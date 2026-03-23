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“Hitler con demencia” o “presidente sobrehumano”: el debate sobre la salud mental de Trump

“Hitler con demencia” o “presidente sobrehumano”: el debate sobre la salud mental de Trump

Frente a quienes alertan del peligro de tener en la Casa Blanca a un “narcisista maligno” en pleno “declive cognitivo”, su entorno achaca sus salidas de tono a su personalidad iconoclasta. Ascesible en modo lectura

| etiquetas: hitler , trump , demencia
17 4 2 K 188 politica
20 comentarios
17 4 2 K 188 politica
#1 Nasser
En mi opinión no es de ahora este personaje ya era conocido por ser un h..o de la g..n p..a
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Cuñado #12 Cuñado
#1 Y, además, un hijo de la gran puta.
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elgranpilaf #14 elgranpilaf
#1 No te cortes, dilo fuerte
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#8 Tronchador.
No he puesto ningún negativo.
Y no hay nada que pensar, ni debatir. Pusieron un viejo ególatra, narcisista y megalómano al poder, y ahora además chochea. Sobrehumano dicen. Me reiría pero el tema es muy serio. Ya he leído suficientes cosas para no tener que pensar, a estas alturas la cosa está clara.
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#13 Tronchador.
#8 Ahora sí que he votado negativo, me tocan las narices los niños pequeños que te meten en el ignore por opinar distinto de lo que piensan.
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Mikhail #19 Mikhail
#8 Hace tiempo que en las "Democracias" parece que escogemos jefes de gobierno como el que vota para Eurovisión. Al más papanatas, psicópata y estúpido. Al menos el Chiquilicuatre hacía gracia... >:-(
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jonolulu #4 jonolulu
Presidente infrahumano
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Javi_Pina #9 Javi_Pina
Reptiliano!!
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DDJ #17 DDJ
Trump es un presidente que sobra como humano
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Robus #15 Robus
personalidad iconoclasta. Ascesible en modo lectura

Ojalá su personalidad iconoclasta fuese accesible en modo lectura... al menos entenderíamos algo.

Y si fuera en modo escritura igual podríamos cambiarla... ¿alguien conoce el chmod para zumbaos?
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#11 DenisseJoel
Se trata, aclaró, de una enfermedad descrita por el superviviente del Holocausto Erich Fromm para diagnosticar a Hitler

Del artículo sobre Erich From de la Wikipedia:
El 25 de mayo de 1934, tras la toma del poder por el partido Nazi, emigró junto con otros miembros del instituto a los Estados Unidos.

Yo diría que llamar a Fromm, el autor de El miedo a la libertad, superviviente del Holocausto es estirar un poco el lenguaje.
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alfon_sico #10 alfon_sico
#6 súper combo entonces. A ver si ocurre
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MacMagic #3 MacMagic
La pregunta es cuando su círculo se lo petaran porque están perdiendo dinero o viéndose afectados.
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#6 Pepis
#3 yo los veo más de suicidarse con el en el búnker.
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#18 Tecar
Será porque no ha avisado, asalto al Capitolio incluido, si después de esto volvió a salir presidente, está todo dicho.
Es decir, no cabe el "no se sabía", él mismo lo decía que ser presidente era una gozada, que podía hacer lo que quisiera y no pasaba nada.
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#2 Tronchador.
¿Debate? ¿Presidente sobrehumano? ¿Que coño es esto?
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#5 Nasser
#2 se llama pensar ...pero cuesta, es más fácil poner negativos sin leer.
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mensisan #7 mensisan
Nerón.
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oceanon3d #20 oceanon3d
#7 En eso he pensado.

Se estima que entre el 1% y el 3% de la población general presenta rasgos psicopáticos, aunque algunos estudios sugieren cifras de hasta el 4,5% o 5%. Son individuos insensibles, egoístas y carentes de empatía o culpa, siendo más prevalentes en ciertos entornos, llegando hasta el 10%-20% en altos cargos empresariales o prisiones.

En la saga de emperadores romanos cada dos por tres tocaba uno y la liaba ... Caligula, Neron, Domiciano ... la cíclica del porcentaje.

Desde luego Trump tiene todos los papeles para ser parte de esta estadística ...ademas de los chungos y mas peligrosos. Y ademas en este mandado se ha reunido con similares en casi todos los puestos de su administración.
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menéame