Israel ataca a España por su marcha de Eurovisión 2026: “La desgracia caerá sobre ellos”

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, ha sido rotundo con España, y a través de un mensaje por medio de su perfil en X (anteriormente Twitter), ha expresado su felicidad por participar en el certamen: “Acojo con satisfacción la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión”. Pero, también lanza un ataque: “Me avergüenzo de aquellos países que decidieron boicotear un concurso musical como Eurovisión debido a la participación de Israel. La desgracia caerá sobre ellos”.
| etiquetas: israel , ataque , españa , eurovision , maldición
Vete comprando un móvil Chino por si acaso.
Vergüenza sobre los demás países, los niños muertos les van a perseguir en las conciencias
Eso era cuando ésta web era del que sale en los papeles de Epstein.
Desahógate hombre.
Voy yo primero si quieres:
Israel debe desaparecer y devolver la tierra a sus legítimos dueños. Además, hay que colgar por lo pies, estilo Mussolini, a los sionazis responsables del genocidio y grabarlo en vídeo para la posteridad para que sirva de advertencia.
Esta mañana las cadenas privadas consideraban la ausencia en eurovisión como un desastre politico para España blablla bla.. la misma eurovisión que les importaba una higa un minuto antes.
Maldito serás en la ciudad
y maldito en el campo.
Maldita serán tu canasta
y maldita tu artesa.
Malditos serán el fruto de tus entrañas,
y el fruto de tu tierra, las crías de tu ganado,
las terneras de tus manadas
y las crías de tus rebaños.
Maldito serás al salir
y maldito al entrar.
O esta también:
El Señor te enviará la peste hasta acabar contigo en la tierra que va a darte en posesión. El Señor te castigará con epidemias mortales, fiebres malignas e… » ver todo el comentario
este tipo de basura cuanto mas lejos mejor
Aquí la única verdad es que Israel es un país terrorista y genocida que ha asesinado a 100000 personas , incluidos 20000 niños.
Esos HDLGP no pueden estar cerca de nadie.
Me cago en Jeovah
No creo que haya peor castigo que ese:
m.youtube.com/watch?v=TuSSlFZ8cfA&pp=ygUkaXNyYWVsIGlzcmFlbCBsYSB0a
No al racismo, al apartheid, al genocidio.
Os falta finura manipulando al personal, es todo muy chabacano, deberíais revisar la operativa porque así no vais a durar mucho.
Es mejor esparcir mierda en X. Aquí muchos ya estamos vacunados contra la gilipollez.
www.youtube.com/watch?v=TuSSlFZ8cfA