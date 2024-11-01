Irán expande ataques a centros de datos y hoy ataca los de Microsoft tras golpear los de Amazon el lunes

Medios vinculados al gobierno iraní informan que la Guardia Revolucionaria atacó centros de datos de Microsoft en la región del Golfo con drones kamikaze, justificando la acción en el hecho de que los mismos dan soporte de inteligencia. Este suceso, que ocurre apenas días después de los impactos contra instalaciones de Amazon en los Emiratos Árabes Unidos, confirma una nueva escalada bélica. De este modo, los centros de datos comerciales han dejado de ser intocables, un riesgo sobre el cual ya existían advertencias previas en el mercado.
| etiquetas: geoestrategia , guerra , información , economía , inteligencia
Vamos a ver occidente explota gaseoductos, bombardea escuelas, ataca centrales nucleares, lleva a cabo genocidios... y hay quien se alarma porque Iran ahora bombardean centros de datos ?
Oh no! Mis centros de datos! Mi RAM! con lo cara que está!
#8. La única IA que les interesa es la que automatiza sus crímenes de guerra. Si Alan Turing levantara cabeza volvería quitarse la vida.
Esto es categóricamente diferente de los ataques a los centros de datos AWS de Amazon del lunes.
Microsoft Azure no es simplemente un producto de nube… » ver todo el comentario