El historiador que ha estudiado cómo el nazismo lo corrompió todo: "Hoy es un milagro que las democracias resistan"

Productor y director creativo de la BBC en programas de historia y autor de éxitos como El oscuro carisma de Hitler (Crítica, 2013) o El holocausto (Crítica, 2017), Rees destaca las señales a las que hay que estar atentos respecto a la degradación actual de las democracias: “Primero se crea una atmósfera de 'ellos contra nosotros', después se ataca a los periodistas y a los jueces y al Estado de Derecho, para pasar directamente a la detención de los enemigos. Es la forma de socavar las democracias”.

cocolisto
"El ensayo de Rees, además de testimonios inéditos de militantes nazis y de argumentos históricos, políticos y económicos, aporta una perspectiva psicológica, con entrevistas a expertos y citas a varios trabajos académicos, que ayudan a comprender, por ejemplo, por qué tantos jóvenes terminaron seducidos por el nazismo.

Si algo fue determinante en el ascenso y consolidación de un fracasado pintor de origen austríaco, incide el historiador, fue la connivencia de la élite política, cultural…   » ver todo el comentario
capitan__nemo
La clave son milmillonarios fascistas que controlan y como propietarios de poderosos medios de comunicacion de masas monopolisticos.

Con hitler periodicos y novedosos el cine y la radio.

Con Trump parcialmente todos y sobre todo novedosos internet y las redes "sociales"
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Parece que estuviera hablando del PSOE, Sumar o Podemos:
Primero se crea una atmósfera de 'ellos contra nosotros' (el muro de Pedro Sánchez), después se ataca a los periodistas y a los jueces y al Estado de Derecho...
Nihil_1337
#3 Es lo que tiene el sesgo cognitivo de confirmación. A mí me parece que está hablando de mi abuela que es muy mala gente, desconfiada de todos y muy meticona.
