Irán afirma que el radar estadounidense más grande del Golfo fue destruido: todo sobre una máquina de mil millones de dólares [ENG]

El IRGC afirmó que el radar fue "completamente destruido" en un ataque con misiles de precisión. Posteriormente fue corroborado por funcionarios qataríes, lo que representa una grave interrupción de las operaciones de vigilancia estadounidenses y podría ser un golpe a la arquitectura de defensa aérea integrada que protege a los estados aliados del Golfo. Radares como el AN/FPS-132 son indispensables para los sistemas de defensa aérea modernos porque permiten la detección, el seguimiento y la interceptación oportunos.