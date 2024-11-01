Israel ante el colapso: el análisis histórico que cuestiona su futuro - Con Jorge Ramos Tolosa

Jorge Ramos Tolosa es doctor en Historia Contemporánea y profesor ayudante doctor (acreditado como profesor titular de universidad) del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat de València. Experto en historia de Palestina e Israel. En éste video para La Vanguardia, Jorge Ramos expone los motivos por los que muchos expertos y analistas hablan del posible colapso de Israel, y hace un resumen de la historia reciente de la región.
| etiquetas: israel , colapso , palestina , libre , colonialismo , imperialismo
En cuanto a Alemania, les gusta más un genocidio que a un niño un caramelo. No, no es eso. Alemania es otra colonia: la derrota en la IIGM la dejó sin soberanía y completamente ligada a las potencias vencedores, y si USA, UK y FR (que es el tercero en… » ver todo el comentario
Cataluña y el pais vasco, por nombrar solo 2.
Si hubo otras, se extinguieron o adaptaron (cristianismo)