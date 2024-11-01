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Irán acaba de tumbar los “ojos” de EEUU para detectar amenazas a cientos de km. Y lo hizo gracias a un mapa: el que le dio Rusia

Irán acaba de tumbar los “ojos” de EEUU para detectar amenazas a cientos de km. Y lo hizo gracias a un mapa: el que le dio Rusia

Sin “ojos” en la guerra. En las últimas 48 horas, Irán ha logrado algo mucho más relevante que destruir un avión: ha inutilizado uno de los pocos sistemas clave que permiten a Estados Unidos ver el campo de batalla a cientos de kilómetros, el E-3 Sentry, auténtico centro nervioso aéreo que coordina cazas, detecta amenazas y mantiene la superioridad en el aire.

| etiquetas: irán , ojos , ee.uu. , rusia
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1 comentarios
5 1 1 K 64 politica
HeilHynkel #1 HeilHynkel
confirmando que la superioridad tecnológica no sirve de mucho si los activos críticos son vulnerables antes de despegar.

Errónea .. la superioridad tecnológica de Irán en el campo de los misiles ha demostrado ser esencial.

Lo siento por los herrenvolk de hacendado que se creían superiores.
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menéame