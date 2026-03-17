Irán está ganando

"Cuando Trump solicita la ayuda militar de sus vasallos europeos para profundizar el desastre, todos se escaquean,..., todo el mundo se está dando cuenta de la magnitud del estropicio. Esta guerra es asimétrica porque la superioridad tecnológica y la capacidad militar de uno de los bandos es abrumadora, pero de momento Irán la está ganando... El consumidor americano puede convivir con la masacre de centenares de miles de seres humanos propiciada por su gobierno pero no con el incremento de algunos dólares del precio de los combustibles"