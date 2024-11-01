edición general
6 meneos
22 clics
Israel ante el colapso: el análisis histórico que cuestiona su futuro - Con Jorge Ramos Tolosa

Israel ante el colapso: el análisis histórico que cuestiona su futuro - Con Jorge Ramos Tolosa

Jorge Ramos Tolosa es doctor en Historia Contemporánea y profesor ayudante doctor (acreditado como profesor titular de universidad) del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat de València. Experto en historia de Palestina e Israel. En éste video para La Vanguardia, Jorge Ramos expone los motivos por los que muchos expertos y analistas hablan del posible colapso de Israel, y hace un resumen de la historia reciente de la región.

| etiquetas: israel , colapso , palestina , libre , colonialismo , imperialismo
5 1 1 K 55 actualidad
6 comentarios
5 1 1 K 55 actualidad
Artok #1 Artok
Deberían estar vetados en todo el planeta, sería lo lógico. Pero no entiendo como países como Reino Unido o Alemania los defienden y hasta justifican el genocidio. Ya que eeuu los avale era de esperar
2 K 33
DocendoDiscimus #2 DocendoDiscimus *
#1 UK creó Israel con el objetivo de quitarse a los judíos de encima y tener un pie en Oriente Próximo. Aunque lo de quitárselos no sucedió, lo otro lo han seguido manteniendo (y siguen interesados en ello). USA simplemente tomó el relevo.

En cuanto a Alemania, les gusta más un genocidio que a un niño un caramelo. No, no es eso. Alemania es otra colonia: la derrota en la IIGM la dejó sin soberanía y completamente ligada a las potencias vencedores, y si USA, UK y FR (que es el tercero en…   » ver todo el comentario
0 K 10
azathothruna #4 azathothruna
#2 Ezpañistan tiene crisis internas que pueden crecer rapido.
Cataluña y el pais vasco, por nombrar solo 2.
0 K 13
DocendoDiscimus #5 DocendoDiscimus
#4 Precisamente, Cataluña y País Vasco en estos momentos están bastante calmadas. No obstante, como ya dije: enfrenta un posible futuro prometedor. Siempre puede caer el gobierno en peores manos y que no se haga realidad esa proyección.
0 K 10
azathothruna #6 azathothruna
#5 Yo quisiera aplicar en gringolandia y la peninsula de asia la famosa frase de Illidan Tempestira
0 K 13
azathothruna #3 azathothruna
El judaismo es la unica ideologia antes de cristo que es fascista.
Si hubo otras, se extinguieron o adaptaron (cristianismo)
0 K 13

menéame