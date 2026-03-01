edición general
46 meneos
275 clics

Irán afirma que el radar estadounidense más grande del Golfo fue destruido: todo sobre una máquina de mil millones de dólares [ENG]

El IRGC afirmó que el radar fue "completamente destruido" en un ataque con misiles de precisión. Posteriormente fue corroborado por funcionarios qataríes, lo que representa una grave interrupción de las operaciones de vigilancia estadounidenses y podría ser un golpe a la arquitectura de defensa aérea integrada que protege a los estados aliados del Golfo. Radares como el AN/FPS-132 son indispensables para los sistemas de defensa aérea modernos porque permiten la detección, el seguimiento y la interceptación oportunos.

| etiquetas: irán , usa , catar , misil , radar
33 13 4 K 459 actualidad
20 comentarios
33 13 4 K 459 actualidad
Comentarios destacados:        
pitercio #3 pitercio
Eso que decían de que iban a asegurar los tránsitos por el estrecho de Ormuz... yo no pondría alforjas en ese burro. Si no han podido proteger su propio radar gordo, imagina el petrolero de otro.
5 K 66
#8 myuser
#3 el jomeini ese sigue espachurrado
5 K 8
pitercio #9 pitercio *
#8 eso sí. Igual ponen ahora al hijo de Alí Jamonín, que debe estar lleno de paz, amor y espíritu de diálogo después de que le enterrasen viva a media familia.
3 K 28
#17 Barriales
#8 como tu cerebro..
1 K 17
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Cuánto costó el dron/misil?
1 K 37
cromax #2 cromax
#1 Pues, si fue un dron, unos 30.000€
Vamos, que liarla parda le sale a precio de calderilla.
4 K 67
#7 josiahallen
#2 Por esto y por su gran eficacia que ucranianos y rusos están luchando a dronazos.

Estoy convencido de que alguien acabará haciendo el dron autónomo.
1 K 12
MonoMico #14 MonoMico
#1 15,80 (quince con ochenta)
0 K 6
#12 pelagito *
#10 Es cierto que para ser un radar, el radomo es cuanto menos extraño. Aunque con lo que les gusta inventar cualquiera sabe.
1 K 21
kumo #20 kumo
#12 No, esos paneles son los que tienen los "nuevos" sistemas ahora. Se pueden ver por ejemplo en barcos. Son diferentes de los radares tradicionales con una antena que da vueltas (y que se mete en la bola del radomo)
0 K 10
pitercio #13 pitercio
#10 el Brian Allen no se suele colar x.com/allenanalysis/status/2029044202391118214
Voy a ver lo que dice de las operaciones en Ecuador, que los Trumpers no se cansan de abrir frentes.
0 K 17
#16 pozz *
#10 buleame en estado puro, y en la portada... pero como prima el odio a los yankis y judios por encima de. cualquier cosa, pues a tragar con toda la mierda que se inventen los ayatolas. xD xD

#13 esa publicacion del tal Brian tiene nota por bulo.  media
3 K 12
pitercio #18 pitercio *
#16 iranian sources: "Irán afirma..."
0 K 18
yemeth #19 yemeth
#10 Pues dice que "It was later corroborated by Qatari officials".
0 K 16
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
Sensacionalista, lo destruido es el radodromo.
No las instalaciones donde son procesadas la señal que emite y recibe este.

No es la máquina que gira la que cuesta mil millones
1 K 20
pitercio #5 pitercio
#4 pues nada, con eso cerramos el informe de inteligencia. Llamamos al antenista y arreglado.
6 K 85
#11 pelagito
#5 El de mi barrio es apañado. Un par de garras, un mástil de televés y una antena también de televés. Su cablecito grapeado hasta abajo y listo.
2 K 38
#6 josiahallen
Habrá redundancia y ya pondrán otro. Este ataque es aún más inútil que los que hacen los yanquis, que al menos mataron al gran magufo.
1 K 18
#15 BloodStar
Se pasean a la luz del día por teheran con aviones que bombardean a placer.

Pero eh, le han dado a un radar. Empate.

A Cibeles a celebrar.
1 K 17

menéame