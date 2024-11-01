edición general
Irán expande ataques a centros de datos y hoy ataca los de Microsoft tras golpear los de Amazon el lunes

Medios vinculados al gobierno iraní informan que la Guardia Revolucionaria atacó centros de datos de Microsoft en la región del Golfo con drones kamikaze, justificando la acción en el hecho de que los mismos dan soporte de inteligencia. Este suceso, que ocurre apenas días después de los impactos contra instalaciones de Amazon en los Emiratos Árabes Unidos, confirma una nueva escalada bélica. De este modo, los centros de datos comerciales han dejado de ser intocables, un riesgo sobre el cual ya existían advertencias previas en el mercado.

aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
"los centros de datos comerciales han dejado de ser intocables, un riesgo sobre el cual ya existían advertencias previas en el mercado."
Vamos a ver occidente explota gaseoductos, bombardea escuelas, ataca centrales nucleares, lleva a cabo genocidios... y hay quien se alarma porque Iran ahora bombardean centros de datos ? :shit:

Oh no! Mis centros de datos! Mi RAM! con lo cara que está! xD xD xD
#3 soberao
#1 Y más cuando se venden como armas de guerra, que tanto Microsoft, como Google, como Palantir venden sus servicios como "probados en guerra" porque han prestado servicios de sus redes al ejército genocida de Israel.
jonolulu #8 jonolulu
#1 La IA está perdiendo puntos IQ
frankiegth #9 frankiegth *
#1. Bromear con los escandalosos precios de la RAM ha sido demasiado cruel. Que no se repita. xD :troll:

#8. La única IA que les interesa es la que automatiza sus crímenes de guerra. Si Alan Turing levantara cabeza volvería quitarse la vida.  media
alehopio #7 alehopio
Hoy Irán acaba de atacar centros de datos de Microsoft en el Golfo. No a un proveedor de nube genérico. Microsoft, cuya plataforma Azure gestiona la columna vertebral operativa de la OTAN, el Departamento de Defensa de EE. UU. y todas las principales instituciones financieras occidentales que se han expandido al Golfo en los últimos cinco años.

Esto es categóricamente diferente de los ataques a los centros de datos AWS de Amazon del lunes.

Microsoft Azure no es simplemente un producto de nube…   » ver todo el comentario
#2 eqas
A priori parece una guerra de guerrillas inteligente. No tienen mucho que hacer contra USA, pero algún daño sí que pueden hacer antes de rendirse, que no lo harán, imagino.
makinavaja #11 makinavaja
#2 Eso de que no tienen que hacer contra USA es discutible... Directamente no, pero indirectamente pueden hacerle mucho daño, y son lo suficientemente inteligentes, y han tenido tiempo suficiente para planificarlo, no van a lo loco, sin pensar, como Trump....
#12 Sacapuntas
#2 Los Usanos y su líder supremo han caído en el error de hacer caso y acompañar al odio sionista de Israel en su loca carrera. Ya no hay escapatoria: son pro sionistas y la historia les maldecirá por ello.
pitercio #4 pitercio
Ahí, no les vaya a denunciar el tribunal de la competencia por favorecer a un proveedor sobre otro :troll:
Torrezzno #5 Torrezzno *
Mi empresa tiene esa región (aws-me-central) totalmente caída. Lo bueno es que le puedes echar la culpa a aws
#6 pascuaI
Espero que los de Google también estén en el guión!
elgranpilaf #10 elgranpilaf
Ya no podremos subir fotos a Facebook de croquetas?
