dices cuál es la periodicidad con la que se tienen que revisar los tramos? Ya que haces esa alusión, al menos dinos lo que sabes sobre ese tema.
7 K 85
kumo #11 kumo
#10 Antes de nada, es un condicional, pero ya que estamos, por lo que he leído ayer u hoy, parece ser que en al menos 60 días no se hizo ninguna revisión y que en Alemania, Italia y Japón (Con alta velocidad) se hubiesen realizado entre 3 y 4 inspecciones del tramo en ese mismo tiempo.

No sé si lo correcto es hacer una, dos o tres, pero cero pinta mal.

Me he ido a buscarlo, ya que estaba, y el número de revisiones no es que sea muy alto:…   » ver todo el comentario
2 K 22
#12 mcfgdbbn3
#11: Sí, el típico condicional para insinuar cosas que no son.
2 K 42
kumo #13 kumo
#12 Como ya te he contestado, mi respuesta es en función de la información que he estado leyendo y que tengo la cautela de condicionar porque en estos días se ha estado leyendo de todo y no siempre era correcto. Parece cierto, pero a saber.

Ahora bien, si no te gusta la respuesta, pues no preguntes. Que de momento, salvo quejarte no has argumentado nada. De hecho, dices que he insinuado cosas que no son, pero ni siquiera das un dato. Así que el que está poniendo en duda algo y a alguien de forma sibilina aquí, eres tú ;)

Venga a pasar la tarde que queda mucho lunes.
1 K 19
HeilHynkel #21 HeilHynkel
#13

Veo que no es la IA la única que alucina.
1 K 24
HeilHynkel #20 HeilHynkel
#11

Como se nota que no tienes ni idea del sistema ferroviario alemán. Rodalíes a su lado, es un tren japonés.
4 K 65
#27 Dakxin
#10 te lo digo yo. He leido comparaciones esta semana con la Alta Velocidad de Francia, Japon y China. Varias veces al mes en todos ellos
0 K 7
Pulpatine #16 Pulpatine
#1 Vamos pasando del "es todo un bulo de los medios del fango fascista" al "buenoooOOOOOOoo... es que legalmente igual no se pueden probar esas cosas"

Y sí: quizá no se pueda probar en un juzgado. Pero resulta que se lleva avisando meses. MESES. Maquinistas, ferroviarios, usuarios...

Pero "no se podía saber". No se podía saber que dedicar el 85% de los fondos europeos a construir líneas nuevas (e inaugurables; con fotos de rigor) y el 15% al mantenimiento podía dar problemas. No se podía saber que invertir un 63% menos que en 2010, con muchísimas más líneas y viajeros tras la liberalización fuese a dar problemas.

No se podía saber.

PD: Ya: ya me lo sé. La culpa: ¡del PP!
5 K 46
jonolulu #23 jonolulu
#1 Los máquinistas ya pidieron que se desvinculasen sus quejas del accidente y que se investigase. Pero tu eres más listo
4 K 52
Pedro_Bear #26 Pedro_Bear
#1 Currículum: virólogo, vulcanólogo, experto en redes eléctricas, experto en Danas, y trenólogo con master en soldadura.
1 K 21
oceanon3d #6 oceanon3d
Ahora mismo Ana Rosa con los de El Mundo con el bulo de los railes viejos y el punto de descarrilamiento.
10 K 95
Mildranx #33 Mildranx
#6 De bulo nada, q ya lo ha reconocido el mismo ministro...
1 K 17
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
Ahora va a resultar que la dejación de funciones no es delito.

Empieza la campaña Salvar al soldado...
7 K 68
Harkon #15 Harkon
#7 por muy mal que me caiga puente aquí no hay dejación alguna de funciones. Puente será un payaso pero lleva dando explicaciones, en su puesto y actuando desde el minuto uno, no como Mazón que en medio de un desastre con muertes reconocidas estaba borracho intentando mojar el churro
5 K 59
Chinchorro #17 Chinchorro
#7 ¿Qué dejadez de funciones se ha producido con exactitud?
1 K 19
#18 Emotivo
Que imputen a la vía o mejor, que imputen al bogie que salió volando por descomposición.
2 K 17
Maki_Hirasawa #24 Maki_Hirasawa
Al final a pesar de haber quejas, videos y de todo, quedará en nada porque es que no le llegó porque le entro en el spam.
1 K 16
#19 UNX
Esto en al ámbito penal. Para otros ámbitos, está el voto.
0 K 14
ahoraquelodices #22 ahoraquelodices
Este no tiene ni idea, lo importante es soltar bulos y sembrar las suficientes dudas en la opinión pública para forzar una dimisión.
Esperar a las investigaciones es de pardillos.
0 K 7
Palas_Memeces #25 Palas_Memeces
En un Estado de Derecho ... en los estados de desecho ...
0 K 7
#32 magnoberto *
Que va a decir este...?
Como diria M.Rajoy no hacer tambien es hacer.

Puente claro que no es el responsable de ir a verificar soldaduras de vias.xD
0 K 6
#35 jamon_de_jaboogie
#32 La culpa sera del maquinista
0 K 7

menéame