Irán acaba de tumbar los “ojos” de EEUU para detectar amenazas a cientos de km. Y lo hizo gracias a un mapa: el que le dio Rusia

Sin “ojos” en la guerra. En las últimas 48 horas, Irán ha logrado algo mucho más relevante que destruir un avión: ha inutilizado uno de los pocos sistemas clave que permiten a Estados Unidos ver el campo de batalla a cientos de kilómetros, el E-3 Sentry, auténtico centro nervioso aéreo que coordina cazas, detecta amenazas y mantiene la superioridad en el aire.