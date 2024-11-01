El innovador método de construcción de China: permite levantar un edificio de 10 plantas en 28 horas

Lo que se hace es producir módulos completos parecidos a grandes contenedores en forma de bloques. Estos salen de fábrica con muchas cosas terminadas, como paredes, suelos, instalaciones eléctricas, tuberías y otros elementos básicos. Después, se transportan en camiones hasta el lugar definitivo. Una vez llega, varias grúas colocan los módulos una encima de otro siguiendo un plan muy preciso.