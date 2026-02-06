edición general
El impuesto a los super ricos obligaría a Amancio Ortega a pagar a Hacienda 2.198 millones anuales: la propuesta de Consumo para erradicar la pobreza infantil

El impuesto a los super ricos obligaría a Amancio Ortega a pagar a Hacienda 2.198 millones anuales: la propuesta de Consumo para erradicar la pobreza infantil

Este impuesto, conocido internacionalmente como “tasa Zucman”, por su impulsor, el economista francés Gabriel Zucman, buscaría destinar el capital recaudado a la creación de una prestación universal por crianza en España para “erradicar la pobreza infantil”.

MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#0 Tú quieres matar de un disgusto a los fachapobres. xD
13 K 143
alfre2 #9 alfre2
#2 exacto, en sus cabezas sería un ataque a uno de los suyos :troll:
3 K 45
Pontecorvo #11 Pontecorvo *
#2 #5 A mi me encanta Milei por lo que supongo que entraré dentro de la definción de fachapobre.

www.eleconomista.es/economia/noticias/13655060/11/25/unicef-admite-la-
0 K 9
#17 vicox
#11 Por que te encante Milei no eres fachapobre, que te guste alguien que habla con un perro muerto no te posiciona políticamente. Pero he mirado y ha caido en picado. Si han pasado del 48% de hogares hasta el 31% de hogares con niños que no tienen para cubrir sus necesidades, tenía margen de caida.
0 K 7
Supercinexin #5 Supercinexin
Son todos iguales, hay que quedarse en casa sin votar para que así ganen PP y Vox que, total, son lo mismo que éste gobierno. Bueno, lo mismo no, son mejores ya que este gobierno nos quita la Libertad y además oprime a los hombres.
2 K 43
Anfiarao #4 Anfiarao
Sería una buena medida de choque para remediar parcialmente la brecha de riqueza de la sociedad.

El siguiente paso sería legislar y gobernar para prevenir de antemano que haya gente que se pueda hacer obscenamente rica
2 K 38
reivaj01 #13 reivaj01
#4 Si Amancio paga 2.198 millones, seguirá siendo obscenamente rico.
0 K 11
Anfiarao #14 Anfiarao
#13 de ahí el segundo párrafo de mi comentario
0 K 12
MiguelDeUnamano #15 MiguelDeUnamano
#4 Comunista!!! Socialista!!! Liberticida!!! Persona decente!!!

Fachapobre Mode Off.

xD
1 K 28
ostiayajoder #3 ostiayajoder
Eso es el 2% de lo q tiene el pavo..... o_o

No tiene sentido q haya superricos.
2 K 37
antesdarle #23 antesdarle
#3 con su 2% nos retiramos todos los de este hilo y hasta nuestros nietos :troll:
0 K 10
Sergio_ftv #19 Sergio_ftv
#16 No se si me expliqué mal o te comiste un "no" en tu respuesta.

Copio lo que dije: "En España no se ve la imagen de niños en la calle sin escolarizar, tal y como sí se puede ver en países pobres".

No he dicho que no hayan niños sin escolarizar sino que hay que contextualizar de qué hablamos cuando decimos "pobreza infantil". Por cierto, en España si no se escolariza a un niño entonces los padres tienen un problema serio con la justicia.
2 K 30
#21 F.c.r
#19 Perdona, no leí el NO...
3 K 40
Blackat #12 Blackat
Hay que seguir friendo a impuestos a los fachapobres para dar mas oro a los facharicos!!
1 K 16
Delapluma #26 Delapluma
#12 Creo que se escribe "facharricos", con una sola R, "facharico" parece el primo ultra del rey godo Alarico. Pido perdón, vicio de correctora, haga como que no vio nada.

Esta noticia estaría fenomenal si él y otros como él finalmente pagasen. Mientras sigan diciendo que no, que son aforados, que en realidad no ganan tanto, que si luego donan... pues eso, no importa mucho. Avisadme cuando paguen de verdad, no cuando sea un "tendrían que pagar".
0 K 7
#7 F.c.r *
Cuando se den cuenta la mayoría de los "que creen que son de clase media", y que en sus sueños pueden llegar a ser super ricos, en este mundo desigual, con las cartas marcadas, y que en ese sueño perfecto tengan que pagar, pues les da algo, y dirán, esa política no va conmigo, a mí, la política no me importa...
0 K 10
aupaatu #22 aupaatu *
Pues como anda justo de presupuesto ya no va a poder mandar mas maquianas a las bodegas de los hospitales para que mejoren con el tiempo
0 K 9
platypu #6 platypu
Yo cerraria la compañia entera, malditos empresarios, genocidassssssssssssss!!!! ahhhhhhh. Perdon, me equivoque de usuario
0 K 9
alfre2 #10 alfre2
#6 si cierras sus negocios no recaudas. Piénsalo dos veces.
0 K 11
#1 Febrero2027
¿Cual es el origen de la pobreza infantil en España?
0 K 6
Sergio_ftv #8 Sergio_ftv
#1 Simplificando, el precio de la vivienda, y te lo argumento. En España no se ve la imagen de niños en la calle sin escolarizar, tal y como sí se puede ver en países pobres, ahora bien, y me invento los porcentajes, si tu tienes que destinar el 45% de tus recursos a la vivienda en la que habitas entonces eres pobres y si tienes hijos, esos niños también son pobres. Cuando se habla de pobreza infantil hay que contextualizar mucho porque abundan aquellos que no saben de lo que hablan. Lo mismo…   » ver todo el comentario
6 K 61
#16 F.c.r *
#8 Te compro el discurso, pero lo de decir que en España hay niños sin escolarizar, no lo veo pichita....
0 K 10
#25 RecórtateTú
#16 Vuelve a leer, dice precisamente lo contrario:

"En España no se ve la imagen de niños en la calle sin escolarizar, tal y como sí se puede ver en países pobres(...)"

#8 En muchísimos casos el 45% se queda bastante corto, en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, etc., puede llegar a acercarse bastante al 100% del sueldo. En Sevilla hay muchísima familia comiendo de comedores sociales, lo que significa que prácticamente la totalidad de sus ingresos van para la vivienda y los gastos vinculados a esta.
2 K 22
Priorat #20 Priorat *
#1 El dinero del país es X. Que alguien tenga miles de millones significa que otros no los tienen.

Así que obviamente uno de los motivos es la existencia de gente como Amancio Ortega.
1 K 21
#27 Febrero2027
#20 ¿Es una respuesta seria?
0 K 6
#18 DonBoton
Un impuesto del 2% anual del patrimonio total es una barbaridad que solamente puede apoyar alguien con un severo retraso mental. Lo cual se reafirma viendo los comentarios de este envío.

Además de que va contra todos los principios de doble imposición y de seguridad jurídica, vosotros os creéis que Amancio Ortega tiene más de 10 millones en el banco para pagar ningún impuesto?

Si al analfabeto del ministro le parece que paga pocos impuestos, que proponga subir los impuestos sobre beneficios. Que ahí podremos discutir si son muchos o pocos, pero al menos no será una gilipollez como un piano
0 K 6
Andreham #24 Andreham *
#18 ¿Cuánto te quitaría a ti el 2% de tu "patrimonio total"?

Me juego que la horquilla no llega a las 5 cifras.

Ya sé que tu trampa de argumento va a ser "mi casa vale medio millón de euros, si tengo que pagar el 2% ya son 10000€ cada año" pero para eso tendrías que saber cómo funcionan los impuestos, los tramos, las exenciones y no tirar de demagogia barata.
0 K 8

