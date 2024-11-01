El historiador que ha estudiado cómo el nazismo lo corrompió todo: "Hoy es un milagro que las democracias resistan"

Productor y director creativo de la BBC en programas de historia y autor de éxitos como El oscuro carisma de Hitler (Crítica, 2013) o El holocausto (Crítica, 2017), Rees destaca las señales a las que hay que estar atentos respecto a la degradación actual de las democracias: “Primero se crea una atmósfera de 'ellos contra nosotros', después se ataca a los periodistas y a los jueces y al Estado de Derecho, para pasar directamente a la detención de los enemigos. Es la forma de socavar las democracias”.