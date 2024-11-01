Joaquim Bosch, sobre Adamuz: "Para imputar a alguien, se tiene que demostrar que algún cargo tenía información y no actuó"  

"Para que haya responsabilidad de tipo penal en un accidente como el de Adamuz, no basta con saber que se tenía que haber hecho algo sobre la vía y que no se hizo". "Para que se pueda acusar o imputar a alguien en el plano penal, se tiene que demostrar que algún cargo de Adif o el Ministerio tenía la información de que algo estaba pasando y que pudiendo resolver el problema, de manera negligente no actuó"