Israel ante el colapso: el análisis histórico que cuestiona su futuro - Con Jorge Ramos Tolosa

Jorge Ramos Tolosa es doctor en Historia Contemporánea y profesor ayudante doctor (acreditado como profesor titular de universidad) del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat de València. Experto en historia de Palestina e Israel. En éste video para La Vanguardia, Jorge Ramos expone los motivos por los que muchos expertos y analistas hablan del posible colapso de Israel, y hace un resumen de la historia reciente de la región.