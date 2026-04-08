Irán amenaza a los barcos que intenten cruzar Ormuz sin permiso y acusa a Israel de violar la tregua en Líbano (ING)

La marina iraní amenazó con la destrucción a los barcos que intentaban pasar por el Estrecho de Ormuz sin el permiso de Teherán, y agregó que el tránsito a través de la vía marítima permaneció cerrado, informó Reuters el miércoles, citando varias fuentes navieras. “Cualquier barco que intente viajar al mar... será atacado y destruido”, dijo el mensaje. Irán está considerando ataques contra Israel “en medio de su violación del alto el fuego temporal en el Líbano”.