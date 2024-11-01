Irán prepara ataques disuasorios contra Israel por presuntas violaciones del alto el fuego en el Líbano (EN)

Irán finaliza sus planes para llevar a cabo una "operación disuasoria" contra posiciones militares israelíes en territorios ocupados, tras las continuas violaciones del alto el fuego temporal, según informa una fuente militar iraní a la Agencia de Noticias Fars
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Esto va para el sionista intoxicador de #_3 que no le gusta que le señalen las vergüenzas de sus amos.
#_3
Con tu permiso #9, que el cibervoluntario pepesuno me tiene bloqueado
Veo que no has entendido nada..o crees fingirlo muy bien.
Seguro que hay algún niño recién destetado a la que se la cuelas.