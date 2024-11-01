edición general
El innovador método de construcción de China: permite levantar un edificio de 10 plantas en 28 horas

Lo que se hace es producir módulos completos parecidos a grandes contenedores en forma de bloques. Estos salen de fábrica con muchas cosas terminadas, como paredes, suelos, instalaciones eléctricas, tuberías y otros elementos básicos. Después, se transportan en camiones hasta el lugar definitivo. Una vez llega, varias grúas colocan los módulos una encima de otro siguiendo un plan muy preciso.

| etiquetas: edificio , modular , china , construccion
Comentarios destacados:    
#1 eqas
En su web (no tiene https) hay muchos planos de este sistema, y dan muchos datos de durabilidad y eficiencia. En estos tiempos de falta de vivienda, puede ser una solución, aunque lo veamos como algo poco tradicional. Todo cambia.

en.broad.com/ProductShow-111.aspx
1
ipanies #2 ipanies
#1 Brutal!!! El fin de semana que viene podríamos tener a todos los hermanos, madres, hijos y colegas del PP en una VPO!!!! :troll:
9
WcPC #12 WcPC
#2 Y 100 pisos de ArBnB
0
Don_Pixote #5 Don_Pixote *
#1 lo de que el acero inoxidable tiene 1000 años de durabilidad , pues que quieres que te diga...marketing del malo
Prefiero una de bloques de cemento
0
placeres #15 placeres *
#6 #11 El concepto es el mismo pero tecnológicamente es como comparar televisión de rayos catodicos con una LED actual, muy poco que ver, aunque ahora esta más cerca de la vivienda contenedor.

En cuestión de aislamiento térmico por los detalles constructivos de la página salvo el vidrio del que no se ve su especificación, podria cumplir la normativa actual española-europea sobradamente (No soy muy amigo de la lana de roca), Tengo mis serias dudas con el acústico sobre todo…   » ver todo el comentario
0
#16 parladoiro
#1 edificios levantados en una semana ya hay algunos en España: www.timeout.es/barcelona/es/noticias/barcelona-construye-en-tan-solo-1

No es ese el problema.
0
Derko_89 #7 Derko_89
Es un sistema que, aunque no esté muy extendido, sí lleva usándose en España desde hace tiempo. Si mal no recuerdo, se construyó así una residencia de estudiantes en Girona hace unos 15 años.

Eso sí, supongo que esos 28 días son sin contar todos los trabajos de excavación y cimentación. Y la construcción de sótanos, en caso de que los haya (y que en España son necesarios para destinarlos a plazas de aparcamiento)
1
Robus #13 Robus
Hace unos 15 años una amiga se construyó una casa modular en 5 días.

Era alemana (la casa) y vinieron operarios de Alemania con unos trailes con los modulos, los descargaron en el terreno y lo montaron todo ellos mismos. Es una casa independiente de dos pisos, no muy grande, no se si hicieron cimientos o que, pero llegaron un lunes y se fueron el viernes con la casa construida.
1
#8 z1018
Dos temas:

- una cosa es construir y otra montar

- es costumbre en China vender viviendas sin terminar, con paredes y suelos de hormigón así que habrá que ver qué nivel de acabados tienen estos prefabricados
1
vicvic #10 vicvic *
Espero que sea una web vieja, y no la oficial de la compañía, porque si una empresa sería no es capaz de comprar un certificado para que su web sea https,tela... Como para fiarte de sus construcciones

Los chinos son muy trabajadores e inteligentes pero para temas de seguridad para mi no son tan fiables como deberían y ni con un palo tocaría un móvil o un coche chino (entendiendo chino como diseñado y fabricado por ellos directamente).
0
asola33 #6 asola33
Creo que aquí se hizo algo parecido hace más de treinta años. La estructura se hacía amontonado cajones de hormigón prefabricados. El problema es que tenían muy mal aislamiento acústico y supongo que térmico también. No conozco muy bien el tema.
0
Apotropeo #11 Apotropeo
#6 En mi ciudad tenemos un barrio completo hecho así. En una ocasión, para un amigo, pasamos el cable de antena de el salón a la cocina.
Por poco tenemos que usar una percutora hidráulica.
0
#3 capitan.meneito
Un edificio tipo Lego.
0
Caresth #4 Caresth
Así es como están construyendo los barcos, a trozos que luego juntan. Supongo que será el futuro.
0
Apotropeo #9 Apotropeo
Tiene que ser una gozada sujetar en la pared el cuadrito de la primera comunión, con paredes de acero y hormigón.
:troll:
0
#14 Beticom
Este sistema está hecho para Chiclana, todas las casas las hacen en un fin de semana, cuando urbanismo no está abierto (no es el mundotoday)
0

