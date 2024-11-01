edición general
Israel ataca a España por su marcha de Eurovisión 2026: “La desgracia caerá sobre ellos”

Israel ataca a España por su marcha de Eurovisión 2026: “La desgracia caerá sobre ellos”

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, ha sido rotundo con España, y a través de un mensaje por medio de su perfil en X (anteriormente Twitter), ha expresado su felicidad por participar en el certamen: “Acojo con satisfacción la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión”. Pero, también lanza un ataque: “Me avergüenzo de aquellos países que decidieron boicotear un concurso musical como Eurovisión debido a la participación de Israel. La desgracia caerá sobre ellos”.

elGude #3 elGude
Me puedes lamer las pelotas, genocida.
Olepoint #20 Olepoint
#3 Y añado " Me puedes lamer las pelotas, genocida, y además, lamérmelas desde atrás"
#38 daniMate
#3 cuidado no te explote el móvil en la cara.
Vete comprando un móvil Chino por si acaso.
#41 Afro
#3 a quién le hablas?
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Sobre vuestra puta madre genocidas de mierda!
unaqueviene #11 unaqueviene
Pocas ocasiones me da España de sentirme orgullosa de mi nacionalidad y esta es una de ellas.
Vergüenza sobre los demás países, los niños muertos les van a perseguir en las conciencias
#10 Feliberto
Mejor no digo lo que pienso de estos... seres o me banean.
EldelaPepi #32 EldelaPepi *
#10
Eso era cuando ésta web era del que sale en los papeles de Epstein.
Desahógate hombre.
Voy yo primero si quieres:

Israel debe desaparecer y devolver la tierra a sus legítimos dueños. Además, hay que colgar por lo pies, estilo Mussolini, a los sionazis responsables del genocidio y grabarlo en vídeo para la posteridad para que sirva de advertencia. :hug:
javibaz #2 javibaz
Suena a amenaza.
Verdaderofalso #17 Verdaderofalso
#2 pues habrá que tener a las ffss y servicios secretos del país en alerta
PaulDurden #6 PaulDurden
Que te jodan, PUTA IZRAEL. Ojalá te pudras.
2 K 30
No se lo creen ni ellos. Y siempre me han parecido muy patéticos los que usan a su dios como matón para que valide sus prejuicios.
2 K 29
asola33 #21 asola33
Apoyo el boicot pero Israel es un mal enemigo. Si Marruecos ya nos manipula como quiere, los expertos judíos, socios de usa, pueden ser catastrófico.
placeres #23 placeres
#21 Efectivamente, que el PSOE se prepare porque la Lawfare hasta ahora va a ser una broma, con los servicios secretos ayudando al PP a sacar/inventarse cualquier elemento manipulable.

Esta mañana las cadenas privadas consideraban la ausencia en eurovisión como un desastre politico para España blablla bla.. la misma eurovisión que les importaba una higa un minuto antes.
#31 pakobike
Tal como dice #21, Israel es un mal enemigo, igual tendríamos que preguntarnos por las tres crisis simultáneas en las granjas españolas, aviar, porcina y la de los nodulos en los bovinos, puede ser casualidad...., o no
Urasandi #14 Urasandi
La desgracia ya les cayó a los palestinos.
devilinside #15 devilinside
Venga Gideon, va por tí:

Maldito serás en la ciudad
y maldito en el campo.

Maldita serán tu canasta
y maldita tu artesa.

Malditos serán el fruto de tus entrañas,
y el fruto de tu tierra, las crías de tu ganado,
las terneras de tus manadas
y las crías de tus rebaños.

Maldito serás al salir
y maldito al entrar.

O esta también:

El Señor te enviará la peste hasta acabar contigo en la tierra que va a darte en posesión. El Señor te castigará con epidemias mortales, fiebres malignas e…   » ver todo el comentario
#12 Khanbaliq
¿Están anunciando un nuevo disco de Pitingo?
#29 Hynkel
#12 O nos eliminarán en el mundial de furbo en la fase de grupos, vaya usté a saber.
#30 Khanbaliq
#29 Lo mio si es una desgracia, lo del futbol, como que no.
manzitor #8 manzitor
De la manipulación de los votos, nada de nada, tampoco Eurovisión. Con su pan se lo coman.
rendri #16 rendri
Anda y que se vayan a llorar al muro ese que tienen y dejen de destrozar el mundo.
#34 Hynkel
#16 Los que más van al muro a rezar no son precisamente sionistas.
#33 marcotolo
los victimistas hipocritas...
este tipo de basura cuanto mas lejos mejor
#4 angar300
.. y no pases a recoger las llaves de casa, que las voy a fundir.
imagosg #48 imagosg *
Vaya pajas mentales, qué manera de retorcer hasta que salga tu número...
Aquí la única verdad es que Israel es un país terrorista y genocida que ha asesinado a 100000 personas , incluidos 20000 niños.
Esos HDLGP no pueden estar cerca de nadie.
Me cago en Jeovah
Arzak_ #45 Arzak_
Insensatos la furia del puto Yahweh, ese dios bipolar caerá sobre nosotros :wall:
#18 Dav3n *
Francamente, yo iría a por todas con este asunto y pediría imponer que Israel solo pudiera presentarse a Eurovisión con el famoso tema de la tigresa del oriente, Wendy Sulca y Delfín hasta el fin.

No creo que haya peor castigo que ese:

m.youtube.com/watch?v=TuSSlFZ8cfA&pp=ygUkaXNyYWVsIGlzcmFlbCBsYSB0a
#7 exeware
Encima q les damos mas oportunidades de ganar
#44 Y_digo_yo *
Dado que la desgracia son ellos, debe ser que planean invadirnos.
No al racismo, al apartheid, al genocidio.
elTieso #27 elTieso
Pioneros fuimos ecjándolos en el siglo XV, me alegra que repitamos.
#43 Y_digo_yo
#27 incorrecto. No fuimos pioneros en absoluto. Ya habían sido expulsados de los países del norte durante toda la edad media.
NoMeTapesElSol #5 NoMeTapesElSol
Mal de ojo sionista. ¿Plaga bíblica?.
Don_Pixote #40 Don_Pixote
Israel Israel en tu tumba bailare
#24 ZamoraBigote
A ver tío catástrofes, devolvérsela al chulo de turno en EGB también podía ser una catástrofe, no hacerlo, mucho peor. Es lo mismo, a otra escala.
hazardum #36 hazardum
Veo mucho mejor retirarnos, que no obligar a que alguien no participe, con su pan se lo coman a esa mierda de festival
CharlesBrowson #26 CharlesBrowson
aham pero tengo prepucio, y ahora mi racion de jamon :troll:
Bhuvaya #46 Bhuvaya
vas a tener que trabajar más horas, propagandista xD xD xD
#39 didodido
España es la única?
Don_Pixote #42 Don_Pixote
#39 + Irlanda, Holanda y Eslovenia por ahora
#49 omega7767
#42 aún son pocos, espero que se retiren más
Sandilo #35 Sandilo
Así de mal verá Sánchez el caso Begoña para que vuela a intentar desviar otra vez la atención con Israel.
#13 Dav3n
#9 Que todo esto lo diga un reconocido bot sionista solo hace que confirmar que os jode bastante que se rompa el relato.

Os falta finura manipulando al personal, es todo muy chabacano, deberíais revisar la operativa porque así no vais a durar mucho.
Verdaderofalso #19 Verdaderofalso
#9 pues los comentarios en rrss som dignos de leer, porque madre mía menudo nivel se gastan xD xD
#25 LaMinaEnMiPuerta
#9 Por ahora la estrategia esa no acaba de funcionar con usted. Si Sánchez hace ésto por ganarse su voto no entiendo qué Ayuso apoye a Israel para ganarselo también. Deje claro su posición y así no tienen que pelear por su atención.
#28 Hynkel
#9 Sí, el PSOE también pagó a todos los que se manifestaron en la Vuelta Ciclista a España, no te jiba...

Es mejor esparcir mierda en X. Aquí muchos ya estamos vacunados contra la gilipollez.
#37 juanmaball
#9 pareces Wendy sulca y Delfín hasta el fin.
www.youtube.com/watch?v=TuSSlFZ8cfA
Javi_Pina #47 Javi_Pina
#9 te ha faltado poner alguna vez más PSOE e incluir ETA
