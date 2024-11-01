El innovador método de construcción de China: permite levantar un edificio de 10 plantas en 28 horas

Lo que se hace es producir módulos completos parecidos a grandes contenedores en forma de bloques. Estos salen de fábrica con muchas cosas terminadas, como paredes, suelos, instalaciones eléctricas, tuberías y otros elementos básicos. Después, se transportan en camiones hasta el lugar definitivo. Una vez llega, varias grúas colocan los módulos una encima de otro siguiendo un plan muy preciso.
Prefiero una de bloques de cemento
En cuestión de aislamiento térmico por los detalles constructivos de la página salvo el vidrio del que no se ve su especificación, podria cumplir la normativa actual española-europea
sobradamente(No soy muy amigo de la lana de roca), Tengo mis serias dudas con el acústico sobre todo… » ver todo el comentario
No es ese el problema.
Eso sí, supongo que esos 28 días son sin contar todos los trabajos de excavación y cimentación. Y la construcción de sótanos, en caso de que los haya (y que en España son necesarios para destinarlos a plazas de aparcamiento)
Era alemana (la casa) y vinieron operarios de Alemania con unos trailes con los modulos, los descargaron en el terreno y lo montaron todo ellos mismos. Es una casa independiente de dos pisos, no muy grande, no se si hicieron cimientos o que, pero llegaron un lunes y se fueron el viernes con la casa construida.
- una cosa es construir y otra montar
- es costumbre en China vender viviendas sin terminar, con paredes y suelos de hormigón así que habrá que ver qué nivel de acabados tienen estos prefabricados
Los chinos son muy trabajadores e inteligentes pero para temas de seguridad para mi no son tan fiables como deberían y ni con un palo tocaría un móvil o un coche chino (entendiendo chino como diseñado y fabricado por ellos directamente).
Por poco tenemos que usar una percutora hidráulica.