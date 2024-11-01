edición general
¿Qué es el jamón serrano vegano?

El jamón serrano vegano existe, se ha creado como una alternativa de los vegetales sustituyendo la carne. Este alimento simula el sabor del jamón, pero está totalmente elaborado a base de vegetales, por lo que no cuenta con ningún componente cárnico procedente del cerdo. Pero ¿qué tienen estos jamones que los convierten en algo tan deliciosos y diferente? Bueno, su composición es variada, muchos están preparados con vegetales principales como la remolacha, trigo, calabacín, tofu y sandía. Todos estos ingredientes forman la base de este jamón.

| etiquetas: jamón , serrano , vegano , veganismo
cultura
13 comentarios
Dene #6 Dene
Jamón no, desde luego
ur_quan_master #5 ur_quan_master
Es como los bautizos civiles. Algo que solo puede interesar a gente que no tiene las ideas claras.
Kasterot #12 Kasterot
Como el peluquero donde voy.
Vegano convencido (no es chapas), pero lo que más le gusta son las Hamburguesas de beyond meat
Menudo disgusto le di cuando le dije que se fue a pique por qué el negocio no daba pa más.
themarquesito #8 themarquesito
Un embuste, un camelo, una entelequia, una falacia, una ocurrencia, una patraña...
#10 Equidislate
#8 y además un trampantojo.
pepel #11 pepel
No sé, deben ser jamones sembrados en la tierra, para hacer buenas cosechas.
Pertinax #1 Pertinax
Acabas antes si explicas lo que no es.
Orange_Noticias #3 Orange_Noticias
#0 Si no tiene nada de carne NO se puede llamar jamón. Errónea.

Los tribunales están prohibiendo llamar Gin a lo que no tiene alcohol, o llamar leche al zumo de soja etc.
#2 poxemita
Una gilipollez.
Kamillerix #4 Kamillerix
#2 O una guarrada, para justificar lo de "jamón" :troll:
EvilPreacher #7 EvilPreacher
«Jamonina vegetal».
Elbaronrojo #9 Elbaronrojo
Remolacha, tofu, calabacín, sandia...... Con eso y más puedes criar un cerdo con una alimentación cien por cien vegana y luego tienes unos ricos jamones veganos. :-D
#13 dclunedo
Otra gilipollez, siguiente pregunta...
