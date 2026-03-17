Irán está ganando

"Cuando Trump solicita la ayuda militar de sus vasallos europeos para profundizar el desastre, todos se escaquean,..., todo el mundo se está dando cuenta de la magnitud del estropicio. Esta guerra es asimétrica porque la superioridad tecnológica y la capacidad militar de uno de los bandos es abrumadora, pero de momento Irán la está ganando... El consumidor americano puede convivir con la masacre de centenares de miles de seres humanos propiciada por su gobierno pero no con el incremento de algunos dólares del precio de los combustibles"
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PD: Y si en unos años el pueblo de Irán se carga el régimen ya seremos todos más felices que comiendo perdices.
Pues eso. Si no hay una revolución de verdad, no cambiará tanto la cosa
Primero el golpista hijo de puta español estaba financiado por un banquero condenado a muerte por ladron, luego nos bombardearon los nazis mientras nos bloqueaban la ayuda a la republica todos los fans de la derecha europea, mas tarde usa puso parte para que nadie interviniera para traernos la democracia durante la dictadura, en la sobremesa miraron para otro lado cuando le prepararon la carrera de astronauta a cierto personaje que no estaba alineado con usa y ya en los postres alguien financio a un tal isidoro que habia sido expulsado de un psoe mas bien de izquierdas para que lo convirtiese en algo afin a la derecha.
Que ojo, tampoco es que Europa sea menos culpable, pero al menos no han tenido las ganas de meterse en ésto (por no estar tan chantajeados con lo de Epstein, claro).
Esto es el fin de EEUU pero no nos engañemos, también es el fin del bloque occidental como hegemon.
Estamos atados a la energía Usana mientras Jaja Kallas todavía se toma la molestia de seguir insistiendo con la derrota de Rusia...
Sinceramente, no podemos estar en manos de gente más miserable y penosa. Europa no va a aguantar, solo hay que ver quién gobierna Alemania y qué apoya.
General francés Yakovleff: “Estados Unidos nos pide ayuda y quiere que compartamos el coste de sus fiascos. Unirse hoy a la coalición de Trump es como comprar un billete para cenar y bailar en el Titanic la noche después de que chocara contra el iceberg".
x.com/GlobalIJournal/status/2033743234749374511
Ya se ha comentado antes, lo que ofrece/pide/exige Trump a sus aliados es una soberana mierda, poner (y puede que sacrificar) los medios materiales y humanos para hacerse cargo de su cagada mientras él se lava las manos.
'...Más de 600 marineros duermen en el suelo después del incendio que duró más de 30 horas en el portaaviones USS Gerald Ford..."
www.meneame.net/story/mas-600-marineros-duermen-suelo-despues-incendio
Aquí sería como haber fichado a Antonio Naranjo como Ministro de defensa.
El segundo, parece hasta de chiste... Rusia, quién ahora puede volver a vender su petróleo libremente.... (da que pensar que el kgb esta aún vivo). Supongo que Putín debe estar descorchando lo que-sea-que-beban los iraníes
Su esposa, hija de un prominente espía israelí. En sus correos, tiene alguno donde dice "jaja, claro, yo no trabajo para el Mossad, *guiño, guiño*", escrito así literalmente.
Que toda la trama Epstein era una forma de Israel para conseguir material comprometedor y chantajear a las élites es un secreto a voces.
Lo ha clavado ahí y se puede extrapolar a cualquier país de "Occidente".
Esto es triste pero real en todo el mundo.
Quizás esta vez pueda cobrarse su primer acierto.
¡Ánimo Rafa!
EEUU no puede permitirse muchas bajas y sobre todo que sus ciudadanos "del primer mundo" tengan más problemas "del primer mundo" de los que ya tienen y que, Trump y sus poderosos y millonarios amigos, no solucionan sino que no hacen más que agravar.