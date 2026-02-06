El impuesto a los super ricos obligaría a Amancio Ortega a pagar a Hacienda 2.198 millones anuales: la propuesta de Consumo para erradicar la pobreza infantil

Este impuesto, conocido internacionalmente como “tasa Zucman”, por su impulsor, el economista francés Gabriel Zucman, buscaría destinar el capital recaudado a la creación de una prestación universal por crianza en España para “erradicar la pobreza infantil”.
El siguiente paso sería legislar y gobernar para prevenir de antemano que haya gente que se pueda hacer obscenamente rica
Fachapobre Mode Off.
No tiene sentido q haya superricos.
Copio lo que dije: "En España no se ve la imagen de niños en la calle sin escolarizar, tal y como sí se puede ver en países pobres".
No he dicho que no hayan niños sin escolarizar sino que hay que contextualizar de qué hablamos cuando decimos "pobreza infantil". Por cierto, en España si no se escolariza a un niño entonces los padres tienen un problema serio con la justicia.
Esta noticia estaría fenomenal si él y otros como él finalmente pagasen. Mientras sigan diciendo que no, que son aforados, que en realidad no ganan tanto, que si luego donan... pues eso, no importa mucho. Avisadme cuando paguen de verdad, no cuando sea un "tendrían que pagar".
"En España no se ve la imagen de niños en la calle sin escolarizar, tal y como sí se puede ver en países pobres(...)"
#8 En muchísimos casos el 45% se queda bastante corto, en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, etc., puede llegar a acercarse bastante al 100% del sueldo. En Sevilla hay muchísima familia comiendo de comedores sociales, lo que significa que prácticamente la totalidad de sus ingresos van para la vivienda y los gastos vinculados a esta.
Así que obviamente uno de los motivos es la existencia de gente como Amancio Ortega.
Además de que va contra todos los principios de doble imposición y de seguridad jurídica, vosotros os creéis que Amancio Ortega tiene más de 10 millones en el banco para pagar ningún impuesto?
Si al analfabeto del ministro le parece que paga pocos impuestos, que proponga subir los impuestos sobre beneficios. Que ahí podremos discutir si son muchos o pocos, pero al menos no será una gilipollez como un piano
Me juego que la horquilla no llega a las 5 cifras.
Ya sé que tu trampa de argumento va a ser "mi casa vale medio millón de euros, si tengo que pagar el 2% ya son 10000€ cada año" pero para eso tendrías que saber cómo funcionan los impuestos, los tramos, las exenciones y no tirar de demagogia barata.