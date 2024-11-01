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Irán prepara ataques disuasorios contra Israel por presuntas violaciones del alto el fuego en el Líbano (EN)

Irán prepara ataques disuasorios contra Israel por presuntas violaciones del alto el fuego en el Líbano (EN)

Irán finaliza sus planes para llevar a cabo una "operación disuasoria" contra posiciones militares israelíes en territorios ocupados, tras las continuas violaciones del alto el fuego temporal, según informa una fuente militar iraní a la Agencia de Noticias Fars

| etiquetas: sionismo , irán , líbano , israel , genocidio
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13 comentarios
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Comentarios destacados:      
Format_C #4 Format_C
#1 venía a eso
2 K 46
josde #11 josde *
#1 Israel solo lleva ya mas de 1.500 los muertos y 4.600 los heridos en el Líbano, hasta este martes pasado,
1 K 27
Andreham #5 Andreham *
Se las ha quedado todas Israel y Estados Unidos, sí.

Esto va para el sionista intoxicador de #_3 que no le gusta que le señalen las vergüenzas de sus amos.
5 K 73
#7 guuilesmiz
Grande Irán!! Gracias por defender al pueblo libanés
4 K 69
Tkachenko #10 Tkachenko
#7 es evidente que han sido los únicos que han plantado cara a los sionazis HDLGP
2 K 47
Tkachenko #6 Tkachenko *
#_3 el sionazi de guardia y su basura habitual
2 K 43
#8 Pivorexico
La Coalición Epstein no defrauda .
1 K 30
Lenari #3 Lenari
¿Que va a responder a los ataques de Israel atacando a su vez posiciones militares israelíes? ¡Están desconocidos! ¿Se les han acabado ya las instalaciones civiles en terceros paises? xD
9 K -63
Format_C #9 Format_C
#3 es verdad, como bombardearon puentes o escuelas llenas de niñas, o deribando edificios de viviendas...
7 K 90
manc0ntr0 #12 manc0ntr0 *
¿Ganáis algo mintiendo de forma tan descarada?
#_3
Con tu permiso #9, que el cibervoluntario pepesuno me tiene bloqueado
4 K 58
Alfon_Dc #13 Alfon_Dc
#3
Veo que no has entendido nada..o crees fingirlo muy bien.
Seguro que hay algún niño recién destetado a la que se la cuelas.
3 K 51

menéame