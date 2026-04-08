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Irán amenaza a los barcos que intenten cruzar Ormuz sin permiso y acusa a Israel de violar la tregua en Líbano (ING)

Irán amenaza a los barcos que intenten cruzar Ormuz sin permiso y acusa a Israel de violar la tregua en Líbano (ING)

La marina iraní amenazó con la destrucción a los barcos que intentaban pasar por el Estrecho de Ormuz sin el permiso de Teherán, y agregó que el tránsito a través de la vía marítima permaneció cerrado, informó Reuters el miércoles, citando varias fuentes navieras. “Cualquier barco que intente viajar al mar... será atacado y destruido”, dijo el mensaje. Irán está considerando ataques contra Israel “en medio de su violación del alto el fuego temporal en el Líbano”.

| etiquetas: irán , amenaza , barco , tránsito , ormuz , permiso , israel , líbano
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9 comentarios
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Ripio #3 Ripio
¿Fluvial?

¡Anda, era un rio y yo sin enterarme!
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#8 IsraelEstadoGenocida
#3 Es una Ria a las afueras de Bilbao
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LinternaGorri #2 LinternaGorri
#0 se puede amenazar con amenazar?
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Ripio #4 Ripio
#2 Es el frushcuamperfecto.
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crob #6 crob *
Bonita estrategia, que se enfrenten el Narcisista pedófilo Naranja del Imperio y el terrorista corrupto genocida de Sión
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sotillo #5 sotillo
#1 Ya lo dije, que Israel no tardaría ni 10 minutos en sabotear el acuerdo
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#7 Robe7064
Waterway vía fluvial. ¡Por favor!
0 K 11

menéame