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Irán está ganando

Irán está ganando

"Cuando Trump solicita la ayuda militar de sus vasallos europeos para profundizar el desastre, todos se escaquean,..., todo el mundo se está dando cuenta de la magnitud del estropicio. Esta guerra es asimétrica porque la superioridad tecnológica y la capacidad militar de uno de los bandos es abrumadora, pero de momento Irán la está ganando... El consumidor americano puede convivir con la masacre de centenares de miles de seres humanos propiciada por su gobierno pero no con el incremento de algunos dólares del precio de los combustibles"

| etiquetas: guerra asimétrica , repercusiones asimétricas
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46 comentarios
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Comentarios destacados:            
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos *
Esperemos que Irán sea la tumba de Trump y su troupe. Y de paso si EE.UU e Israel se van a tomar por culo ya hacemos un combo.

PD: Y si en unos años el pueblo de Irán se carga el régimen ya seremos todos más felices que comiendo perdices.
27 K 235
#6 carraxe
#1 Seguro que hacen una transición fantástica, como la de aquí. Atado y bien atado, y todos demócratas
1 K 14
ur_quan_master #13 ur_quan_master
#6 al menos aquí nadie de fuera nos trajo la libertad a base de bombardeos aéreos.
9 K 91
Owen_S._Wangensteen #14 Owen_S._Wangensteen
#13 Ventajas de no tener petróleo en nuestro subsuelo.
1 K 16
#15 carraxe
#13 ¿Seguro que nadie de fuera nos trajo nada? A Carrero se lo cargaron y nos pusieron al rey sin preguntarle a nadie, no sé yo hasta qué punto nos "convertimos" en una democracia si los recursos del país y los poderes fundamentales siguen en manos de los mismos.

Pues eso. Si no hay una revolución de verdad, no cambiará tanto la cosa
9 K 78
johel #23 johel *
#15 se te ha roto el medidor de ironias y sarcasmos :-D
Primero el golpista hijo de puta español estaba financiado por un banquero condenado a muerte por ladron, luego nos bombardearon los nazis mientras nos bloqueaban la ayuda a la republica todos los fans de la derecha europea, mas tarde usa puso parte para que nadie interviniera para traernos la democracia durante la dictadura, en la sobremesa miraron para otro lado cuando le prepararon la carrera de astronauta a cierto personaje que no estaba alineado con usa y ya en los postres alguien financio a un tal isidoro que habia sido expulsado de un psoe mas bien de izquierdas para que lo convirtiese en algo afin a la derecha.
5 K 42
#40 T3rr0rz0n3
#23 Bonita fantasía.
0 K 7
#21 HangTheRich
#13 claro que si. Franco pidió a los nazis y fascistas italianos que bombardearan España, y lo hicieron.
1 K 18
ur_quan_master #22 ur_quan_master
#21 estamos hablando de la transición, pero aprecio tú comentario en lo que vale.
1 K 17
#24 Tunguska08Chelyabinsk13
#13 La dictadura si que no las trajeron a bases de bombardeos aéreos. Y la "democracia" no la trajo Franco, al morirse. :->
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#26 NO86
#13 De hecho sí lo hicieron. La aviación que apoyó a Franco era extranjera.
0 K 8
#20 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#6 Y a parte de a los iranís, ¿a quién le importa? Al 99% de la gente que habla de Irán, no le importa una mierda lo que hacen otras decenas de países de forma similar, porque la propaganda no les ha puesto el foco encima, para manipularlos. Y a quién menos le importa es a los que dan la orden de que eso sea noticia. Hoy en día, una gran porcentaje de la gente se cree que la segunda guerra mundial se inicio por lo que hacían los nazis a los judíos, y eso realmente no le importaba ni a Dios. Nadie entró ni hubiera entrado en guerra por lo de los judíos.
0 K 13
#10 Dav3n
#1 Lo malo es que nos van a arrastrar con ellos, económicamente hablando.

Que ojo, tampoco es que Europa sea menos culpable, pero al menos no han tenido las ganas de meterse en ésto (por no estar tan chantajeados con lo de Epstein, claro).

Esto es el fin de EEUU pero no nos engañemos, también es el fin del bloque occidental como hegemon.
0 K 16
Songji #29 Songji
#10 Eso no tiene por qué ser malo. Los días del parasitismo colonial/económico y de recursos de USA y Europa están contados en un mundo de 9000 millones de personas y creciendo. Hay que aprender a ser autosuficientes. Aquí lo que tenemos que hacer es apretar con los desarrollos de renovables y baterías para disponer de abundante energía barata. Yo añadiría que se podrían mejorar las relaciones diplomáticas con Rusia e Irán (con cuidado, pero manteniendo los canales de comunicación abiertos para…   » ver todo el comentario
0 K 8
#33 Dav3n
#29 Va a ser malo porque Europa es subnormal.

Estamos atados a la energía Usana mientras Jaja Kallas todavía se toma la molestia de seguir insistiendo con la derrota de Rusia...

Sinceramente, no podemos estar en manos de gente más miserable y penosa. Europa no va a aguantar, solo hay que ver quién gobierna Alemania y qué apoya.
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Raziel_2 #19 Raziel_2 *
#1 Régimen que no existiria si no fuese por la injerencia de USA.
1 K 19
sieteymedio #32 sieteymedio
#1 Y Arabia Saudí. Y Emiratos. Y Catar. Y Bahrain...
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MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano *
Cuando Trump solicita la ayuda militar de sus vasallos europeos para profundizar el desastre, todos se escaquean.

General francés Yakovleff: “Estados Unidos nos pide ayuda y quiere que compartamos el coste de sus fiascos. Unirse hoy a la coalición de Trump es como comprar un billete para cenar y bailar en el Titanic la noche después de que chocara contra el iceberg".

x.com/GlobalIJournal/status/2033743234749374511

Ya se ha comentado antes, lo que ofrece/pide/exige Trump a sus aliados es una soberana mierda, poner (y puede que sacrificar) los medios materiales y humanos para hacerse cargo de su cagada mientras él se lava las manos.
18 K 208
Free_palestine #12 Free_palestine
#7 esta viñeta lo resume bien :troll:  media
8 K 110
Aenedeerre #17 Aenedeerre *
#12 European always chicken out!
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#25 Dav3n
#17 European Fried Chicken, delicia xD
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vilgeits #35 vilgeits
#7 Ademas de una mierda seria un terrible error estrategico. Malgastar nuestras armas en una guerra que no nos interesa y quedar desprotegidos ante el enemigo real. Recordemos que hace 4 dias Trump estaba amenazando con invadir Groenlandia.
2 K 29
#2 malditopendejo
La foto que acompaña el artículo es tremenda.....
12 K 149
frankiegth #5 frankiegth *
#2. Pues habrá que archivarla para la hemeroteca. Si esos dos están así, imaginad como está su ejército :
'...Más de 600 marineros duermen en el suelo después del incendio que duró más de 30 horas en el portaaviones USS Gerald Ford..."
www.meneame.net/story/mas-600-marineros-duermen-suelo-despues-incendio  media
3 K 51
#8 malditopendejo
#5 chatgpt indica que puede ser falsa....una pena si es así.
1 K 13
frankiegth #11 frankiegth *
#9 #8. Aunque la foto en #5 fuera falsa a estas alturas cualquiera puede imaginar que ese tipo de escenas se han producido. Los caricaturistas de la actualidad política proponen escenas similares.
0 K 17
#36 PerritaPiloto
#11 Es impensable que elegir a un presentador televisión muy escorado hacia tu posición para un cargo de responsabilidad es una cagada.

Aquí sería como haber fichado a Antonio Naranjo como Ministro de defensa.
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#9 PerritaPiloto
#2 #5 No creo que esa foto sea real. Es complicado pillarses infraganti en plena discusión y que se vea desde un ángulo tan cinematográfico.
1 K 20
#3 soberao *
Irán sigue solo aunque los países "aliados" prefieran dejar a Trump con sus mierdas a su bola, pero no diría lo mismo de nuestro aliado en Eurovision: Netanyahoo. El apoyo al genocida y su limpieza étnica en la zona sigue intacto, porque son "el pueblo elegido" y nuestra teocracia de mamahostias en la zona.
3 K 47
Ratef #4 Ratef
Desafortunadamente aquí pierde y perdemos casi todos. Si analizas el Cui bono, los beneficiados de todo este conflicto demencial son pocos. Se puede decir que es un exponente máximo de la estupidez humana (según Cipolla).
3 K 47
#16 Celsar
#4 en realidad ganan los que de verdad importan, el complejo militar-industrial, las grandes tecnológicas e "Israel".
2 K 30
Ehorus #18 Ehorus
#4 Uno de ellos es indudablemente el precursor de este problema , Israel... que me pregunto si zanahorio no estará pillado por el Mosad (tal y como algunos en españa dicen que sanchez esta pillado por marruecos)....
El segundo, parece hasta de chiste... Rusia, quién ahora puede volver a vender su petróleo libremente.... (da que pensar que el kgb esta aún vivo). Supongo que Putín debe estar descorchando lo que-sea-que-beban los iraníes
1 K 18
#30 GSaturos
#18 Quiero decir, está más que comprobado que Epstein trabajaba con el Mossad.

Su esposa, hija de un prominente espía israelí. En sus correos, tiene alguno donde dice "jaja, claro, yo no trabajo para el Mossad, *guiño, guiño*", escrito así literalmente.

Que toda la trama Epstein era una forma de Israel para conseguir material comprometedor y chantajear a las élites es un secreto a voces.
0 K 7
chupacabres #28 chupacabres
Al principio no entendía cómo podía meterse EEUU en ese berenjenal por mucho armamento que tengan, luego me di cuenta de una cosa, todos los medios solo mencionan a EEUU como protagonista e incluso percusor del ataque y enzarzamiento con Irán. La verdad es que Israel son los precursores, protagonistas e interesados. Trump es un pelele, y ellos mientras tanto siguen con sus redes y influencia en la sombra.
4 K 36
redscare #39 redscare
#28 Eso en EEUU lo tienen todos clarísimo. Tanto los pro-israelis como los anti-guerra. Eso, y que si no fuera por lo de Epstein esta guerra tampoco habría ocurrido.
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sieteymedio #34 sieteymedio *
"El consumidor americano puede convivir con la masacre de centenares de miles de seres humanos propiciada por su gobierno en el otro extremo del mundo, pero no con el incremento de algunos dólares del precio de los combustibles."

Lo ha clavado ahí y se puede extrapolar a cualquier país de "Occidente".
2 K 26
Dragstat #44 Dragstat
"El consumidor americano puede convivir con la masacre de centenares de miles de seres humanos propiciada por su gobierno en el otro extremo del mundo, pero no con el incremento de algunos dólares del precio de los combustibles"

Esto es triste pero real en todo el mundo.
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#27 Onaj
A ver si acierta esta vez, que Rafael iba por ahí diciendo primero que Rusia no invadiría Ucrania y luego que Rusia conquistaría Ucrania en días.

Quizás esta vez pueda cobrarse su primer acierto.

¡Ánimo Rafa!
0 K 13
Bapho #43 Bapho *
En esencia Irán está dispuesto, quieran o no ellos, a ver centenares de sus ciudadanos muertos, y usarlo como combustible para su régimen, sus misiles y su fanatismo. Y, además, no tiene ningún conflicto moral, como tampoco tienen Israel y muchos de los dirigentes de EEUU, en masacrar las vidas del enemigo sin piedad, incluyendo niñas y niños.

EEUU no puede permitirse muchas bajas y sobre todo que sus ciudadanos "del primer mundo" tengan más problemas "del primer mundo" de los que ya tienen y que, Trump y sus poderosos y millonarios amigos, no solucionan sino que no hacen más que agravar.
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#31 Perrota
No sé como Irán puede ir ganando una guerra donde la práctica totalidad de los muertos son iranies.
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GaiusLupus #38 GaiusLupus
#31 claro porque ni te has leído el articulo :palm:
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arturios #45 arturios *
#31 Y en Vietnam casi todos los muertos era vietnamitas y laosianos, y a pesar de que no estaban en guerra fueron bombardeados de forma masiva por EE. UU. y sin embargo los americanos perdieron, en Afganistán un tanto de lo mismo, no se, creo que la invasión de Granada ha sido lo único que le ha salido bien en estos últimos 70 años.
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chemari #41 chemari
Lei que a EEUU el despliegue en Irán le costaba alrededor de 1000 millones de dolares al día. No se si es una cifra cierta, pero desde luego el tiempo juega a favor de Irán.
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#37 Sobraoyjeta
wow, qué análisis tan profundo! Buscad las referencias a "nuclear" o "atómico" en el artículo: ni una. USA dice que Irán tiene uranio enriquecida pero no tiene puta idea de donde. Si les dejan, les han dado todos los incentivos para crearlas. Se han metido en un berenjenal que no puede terminar bien.
0 K 9
redscare #42 redscare
#37 No hay referencias a eso porque nadie se lo cree. Iran, segun EEUU, lleva décadas "a punto de lograr la bomba".
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arturios #46 arturios
#37 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, según lo declarado por los iranies.
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menéame