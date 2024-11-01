Israel ataca a España por su marcha de Eurovisión 2026: “La desgracia caerá sobre ellos”

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, ha sido rotundo con España, y a través de un mensaje por medio de su perfil en X (anteriormente Twitter), ha expresado su felicidad por participar en el certamen: “Acojo con satisfacción la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión”. Pero, también lanza un ataque: “Me avergüenzo de aquellos países que decidieron boicotear un concurso musical como Eurovisión debido a la participación de Israel. La desgracia caerá sobre ellos”.