“Hitler con demencia” o “presidente sobrehumano”: el debate sobre la salud mental de Trump

Frente a quienes alertan del peligro de tener en la Casa Blanca a un “narcisista maligno” en pleno “declive cognitivo”, su entorno achaca sus salidas de tono a su personalidad iconoclasta. Ascesible en modo lectura
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Y no hay nada que pensar, ni debatir. Pusieron un viejo ególatra, narcisista y megalómano al poder, y ahora además chochea. Sobrehumano dicen. Me reiría pero el tema es muy serio. Ya he leído suficientes cosas para no tener que pensar, a estas alturas la cosa está clara.
Ojalá su personalidad iconoclasta fuese accesible en modo lectura... al menos entenderíamos algo.
Y si fuera en modo escritura igual podríamos cambiarla... ¿alguien conoce el chmod para zumbaos?
Del artículo sobre Erich From de la Wikipedia:
El 25 de mayo de 1934, tras la toma del poder por el partido Nazi, emigró junto con otros miembros del instituto a los Estados Unidos.
Yo diría que llamar a Fromm, el autor de El miedo a la libertad, superviviente del Holocausto es estirar un poco el lenguaje.
Es decir, no cabe el "no se sabía", él mismo lo decía que ser presidente era una gozada, que podía hacer lo que quisiera y no pasaba nada.
Se estima que entre el 1% y el 3% de la población general presenta rasgos psicopáticos, aunque algunos estudios sugieren cifras de hasta el 4,5% o 5%. Son individuos insensibles, egoístas y carentes de empatía o culpa, siendo más prevalentes en ciertos entornos, llegando hasta el 10%-20% en altos cargos empresariales o prisiones.
En la saga de emperadores romanos cada dos por tres tocaba uno y la liaba ... Caligula, Neron, Domiciano ... la cíclica del porcentaje.
Desde luego Trump tiene todos los papeles para ser parte de esta estadística ...ademas de los chungos y mas peligrosos. Y ademas en este mandado se ha reunido con similares en casi todos los puestos de su administración.