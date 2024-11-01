¿Qué es el jamón serrano vegano?

El jamón serrano vegano existe, se ha creado como una alternativa de los vegetales sustituyendo la carne. Este alimento simula el sabor del jamón, pero está totalmente elaborado a base de vegetales, por lo que no cuenta con ningún componente cárnico procedente del cerdo. Pero ¿qué tienen estos jamones que los convierten en algo tan deliciosos y diferente? Bueno, su composición es variada, muchos están preparados con vegetales principales como la remolacha, trigo, calabacín, tofu y sandía. Todos estos ingredientes forman la base de este jamón.